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Wiener Börse am Feiertag Vormittag unverändert: Wienerberger, Verbund und Frequentis gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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14.05.2026, 1307 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 10:09 liegt der ATX mit +0.03 Prozent im Plus bei 5888 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +1.75% auf 23.22 Euro, dahinter Verbund mit +1.19% auf 61.525 Euro und Frequentis mit +1.16% auf 69.7 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24350 (+0.88%, Ultimo 2025: 24490, -1.44% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +2.41% auf 1148.6 Euro, dahinter Infineon mit +2.39% auf 65.9 Euro und Volkswagen Vz. mit +2.33% auf 88.54 Euro.

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- #gabb Jobradar: Strabag, VIG, DO & CO
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- Börse Social Depot Trading Kommentar
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Daniela Klauser: https://audio-cd.at/page/podcast/8665
Judith Pap: https://audio-cd.at/page/podcast/8659


(14.05.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1156: Mai-Verfallstag mit zunächst fallendem ATX, Verbund gesucht, am Fenstertag wenige News, aber viel Research




 

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club

Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Amag, UBM, FACC, OMV, Porr, Rosgix, EVN, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Fabasoft, Heid AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Rath AG, Rosenbauer, Zumtobel, Polytec Group, Semperit, BKS Bank Stamm, Telekom Austria, Oberbank AG Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Infineon, BMW, Fresenius Medical Care.

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Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der führenden Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten. Mit 9.526 Mitarbeitern entwickelt und produziert AT&S an sechs Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China und Korea und ist mit einem Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und Nordamerika präsent. (Stand 06/17)

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    1957
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    Autor: Christian Drastil

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