Wiener Börse am Feiertag Vormittag unverändert: Wienerberger, Verbund und Frequentis gesucht

14.05.2026, 1307 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 10:09 liegt der ATX mit +0.03 Prozent im Plus bei 5888 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +1.75% auf 23.22 Euro, dahinter Verbund mit +1.19% auf 61.525 Euro und Frequentis mit +1.16% auf 69.7 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24350 (+0.88%, Ultimo 2025: 24490, -1.44% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.41% auf 1148.6 Euro, dahinter Infineon mit +2.39% auf 65.9 Euro und Volkswagen Vz. mit +2.33% auf 88.54 Euro.

- PIR-News: RBI/Addiko, Flughafen Wien, AT&S, Asta Energy, Research zu Verbund

- #gabb Jobradar: Strabag, VIG, DO & CO

- Nachlese: Inside Umbrella 17 Ritschy Dobetsberger, Lina Mosentseva, Aleksandra Grabljic

- Börsegeschichte 14.5.: Burgenland Holding, Frequentis, Porr

- Börse Social Depot Trading Kommentar

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.18% vs. last #gabb, +5.70% ytd, +127.00% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Birgit Noggler: https://audio-cd.at/page/podcast/8684

Markus Tritthart: https://audio-cd.at/page/podcast/8677

Harald Weygand: https://audio-cd.at/page/podcast/8671

Daniela Klauser: https://audio-cd.at/page/podcast/8665

Judith Pap: https://audio-cd.at/page/podcast/8659

(14.05.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1156: Mai-Verfallstag mit zunächst fallendem ATX, Verbund gesucht, am Fenstertag wenige News, aber viel Research

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Amag, UBM, FACC, OMV, Porr, Rosgix, EVN, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Fabasoft, Heid AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Rath AG, Rosenbauer, Zumtobel, Polytec Group, Semperit, BKS Bank Stamm, Telekom Austria, Oberbank AG Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Infineon, BMW, Fresenius Medical Care.

Random Partner AT&S

Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17) >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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