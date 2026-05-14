ATX feiert 35-jähriges Jubiläum – Wiener Börse mit starkem Handelstag und einer Flut an Quartalszahlen (Podcast)
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14.05.2026, 993 Zeichen
In Episode #1154 der Wiener Börse Party widmet sich Moderator Christian Drastil einem historischen Meilenstein und einer bemerkenswerten Nachrichtendichte: Der Austrian Traded Index wird 35 Jahre alt, während gleichzeitig zahlreiche börsennotierte Unternehmen ihre Quartalsergebnisse vorlegen. Der ATX im Jubiläumsmodus Der 13. Mai 2026 markiert einen von drei Jubiläumstagen, die die Wiener Börse anlässlich des 35-jährigen Bestehens des ATX begeht. Alexandra Grabeljic, Mitarbeiterin im Bereich Listing Services bei der Wiener Börse AG, läutete zu diesem Anlass die Opening Bell. Die Wiener Börse selbst kommunizierte den 13. Mai 1991 als offizielles Debüt des ATX in der Öffentlichkeit, wobei Drastil in seinen eigenen Aufzeichnungen bereits den 11. Mai als erstes Erscheinungsdatum in den Tageszeitungen dokumentiert hat – inklusive eines Belegs. Der rückgerechnete Start...
Weiterlesen: ATX feiert 35-jähriges Jubiläum – Wiener Börse mit starkem Handelstag und einer Flut an Quartalszahlen
Wiener Börse Party #1156: Mai-Verfallstag mit zunächst fallendem ATX, Verbund gesucht, am Fenstertag wenige News, aber viel Research
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