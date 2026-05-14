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Nachlese: Inside Umbrella 17 Ritschy Dobetsberger, Lina Mosentseva, Aleksandra Grabljic (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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14.05.2026, 1387 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8688/
Folge 05/26 (insg. Ep. 17) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifolio wiederum der grösste Player nach Assets under Management ist. In Folge 17 introducen wir Lina Mosentseva, die wir im mumak.me-Zusammenhang schon öfters erwähnt haben. Lina übernimmt auch die Opening Bell für die Wiener Börse Party heute am Feiertag, an dem gehandelt wird. Diesmal hat es fünf Wochen Abstand seit der vorigen Folge gegeben. Fazit: Der Energie-Fokus bleibt, aber nicht mehr ganz so "pure" wie noch im Vormonat. Und vier neue Titel werden ebenfalls vorgestellt.

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- Aleksandra Grabljic läutet die Opening Bell für Mittwoch. Die Mitarbeiterin Listing Services bei der Wiener Börse AG läutet auch für 35 Jahre ATX. Da gibt es jetzt 3 Jubiläumstage. Einer davon ist heute
- Börse Frankfurt stärker, Infineon on top
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.05.)


(14.05.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1156: Mai-Verfallstag mit zunächst fallendem ATX, Verbund gesucht, am Fenstertag wenige News, aber viel Research




 

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    Autor: Christian Drastil

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