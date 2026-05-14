Wiener Börse am Feiertag Vormittag unverändert: Wienerberger, Verbund und Frequentis gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
14.05.2026, 1307 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 10:09 liegt der ATX mit +0.03 Prozent im Plus bei 5888 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +1.75% auf 23.22 Euro, dahinter Verbund mit +1.19% auf 61.525 Euro und Frequentis mit +1.16% auf 69.7 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24350 (+0.88%, Ultimo 2025: 24490, -1.44% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.41% auf 1148.6 Euro, dahinter Infineon mit +2.39% auf 65.9 Euro und Volkswagen Vz. mit +2.33% auf 88.54 Euro.
- PIR-News: RBI/Addiko, Flughafen Wien, AT&S, Asta Energy, Research zu Verbund
- #gabb Jobradar: Strabag, VIG, DO & CO
- Nachlese: Inside Umbrella 17 Ritschy Dobetsberger, Lina Mosentseva, Aleksandra Grabljic
- Börsegeschichte 14.5.: Burgenland Holding, Frequentis, Porr
- Börse Social Depot Trading Kommentar
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.18% vs. last #gabb, +5.70% ytd, +127.00% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Birgit Noggler: https://audio-cd.at/page/podcast/8684
Markus Tritthart: https://audio-cd.at/page/podcast/8677
Harald Weygand: https://audio-cd.at/page/podcast/8671
Daniela Klauser: https://audio-cd.at/page/podcast/8665
Judith Pap: https://audio-cd.at/page/podcast/8659
Wiener Börse Party #1156: Mai-Verfallstag mit zunächst fallendem ATX, Verbund gesucht, am Fenstertag wenige News, aber viel Research
Bildnachweis
1.
#gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club
Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Amag, UBM, FACC, OMV, Porr, Rosgix, EVN, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Fabasoft, Heid AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Rath AG, Rosenbauer, Zumtobel, Polytec Group, Semperit, BKS Bank Stamm, Telekom Austria, Oberbank AG Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Infineon, BMW, Fresenius Medical Care.
Random Partner
AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsegeschichte 15.5.: EuroTeleSites, OMV (Börse Geschichte) (BörseGesch...
» Nachlese: Lina Mosentseva; Rheinmetall Love Trade? (audio cd.at)
» PIR-News: Strabag, Research zu RBI, wienerberger, Polytec, Semperit (Chr...
» Wiener Börse Party #1156: Mai-Verfallstag mit zunächst fallendem ATX, Ve...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Frequentis und Semperit gesucht
» ATX-Trends: wienerberger, Flughafen Wien, Austriacard
» Österreich-Depots: Feiertags-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 14.5.: Burgenland Holding, Frequentis, Porr (Börse Gesch...
» Nachlese: Inside Umbrella 17 Ritschy Dobetsberger, Lina Mosentseva, Alek...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsegeschichte 15.5.: EuroTeleSites, OMV (Börse ...
- Nachlese: Lina Mosentseva; Rheinmetall Love Trade...
- #gabb Volumensradar: Frequentis, Agrana, Bajaj Mo...
- PIR-News: Strabag, Research zu RBI, wienerberger,...
- (Christian Drastil)
- Fear of missing out bei wikifolio 15.05.26: Corni...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #29: Eva Reuter, Stefan Marin und ein Barista-Sample live von der Invest in Stuttgart
Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute habe i...
Books josefchladek.com
John Gossage
LAMF (Special Edition)
2026
Magic Hour Press
Masahisa Fukase
Sasuke
2025
Atelier EXB
Jack Davison
13–15 November. Portraits: London
2026
Helions
Anton Bruehl
Mexico
1933
Delphic Studios
14.05.2026, 1307 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 10:09 liegt der ATX mit +0.03 Prozent im Plus bei 5888 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +1.75% auf 23.22 Euro, dahinter Verbund mit +1.19% auf 61.525 Euro und Frequentis mit +1.16% auf 69.7 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24350 (+0.88%, Ultimo 2025: 24490, -1.44% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.41% auf 1148.6 Euro, dahinter Infineon mit +2.39% auf 65.9 Euro und Volkswagen Vz. mit +2.33% auf 88.54 Euro.
- PIR-News: RBI/Addiko, Flughafen Wien, AT&S, Asta Energy, Research zu Verbund
- #gabb Jobradar: Strabag, VIG, DO & CO
- Nachlese: Inside Umbrella 17 Ritschy Dobetsberger, Lina Mosentseva, Aleksandra Grabljic
- Börsegeschichte 14.5.: Burgenland Holding, Frequentis, Porr
- Börse Social Depot Trading Kommentar
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.18% vs. last #gabb, +5.70% ytd, +127.00% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Birgit Noggler: https://audio-cd.at/page/podcast/8684
Markus Tritthart: https://audio-cd.at/page/podcast/8677
Harald Weygand: https://audio-cd.at/page/podcast/8671
Daniela Klauser: https://audio-cd.at/page/podcast/8665
Judith Pap: https://audio-cd.at/page/podcast/8659
Wiener Börse Party #1156: Mai-Verfallstag mit zunächst fallendem ATX, Verbund gesucht, am Fenstertag wenige News, aber viel Research
Bildnachweis
1.
#gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club
Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Amag, UBM, FACC, OMV, Porr, Rosgix, EVN, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Fabasoft, Heid AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Rath AG, Rosenbauer, Zumtobel, Polytec Group, Semperit, BKS Bank Stamm, Telekom Austria, Oberbank AG Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Infineon, BMW, Fresenius Medical Care.
Random Partner
AT&S
Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsegeschichte 15.5.: EuroTeleSites, OMV (Börse Geschichte) (BörseGesch...
» Nachlese: Lina Mosentseva; Rheinmetall Love Trade? (audio cd.at)
» PIR-News: Strabag, Research zu RBI, wienerberger, Polytec, Semperit (Chr...
» Wiener Börse Party #1156: Mai-Verfallstag mit zunächst fallendem ATX, Ve...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Frequentis und Semperit gesucht
» ATX-Trends: wienerberger, Flughafen Wien, Austriacard
» Österreich-Depots: Feiertags-Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 14.5.: Burgenland Holding, Frequentis, Porr (Börse Gesch...
» Nachlese: Inside Umbrella 17 Ritschy Dobetsberger, Lina Mosentseva, Alek...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsegeschichte 15.5.: EuroTeleSites, OMV (Börse ...
- Nachlese: Lina Mosentseva; Rheinmetall Love Trade...
- #gabb Volumensradar: Frequentis, Agrana, Bajaj Mo...
- PIR-News: Strabag, Research zu RBI, wienerberger,...
- (Christian Drastil)
- Fear of missing out bei wikifolio 15.05.26: Corni...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #29: Eva Reuter, Stefan Marin und ein Barista-Sample live von der Invest in Stuttgart
Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute habe i...
Books josefchladek.com
Bertien van Manen
Let's Sit Down Before We Go
2011
MACK
Daido Moriyama
Ligh and Shadow (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Ralph Gibson
The Somnambulist
1970
Lustrum Press