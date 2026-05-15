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Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Frequentis und Semperit gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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15.05.2026, 1265 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 10:36 liegt der ATX mit -0.98 Prozent im Minus bei 5864 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.10% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +1.42% auf 62.425 Euro, dahinter Frequentis mit +1.23% auf 70.15 Euro und Semperit mit +0.17% auf 15.075 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24021 ( -1.78%, Ultimo 2025: 24490, -0.14% ytd). Topperformer DAX sind Hannover Rück mit +0.89% auf 238.1 Euro, dahinter Rheinmetall mit +0.79% auf 1152.2 Euro und Münchener Rück mit +0.66% auf 471.3 Euro.

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