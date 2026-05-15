» Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Frequentis und Semperit gesucht

15.05.2026, 1265 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 10:36 liegt der ATX mit -0.98 Prozent im Minus bei 5864 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.10% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +1.42% auf 62.425 Euro, dahinter Frequentis mit +1.23% auf 70.15 Euro und Semperit mit +0.17% auf 15.075 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24021 ( -1.78%, Ultimo 2025: 24490, -0.14% ytd). Topperformer DAX sind Hannover Rück mit +0.89% auf 238.1 Euro, dahinter Rheinmetall mit +0.79% auf 1152.2 Euro und Münchener Rück mit +0.66% auf 471.3 Euro.

- PIR-News: Strabag, Research zu RBI, wienerberger, Polytec, Semperit

- #gabb Volumensradar: Frequentis, Agrana, Bajaj Mobility

- Nachlese: Lina Mosentseva; Rheinmetall Love Trade?

- Börsegeschichte 15.5.: EuroTeleSites, OMV

- Österreich-Depots: Mai Verfallstag

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last #gabb, +5.70% ytd, +127.00% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Birgit Noggler: https://audio-cd.at/page/podcast/8684

Markus Tritthart: https://audio-cd.at/page/podcast/8677

Harald Weygand: https://audio-cd.at/page/podcast/8671

Daniela Klauser: https://audio-cd.at/page/podcast/8665

Judith Pap: https://audio-cd.at/page/podcast/8659

(15.05.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1156: Mai-Verfallstag mit zunächst fallendem ATX, Verbund gesucht, am Fenstertag wenige News, aber viel Research

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Frequentis, Agrana, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Amag, UBM, FACC, OMV, Verbund, Porr, Rosgix, EVN, AT&S, Rosenbauer, voestalpine, Wienerberger, Wolford, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CPI Europe AG, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, RHI Magnesita, DAX, Siemens, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, Henkel, Fresenius Medical Care.

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Die ASTA Energy Solutions AG ist ein international tätiges Industrieunternehmen mit Hauptsitz in Oed, Österreich, und blickt auf eine über 210-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Rund 1.400 Mitarbeitende arbeiten an sechs Standorten in Europa, Asien und Südamerika für die ASTA Group. ASTA entwickelt und fertigt hochpräzise Lösungen für systemkritische Anwendungen in der Hochleistungs-Energietechnik. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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