Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Bajaj Mobility, AT&S und Frequentis gesucht

13.05.2026, 1305 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:51 liegt der ATX mit -0.04 Prozent im Minus bei 5847 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 9.77% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +5.72% auf 19.03 Euro, dahinter AT&S mit +3.80% auf 101 Euro und Frequentis mit +3.31% auf 71.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24112 (+0.65%, Ultimo 2025: 24490, -2.18% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +8.01% auf 122.05 Euro, dahinter Infineon mit +6.29% auf 61.795 Euro und Scout24 mit +6.00% auf 77.275 Euro.

- PIR-News: Addiko, Semperit, wienerberger, Verbund, Polytec, Bajaj Mobility, Andritz, Strabag, Post, cyan

- #gabb Volumensradar: Frequentis, Agrana, Telekom Austria

- Nachlese: Buwog-Remix, Birgit Noggler

- Börsegeschichte 13.5.: Extremes zu CA Immo

- Österreich-Depots: Asta Energy neu im Austria 30 Private IR

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.13% vs. last #gabb, +5.51% ytd, +126.60% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Birgit Noggler: https://audio-cd.at/page/podcast/8684

Markus Tritthart: https://audio-cd.at/page/podcast/8677

Harald Weygand: https://audio-cd.at/page/podcast/8671

Daniela Klauser: https://audio-cd.at/page/podcast/8665

Judith Pap: https://audio-cd.at/page/podcast/8659

(13.05.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1155: ATX unverändert, mit Wienerberger / Verbund zwei Dauer-ATXler vorne, Frequentis 18/70 und Rheinmetall/Ritschy

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Amag, EuroTeleSites AG, FACC, OMV, Wienerberger, Porr, AT&S, Fabasoft, Frauenthal, Gurktaler AG Stamm, Bajaj Mobility AG, Rath AG, Rosenbauer, Wolftank-Adisa, Polytec Group, BKS Bank Stamm, Telekom Austria, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Semperit, UBM, Infineon, Merck KGaA, Scout24, Fresenius Medical Care.

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