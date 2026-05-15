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Nachlese: Lina Mosentseva; Rheinmetall Love Trade? (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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15.05.2026, 810 Zeichen

Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8689
- ATX am Feiertag unverändert
- Mit Wienerberger und Verbund zwei Titel, die alle 35 Jahre durchgehend im ATX waren, in Front
- PIR-News: RBI/Addiko, Flughafen Wien, AT&S, Asta Energy, Research zu Verbund
- Lina Mosentseva läutet die Opening Bell für Donnerstag. Sie arbeitet mit Ritschy Dobetsberger im mumak.me-Team für die Umbrella-Strategie. Heute ist eine neue Folge Inside Umbrella mit Ritschy live gegangen
- Börse Frankfurt stärker, Rheinmetall on top
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
- Inside Umbrella: Rheinmetall ein Love Trade für Ritschy? https://audio-cd.at/page/podcast/8688/

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.05.)


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    Autor: Christian Drastil

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