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Von der Dotcom-Blase zur Stiftungsvorständin: Birgit Nogglers Weg durch Österreichs Finanzlandschaft (Podcast)

13.05.2026, 1046 Zeichen
In der aktuellen Folge „Börsepeople im Podcast S24/26" empfängt Host Christian Drastil die B&C-Stiftungsvorständin Birgit Noggler zum Karriere- und Werdegang-Gespräch – ein Austausch, der tief in zwei Jahrzehnte österreichische Finanz- und Industriegeschichte eintaucht. Was als Steuerberaterfamilien-Kind begann, das genau diesen Beruf nie ergreifen wollte, mündete in eine Laufbahn, die von Internet-Startups über die Wirtschaftsprüfung und die turbulente Immofinanz-Ära bis hin zu einem der einflussreichsten Eigentümer-Mandate der österreichischen Wirtschaft führte. Birgit Nogglers Karriere ist ein Lehrstück darüber, wie sich Wege ohne exakte Planung zu bemerkenswerten Ergebnissen fügen können. Vom Gymnasium über die Dotcom-Blase zur Wirtschaftsprüfung Birgit Noggler stammt aus einer Steuerberaterfamilie – ein Umfeld, das sie in jungen Jahren zunächst abschreckte. Nach der Matura an einem Gymnasium studierte sie an der...

Weiterlesen: Von der Dotcom-Blase zur Stiftungsvorständin: Birgit Nogglers Weg durch Österreichs Finanzlandschaft


(13.05.2026)

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

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