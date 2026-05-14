Börsegeschichte 14.5.: Burgenland Holding, Frequentis, Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
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14.05.2026, 670 Zeichen
IPOs:
14.05.1990: Burgenland Holding: Burgenland Holding mit IPO in Wien. Emissionserlös war 0,69 Mrd. ATS.
14.05.2019: Frequentis: Frequentis mit IPO in Wien. zum Kalender
Extrema:
14.05.2007: Top 3: Porr: 25.64% - [Top 1: 45.329% (10.09.2013), Top 2: 37.5043% (20.06.2013)]
Bisher gab es an einem 14. Mai 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 14.05. beträgt -0,08%. Der beste 14.05. fand im Jahr 2021 mit 1,82% statt, der schlechteste 14.05. im Jahr 2012 mit -3,51%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 14.05. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.05.)
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