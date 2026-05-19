» Börsepeople im Podcast S25/01: Christian Drastil (Plan CD)

19.05.2026, 1937 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8695/

Die Season 25 meiner Börsepeople-Reihe http://www.audio-cd.at/people wird nun eine Freestyle-Season. Nach 574 Folgen jeden Montag / Mittwoch / Freitag seit dem Jahr 2022 ist es nun so, dass viele Dinge zusammenspiel(t)en, die den fixen Rhythmus mal bis zumindest Ende August unmöglich machen ...



1) mein Drama um das Fanboy-Buch, das zu Plan C und wohl zu Plan D führt, also Plan CD, was wieder zum Podcastnamen passt

2) Jubiläumsseason 25, F wie Freestyle, F wie Football (ja eh, Soccer), F wie Fangirl, F wie Fanboy, F wie Fanboybuch, F wie Fanboywall, F wie flexibel, F wie Fortsetzung, F wie freies Thema.



Der Deal: Kostenfrei für alle, die mind. 1 Fanboy-Buch a 42 Euro incl. MWSt. gemäss http://www.christian-drastil.com bestellen.



Leseproben Fanboy-Buch:

- Vorwort: https://audio-cd.at/page/podcast/8676

- 80s: https://audio-cd.at/page/podcast/8523

- Die Wölfl-Phase: https://audio-cd.at/page/podcast/8617



About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

(19.05.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S25/02: Elke Vlach

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/6qfzzfgIXt4uKy5ADSv02x Börsepeople im Podcast S25/01: Christian Drastil (Plan CD) - Die Season 25 meiner Börsepeople-Reihe http://www.audio-cd.at/people wird nun eine Freestyle-Season. Nach 574 Folgen jeden Montag / Mittwoch / Freitag seit dem Jahr 2022 ist es nun so, dass viele Dinge zusammenspiel(t)en, die den fixen Rhythmus mal bis zumindest Ende August unmöglich machen ...



1) mein Drama um das Fanboy-Buch, das zu Plan C und wohl zu Plan D führt, also Plan CD, was wieder zum Podcastnamen passt

2) Jubiläumsseason 25, F wie Freestyle, F wie Football (ja eh, Soccer), F wie Fangirl, F wie Fanboy, F wie Fanboybuch, F wie Fanboywall, F wie flexibel, F wie Fortsetzung, F wie freies Thema.



Der Deal: Kostenfrei für alle, die mind. 1 Fanboy-Buch a 42 Euro incl. MWSt. gemäss http://www.christian-drastil.com bestellen.



Leseproben Fanboy-Buch:

- Vorwort: https://audio-cd.at/page/podcast/8676

- 80s: https://audio-cd.at/page/podcast/8523

- Die Wölfl-Phase: https://audio-cd.at/page/podcast/8617



About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.



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