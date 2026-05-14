Nachlese: Inside Umbrella 17 Ritschy Dobetsberger, Lina Mosentseva, Aleksandra Grabljic (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
14.05.2026, 1387 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8688/
Folge 05/26 (insg. Ep. 17) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifolio wiederum der grösste Player nach Assets under Management ist. In Folge 17 introducen wir Lina Mosentseva, die wir im mumak.me-Zusammenhang schon öfters erwähnt haben. Lina übernimmt auch die Opening Bell für die Wiener Börse Party heute am Feiertag, an dem gehandelt wird. Diesmal hat es fünf Wochen Abstand seit der vorigen Folge gegeben. Fazit: Der Energie-Fokus bleibt, aber nicht mehr ganz so "pure" wie noch im Vormonat. Und vier neue Titel werden ebenfalls vorgestellt.
- Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8687
- ATX stärker
- Bajaj Mobility gefällt heute besonders
- PIR-News: Addiko, Semperit, wienerberger, Verbund, Polytec, Bajaj Mobility, Andritz, Strabag, Post, cyan
- Aleksandra Grabljic läutet die Opening Bell für Mittwoch. Die Mitarbeiterin Listing Services bei der Wiener Börse AG läutet auch für 35 Jahre ATX. Da gibt es jetzt 3 Jubiläumstage. Einer davon ist heute
- Börse Frankfurt stärker, Infineon on top
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.05.)
Wiener Börse Party #1156: Mai-Verfallstag mit zunächst fallendem ATX, Verbund gesucht, am Fenstertag wenige News, aber viel Research
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Amag, UBM, FACC, OMV, Porr, Rosgix, EVN, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Fabasoft, Heid AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Rath AG, Rosenbauer, Zumtobel, Polytec Group, Semperit, BKS Bank Stamm, Telekom Austria, Oberbank AG Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Infineon, BMW, Fresenius Medical Care.
Random Partner
Buwog
Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Mai Verfallstag (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 15.5.: EuroTeleSites, OMV (Börse Geschichte) (BörseGesch...
» Nachlese: Lina Mosentseva; Rheinmetall Love Trade? (audio cd.at)
» PIR-News: Strabag, Research zu RBI, wienerberger, Polytec, Semperit (Chr...
» Wiener Börse Party #1156: Mai-Verfallstag mit zunächst fallendem ATX, Ve...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Frequentis und Semperit gesucht
» ATX-Trends: wienerberger, Flughafen Wien, Austriacard
» Österreich-Depots: Feiertags-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 14.5.: Burgenland Holding, Frequentis, Porr (Börse Gesch...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Mai Verfallstag (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 15.5.: EuroTeleSites, OMV (Börse ...
- Nachlese: Lina Mosentseva; Rheinmetall Love Trade...
- #gabb Volumensradar: Frequentis, Agrana, Bajaj Mo...
- PIR-News: Strabag, Research zu RBI, wienerberger,...
- (Christian Drastil)
Featured Partner Video
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR.
Börsepeople Erwin Hof: josefchladek.com
Mellen Burns
Skimpies
2024
burns books
Daido Moriyama
Ligh and Shadow (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Gerhard Puhlmann
Die Stalinallee
1953
Verlag der Nation
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
14.05.2026, 1387 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8688/
Folge 05/26 (insg. Ep. 17) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifolio wiederum der grösste Player nach Assets under Management ist. In Folge 17 introducen wir Lina Mosentseva, die wir im mumak.me-Zusammenhang schon öfters erwähnt haben. Lina übernimmt auch die Opening Bell für die Wiener Börse Party heute am Feiertag, an dem gehandelt wird. Diesmal hat es fünf Wochen Abstand seit der vorigen Folge gegeben. Fazit: Der Energie-Fokus bleibt, aber nicht mehr ganz so "pure" wie noch im Vormonat. Und vier neue Titel werden ebenfalls vorgestellt.
- Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8687
- ATX stärker
- Bajaj Mobility gefällt heute besonders
- PIR-News: Addiko, Semperit, wienerberger, Verbund, Polytec, Bajaj Mobility, Andritz, Strabag, Post, cyan
- Aleksandra Grabljic läutet die Opening Bell für Mittwoch. Die Mitarbeiterin Listing Services bei der Wiener Börse AG läutet auch für 35 Jahre ATX. Da gibt es jetzt 3 Jubiläumstage. Einer davon ist heute
- Börse Frankfurt stärker, Infineon on top
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.05.)
Wiener Börse Party #1156: Mai-Verfallstag mit zunächst fallendem ATX, Verbund gesucht, am Fenstertag wenige News, aber viel Research
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Amag, UBM, FACC, OMV, Porr, Rosgix, EVN, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Fabasoft, Heid AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Rath AG, Rosenbauer, Zumtobel, Polytec Group, Semperit, BKS Bank Stamm, Telekom Austria, Oberbank AG Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Infineon, BMW, Fresenius Medical Care.
Random Partner
Buwog
Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Mai Verfallstag (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 15.5.: EuroTeleSites, OMV (Börse Geschichte) (BörseGesch...
» Nachlese: Lina Mosentseva; Rheinmetall Love Trade? (audio cd.at)
» PIR-News: Strabag, Research zu RBI, wienerberger, Polytec, Semperit (Chr...
» Wiener Börse Party #1156: Mai-Verfallstag mit zunächst fallendem ATX, Ve...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Frequentis und Semperit gesucht
» ATX-Trends: wienerberger, Flughafen Wien, Austriacard
» Österreich-Depots: Feiertags-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 14.5.: Burgenland Holding, Frequentis, Porr (Börse Gesch...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Mai Verfallstag (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 15.5.: EuroTeleSites, OMV (Börse ...
- Nachlese: Lina Mosentseva; Rheinmetall Love Trade...
- #gabb Volumensradar: Frequentis, Agrana, Bajaj Mo...
- PIR-News: Strabag, Research zu RBI, wienerberger,...
- (Christian Drastil)
Featured Partner Video
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Erwin Hof (Wiener Börse) lässt Buy & Hold gegen Sell in May antreten, hier am Beispiel ATX TR.
Börsepeople Erwin Hof: josefchladek.com
Mellen Burns
Skimpies
2024
burns books
Richard Avedon
Nothing Personal
1964
Atheneum Publishers
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana