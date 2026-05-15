Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Frequentis und Semperit gesucht
Autor:
Christian Drastil
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15.05.2026, 1265 Zeichen
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Um 10:36 liegt der ATX mit -0.98 Prozent im Minus bei 5864 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.10% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +1.42% auf 62.425 Euro, dahinter Frequentis mit +1.23% auf 70.15 Euro und Semperit mit +0.17% auf 15.075 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24021 ( -1.78%, Ultimo 2025: 24490, -0.14% ytd). Topperformer DAX sind Hannover Rück mit +0.89% auf 238.1 Euro, dahinter Rheinmetall mit +0.79% auf 1152.2 Euro und Münchener Rück mit +0.66% auf 471.3 Euro.
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- #gabb Volumensradar: Frequentis, Agrana, Bajaj Mobility
- Nachlese: Lina Mosentseva; Rheinmetall Love Trade?
- Börsegeschichte 15.5.: EuroTeleSites, OMV
- Österreich-Depots: Mai Verfallstag
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Daniela Klauser: https://audio-cd.at/page/podcast/8665
Judith Pap: https://audio-cd.at/page/podcast/8659
Wiener Börse Party #1156: Mai-Verfallstag mit zunächst fallendem ATX, Verbund gesucht, am Fenstertag wenige News, aber viel Research
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Die ASTA Energy Solutions AG ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Oed, Österreich, und blickt auf eine über 210-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Rund 1.400 Mitarbeitende arbeiten an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika für die ASTA Group. ASTA entwickelt und fertigt hochpräzise Lösungen für systemkritische Anwendungen in der Hochleistungs-Energietechnik.
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