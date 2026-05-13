Von der Dotcom-Blase zur Stiftungsvorständin: Birgit Nogglers Weg durch Österreichs Finanzlandschaft (Podcast)
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In der aktuellen Folge „Börsepeople im Podcast S24/26" empfängt Host Christian Drastil die B&C-Stiftungsvorständin Birgit Noggler zum Karriere- und Werdegang-Gespräch – ein Austausch, der tief in zwei Jahrzehnte österreichische Finanz- und Industriegeschichte eintaucht. Was als Steuerberaterfamilien-Kind begann, das genau diesen Beruf nie ergreifen wollte, mündete in eine Laufbahn, die von Internet-Startups über die Wirtschaftsprüfung und die turbulente Immofinanz-Ära bis hin zu einem der einflussreichsten Eigentümer-Mandate der österreichischen Wirtschaft führte. Birgit Nogglers Karriere ist ein Lehrstück darüber, wie sich Wege ohne exakte Planung zu bemerkenswerten Ergebnissen fügen können. Vom Gymnasium über die Dotcom-Blase zur Wirtschaftsprüfung Birgit Noggler stammt aus einer Steuerberaterfamilie – ein Umfeld, das sie in jungen Jahren zunächst abschreckte. Nach der Matura an einem Gymnasium studierte sie an der...
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