Börsegeschichte 14.5.: Burgenland Holding, Frequentis, Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

14.05.2026, 670 Zeichen

IPOs:

14.05.1990: Burgenland Holding: Burgenland Holding mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,69 Mrd. ATS.

14.05.2019: Frequentis: Frequentis mit IPO in Wien. zum Kalender



Extrema:

14.05.2007: Top 3: Porr: 25.64% - [Top 1: 45.329% (10.09.2013), Top 2: 37.5043% (20.06.2013)]

Bisher gab es an einem 14. Mai 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 14.05. beträgt -0,08%. Der beste 14.05. fand im Jahr 2021 mit 1,82% statt, der schlechteste 14.05. im Jahr 2012 mit -3,51%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 14.05. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.05.)

(14.05.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S25/01: Christian Drastil (Plan CD)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Amag, UBM, FACC, OMV, Verbund, Porr, Rosgix, EVN, AT&S, Rosenbauer, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, RHI Magnesita, DAX, Siemens, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, Henkel, Fresenius Medical Care.

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