ATX im Plus, Emerald Horizon vor Börsegang und frisches Research zu Wiener Aktien (Podcast)
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19.05.2026, 937 Zeichen
In der Episode 1158 der Wiener Börse Party analysiert Host Christian Drastil die Marktlage zur Wochenmitte, beleuchtet eine spannende IPO-Ankündigung aus Graz und fasst die neuesten Analysteneinschätzungen zu österreichischen Titeln zusammen – garniert mit einem musikalischen Duett zum Ausklang. ATX und DAX: Freundlicher Start in die Woche nach dem Verfallstag Der österreichische Leitindex ATX notiert am Dienstagmittag leicht im Plus. Die Woche nach dem Verfallstag verläuft damit bislang unauffällig, aber konstruktiv. Unter den Einzelwerten stechen Wienerberger mit einem Plus von 2 Prozent hervor, gefolgt von Agrana mit 1,7 Prozent und der Erste Group mit 1,4 Prozent Kursgewinn. Deutlich dynamischer präsentiert sich der DAX, der mit einem Plus von 1,37 Prozent auf 24.642 Punkte klettert. Treiber der Rallye im deutschen Leitindex...
Weiterlesen: ATX im Plus, Emerald Horizon vor Börsegang und frisches Research zu Wiener Aktien
Wiener Börse Party #1158: ATX etwas fester, Wienerberger gesucht, Emerald Horizon vor Börsegang und ein Duett zum Schluss
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