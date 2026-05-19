Börsegeschichte 19.5.. Andreas Treichl, Bajaj Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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19.05.2026, 555 Zeichen
16.06.1952: Andreas Treichl: Vorstand Erste Bank 27000 Tage
over MA200:
19.05.2016: Bajaj Mobility AG: Am längsten über MA200: 888 Tage (endete am: 19.05.2016)
Bisher gab es an einem 19. Mai 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 19.05. beträgt 0,20%. Der beste 19.05. fand im Jahr 2004 mit 2,99% statt, der schlechteste 19.05. im Jahr 2020 mit -4,30%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 19.05. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.05.)
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