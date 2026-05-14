Nachlese: Inside Umbrella 17 Ritschy Dobetsberger, Lina Mosentseva, Aleksandra Grabljic (audio cd.at)

14.05.2026, 1387 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8688/

Folge 05/26 (insg. Ep. 17) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifolio wiederum der grösste Player nach Assets under Management ist. In Folge 17 introducen wir Lina Mosentseva, die wir im mumak.me-Zusammenhang schon öfters erwähnt haben. Lina übernimmt auch die Opening Bell für die Wiener Börse Party heute am Feiertag, an dem gehandelt wird. Diesmal hat es fünf Wochen Abstand seit der vorigen Folge gegeben. Fazit: Der Energie-Fokus bleibt, aber nicht mehr ganz so "pure" wie noch im Vormonat. Und vier neue Titel werden ebenfalls vorgestellt.

- Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8687

- ATX stärker

- Bajaj Mobility gefällt heute besonders

- PIR-News: Addiko, Semperit, wienerberger, Verbund, Polytec, Bajaj Mobility, Andritz, Strabag, Post, cyan

- Aleksandra Grabljic läutet die Opening Bell für Mittwoch. Die Mitarbeiterin Listing Services bei der Wiener Börse AG läutet auch für 35 Jahre ATX. Da gibt es jetzt 3 Jubiläumstage. Einer davon ist heute

- Börse Frankfurt stärker, Infineon on top

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.05.)

(14.05.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1156: Mai-Verfallstag mit zunächst fallendem ATX, Verbund gesucht, am Fenstertag wenige News, aber viel Research

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Amag, UBM, FACC, OMV, Porr, Rosgix, EVN, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Fabasoft, Heid AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Rath AG, Rosenbauer, Zumtobel, Polytec Group, Semperit, BKS Bank Stamm, Telekom Austria, Oberbank AG Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Infineon, BMW, Fresenius Medical Care.

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