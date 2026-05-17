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Börse People startet in die Jubiläums-Staffel 25 – zwischen Verlagspleite, Plan C und Freestyle-Sommer (Podcast)

17.05.2026, 995 Zeichen
In der Auftaktfolge der 25. Staffel von „Börsepeople im Podcast" lässt Host Christian Drastil die Hörerschaft an einem bemerkenswerten Zwischenstopp teilhaben – und gibt dabei tiefe Einblicke in die Unwägbarkeiten des Publizierens am österreichischen Buchmarkt. Wenn der Verlag pleitegeht: Ein Buchprojekt zwischen Hoffnung und Rückschlag Was Christian Drastil in dieser Sonderepisode schildert, ist eine Geschichte, die wohl jeden Autor in den Grundfesten erschüttern würde. Sein lang geplantes Buch über die jüngere Geschichte der Wiener Börse – verwoben mit autobiografischen Elementen, 420 Seiten stark, über 500 Personen im Index – stand kurz vor der Auslieferung, als der beauftragte Buchverlag in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet. Ein Konkursverfahren wurde eröffnet. Die Konsequenz: 800 bereits bestellte und bezahlte Exemplare wurden von der Druckerei nicht mehr...

Weiterlesen: Börse People startet in die Jubiläums-Staffel 25 – zwischen Verlagspleite, Plan C und Freestyle-Sommer


(17.05.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S25/01: Christian Drastil (Plan CD)




 

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

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    In der Auftaktfolge der 25. Staffel von „Börsepeople im Podcast" lässt Host Christian Drastil die Hörerschaft an einem bemerkenswerten Zwischenstopp teilhaben – und gibt dabei tiefe Einblicke in die Unwägbarkeiten des Publizierens am österreichischen Buchmarkt. Wenn der Verlag pleitegeht: Ein Buchprojekt zwischen Hoffnung und Rückschlag Was Christian Drastil in dieser Sonderepisode schildert, ist eine Geschichte, die wohl jeden Autor in den Grundfesten erschüttern würde. Sein lang geplantes Buch über die jüngere Geschichte der Wiener Börse – verwoben mit autobiografischen Elementen, 420 Seiten stark, über 500 Personen im Index – stand kurz vor der Auslieferung, als der beauftragte Buchverlag in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet. Ein Konkursverfahren wurde eröffnet. Die Konsequenz: 800 bereits bestellte und bezahlte Exemplare wurden von der Druckerei nicht mehr...

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