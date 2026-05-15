Nachlese: Lina Mosentseva; Rheinmetall Love Trade? (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
15.05.2026, 810 Zeichen
Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8689
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- Börse Frankfurt stärker, Rheinmetall on top
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
- Inside Umbrella: Rheinmetall ein Love Trade für Ritschy? https://audio-cd.at/page/podcast/8688/
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.05.)
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