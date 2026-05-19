Börsepeople im Podcast S25/01: Christian Drastil (Plan CD)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
19.05.2026, 1937 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8695/
Die Season 25 meiner Börsepeople-Reihe http://www.audio-cd.at/people wird nun eine Freestyle-Season. Nach 574 Folgen jeden Montag / Mittwoch / Freitag seit dem Jahr 2022 ist es nun so, dass viele Dinge zusammenspiel(t)en, die den fixen Rhythmus mal bis zumindest Ende August unmöglich machen ...
1) mein Drama um das Fanboy-Buch, das zu Plan C und wohl zu Plan D führt, also Plan CD, was wieder zum Podcastnamen passt
2) Jubiläumsseason 25, F wie Freestyle, F wie Football (ja eh, Soccer), F wie Fangirl, F wie Fanboy, F wie Fanboybuch, F wie Fanboywall, F wie flexibel, F wie Fortsetzung, F wie freies Thema.
Der Deal: Kostenfrei für alle, die mind. 1 Fanboy-Buch a 42 Euro incl. MWSt. gemäss http://www.christian-drastil.com bestellen.
Leseproben Fanboy-Buch:
- Vorwort: https://audio-cd.at/page/podcast/8676
- 80s: https://audio-cd.at/page/podcast/8523
- Die Wölfl-Phase: https://audio-cd.at/page/podcast/8617
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Börsepeople im Podcast S25/02: Elke Vlach
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/6qfzzfgIXt4uKy5ADSv02x
Börsepeople im Podcast S25/01: Christian Drastil (Plan CD) - Die Season 25 meiner Börsepeople-Reihe http://www.audio-cd.at/people wird nun eine Freestyle-Season. Nach 574 Folgen jeden Montag / Mittwoch / Freitag seit dem Jahr 2022 ist es nun so, dass viele Dinge zusammenspiel(t)en, die den fixen Rhythmus mal bis zumindest Ende August unmöglich machen ...
1) mein Drama um das Fanboy-Buch, das zu Plan C und wohl zu Plan D führt, also Plan CD, was wieder zum Podcastnamen passt
2) Jubiläumsseason 25, F wie Freestyle, F wie Football (ja eh, Soccer), F wie Fangirl, F wie Fanboy, F wie Fanboybuch, F wie Fanboywall, F wie flexibel, F wie Fortsetzung, F wie freies Thema.
Der Deal: Kostenfrei für alle, die mind. 1 Fanboy-Buch a 42 Euro incl. MWSt. gemäss http://www.christian-drastil.com bestellen.
Leseproben Fanboy-Buch:
- Vorwort: https://audio-cd.at/page/podcast/8676
- 80s: https://audio-cd.at/page/podcast/8523
- Die Wölfl-Phase: https://audio-cd.at/page/podcast/8617
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Die Season 25 meiner Börsepeople-Reihe http://www.audio-cd.at/people wird nun eine Freestyle-Season. Nach 574 Folgen jeden Montag / Mittwoch / Freitag seit dem Jahr 2022 ist es nun so, dass viele Dinge zusammenspiel(t)en, die den fixen Rhythmus mal bis zumindest Ende August unmöglich machen ...
Aktien auf dem Radar:Frequentis, Bajaj Mobility AG, Agrana, Amag, UBM, CPI Europe AG, OMV, Verbund, SBO, Porr, Strabag, AT&S, Frauenthal, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, RHI Magnesita, Henkel, Fresenius Medical Care, SAP, Münchener Rück, Hannover Rück, BMW, Deutsche Boerse, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Patrizia Immobilien.
Random Partner
wikifolio
wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX-Trends: Strabag, wienerberger, Polytec, AT&S ...
» Börsepeople im Podcast S25/02: Elke Vlach
» Börsepeople im Podcast S25/01: Christian Drastil (Plan CD)
» Wiener Börse Party #1157: ATX stärker, es war der 50. Gewinntag heuer, A...
» ATX-Trends: Verbund, wienerberger, AT&S ...
» Börse People startet in die Jubiläums-Staffel 25 – zwischen Verlagspleit...
» Österreich-Depots: Mai Verfallstag (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 15.5.: EuroTeleSites, OMV (Börse Geschichte) (BörseGesch...
» Nachlese: Lina Mosentseva; Rheinmetall Love Trade? (audio cd.at)
» PIR-News: Strabag, Research zu RBI, wienerberger, Polytec, Semperit (Chr...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S12/18: Ursula Ressl
Börsepeople im Podcast S16/21: Valerie De Icco-Streibel
Börsepeople im Podcast S3/05: Georges Leser
- Marinomed schließt Partnerschaft für Marinosolv-T...
- Research-Fazits zu ams-Osram, Ryanair, Knorr-Brem...
- ATX-Trends: Strabag, wienerberger, Polytec, AT&S ...
- Guten Morgen mit Aixtron, Sika, Delivery Hero, No...
- Börsepeople im Podcast S25/02: Elke Vlach
- Börsepeople im Podcast S25/01: Christian Drastil ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt für irren Effekt, Auffälligkeit bei Semperit, KESt-Auflösung morgen
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Ralph Gibson
The Somnambulist
1970
Lustrum Press
Jack Davison
13–15 November. Portraits: London
2026
Helions
19.05.2026, 1937 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8695/
Die Season 25 meiner Börsepeople-Reihe http://www.audio-cd.at/people wird nun eine Freestyle-Season. Nach 574 Folgen jeden Montag / Mittwoch / Freitag seit dem Jahr 2022 ist es nun so, dass viele Dinge zusammenspiel(t)en, die den fixen Rhythmus mal bis zumindest Ende August unmöglich machen ...
1) mein Drama um das Fanboy-Buch, das zu Plan C und wohl zu Plan D führt, also Plan CD, was wieder zum Podcastnamen passt
2) Jubiläumsseason 25, F wie Freestyle, F wie Football (ja eh, Soccer), F wie Fangirl, F wie Fanboy, F wie Fanboybuch, F wie Fanboywall, F wie flexibel, F wie Fortsetzung, F wie freies Thema.
Der Deal: Kostenfrei für alle, die mind. 1 Fanboy-Buch a 42 Euro incl. MWSt. gemäss http://www.christian-drastil.com bestellen.
Leseproben Fanboy-Buch:
- Vorwort: https://audio-cd.at/page/podcast/8676
- 80s: https://audio-cd.at/page/podcast/8523
- Die Wölfl-Phase: https://audio-cd.at/page/podcast/8617
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Börsepeople im Podcast S25/02: Elke Vlach
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/6qfzzfgIXt4uKy5ADSv02x
Börsepeople im Podcast S25/01: Christian Drastil (Plan CD) - Die Season 25 meiner Börsepeople-Reihe http://www.audio-cd.at/people wird nun eine Freestyle-Season. Nach 574 Folgen jeden Montag / Mittwoch / Freitag seit dem Jahr 2022 ist es nun so, dass viele Dinge zusammenspiel(t)en, die den fixen Rhythmus mal bis zumindest Ende August unmöglich machen ...
1) mein Drama um das Fanboy-Buch, das zu Plan C und wohl zu Plan D führt, also Plan CD, was wieder zum Podcastnamen passt
2) Jubiläumsseason 25, F wie Freestyle, F wie Football (ja eh, Soccer), F wie Fangirl, F wie Fanboy, F wie Fanboybuch, F wie Fanboywall, F wie flexibel, F wie Fortsetzung, F wie freies Thema.
Der Deal: Kostenfrei für alle, die mind. 1 Fanboy-Buch a 42 Euro incl. MWSt. gemäss http://www.christian-drastil.com bestellen.
Leseproben Fanboy-Buch:
- Vorwort: https://audio-cd.at/page/podcast/8676
- 80s: https://audio-cd.at/page/podcast/8523
- Die Wölfl-Phase: https://audio-cd.at/page/podcast/8617
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Die Season 25 meiner Börsepeople-Reihe http://www.audio-cd.at/people wird nun eine Freestyle-Season. Nach 574 Folgen jeden Montag / Mittwoch / Freitag seit dem Jahr 2022 ist es nun so, dass viele Dinge zusammenspiel(t)en, die den fixen Rhythmus mal bis zumindest Ende August unmöglich machen ...
Aktien auf dem Radar:Frequentis, Bajaj Mobility AG, Agrana, Amag, UBM, CPI Europe AG, OMV, Verbund, SBO, Porr, Strabag, AT&S, Frauenthal, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, RHI Magnesita, Henkel, Fresenius Medical Care, SAP, Münchener Rück, Hannover Rück, BMW, Deutsche Boerse, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Patrizia Immobilien.
Random Partner
wikifolio
wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX-Trends: Strabag, wienerberger, Polytec, AT&S ...
» Börsepeople im Podcast S25/02: Elke Vlach
» Börsepeople im Podcast S25/01: Christian Drastil (Plan CD)
» Wiener Börse Party #1157: ATX stärker, es war der 50. Gewinntag heuer, A...
» ATX-Trends: Verbund, wienerberger, AT&S ...
» Börse People startet in die Jubiläums-Staffel 25 – zwischen Verlagspleit...
» Österreich-Depots: Mai Verfallstag (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 15.5.: EuroTeleSites, OMV (Börse Geschichte) (BörseGesch...
» Nachlese: Lina Mosentseva; Rheinmetall Love Trade? (audio cd.at)
» PIR-News: Strabag, Research zu RBI, wienerberger, Polytec, Semperit (Chr...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S12/18: Ursula Ressl
Börsepeople im Podcast S16/21: Valerie De Icco-Streibel
Börsepeople im Podcast S3/05: Georges Leser
- Marinomed schließt Partnerschaft für Marinosolv-T...
- Research-Fazits zu ams-Osram, Ryanair, Knorr-Brem...
- ATX-Trends: Strabag, wienerberger, Polytec, AT&S ...
- Guten Morgen mit Aixtron, Sika, Delivery Hero, No...
- Börsepeople im Podcast S25/02: Elke Vlach
- Börsepeople im Podcast S25/01: Christian Drastil ...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1142: ATX leicht schwächer (mit aber), AT&S sorgt für irren Effekt, Auffälligkeit bei Semperit, KESt-Auflösung morgen
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Yusuf Sevinçli
Oculus
2018
Galerist & Galerie Filles du Calvaire
Mark Mahaney
Polar Night
2019/2021
Trespasser
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M