Wiener Börse zu Mittag etwas leichter: Bajaj Mobility, AT&S und Frequentis gesucht
Autor:
Christian Drastil
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13.05.2026, 1305 Zeichen
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Um 11:51 liegt der ATX mit -0.04 Prozent im Minus bei 5847 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 9.77% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bajaj Mobility AG mit +5.72% auf 19.03 Euro, dahinter AT&S mit +3.80% auf 101 Euro und Frequentis mit +3.31% auf 71.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24112 (+0.65%, Ultimo 2025: 24490, -2.18% ytd). Topperformer DAX sind Merck KGaA mit +8.01% auf 122.05 Euro, dahinter Infineon mit +6.29% auf 61.795 Euro und Scout24 mit +6.00% auf 77.275 Euro.
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Daniela Klauser: https://audio-cd.at/page/podcast/8665
Judith Pap: https://audio-cd.at/page/podcast/8659
Wiener Börse Party #1155: ATX unverändert, mit Wienerberger / Verbund zwei Dauer-ATXler vorne, Frequentis 18/70 und Rheinmetall/Ritschy
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