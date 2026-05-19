Börsepeople im Podcast S25/02: Elke Vlach
Autor:
Christian Drastil
>> Website
19.05.2026, 2083 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8698/
Elke Vlach ist CFO bei Gebauer & Griller (GG Group), einer internationalen Unternehmensgruppe in Familienbesitz, die technologisch anspruchsvolle Kabel und Leitungssysteme für Anwendungen in den Geschäftsbereichen Automobil und Industrie produziert. Wir nahmen bereits zu 9/11/2025 auf und Elke hat dazu eine starke Memory aus ihrer frühen PwC-Zeit 2001. Im Zentrum des Podcasts steht aber der - Ende 2022 gestartete und mittlerweile erfolgreich beendete - Transformationsprozess der GG Group, Wir sprechen über die CFO-Rolle dabei, über Profitabilität, Financial Engineering, externe Inputs, Portfolioüberarbeitungen, verlässliche Eigentümer und ein Panel bei der #tfc25 mit SLG Treasury Partnerin Edith Leitner. Dazu ein Hinweis zur #tfc26.
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About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Börsepeople im Podcast S25/02: Elke Vlach
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/07X7hAztHbTUvpISDSP4rl
Börsepeople im Podcast S25/02: Elke Vlach - Elke Vlach ist CFO bei Gebauer & Griller (GG Group), einer internationalen Unternehmensgruppe in Familienbesitz, die technologisch anspruchsvolle Kabel und Leitungssysteme für Anwendungen in den Geschäftsbereichen Automobil und Industrie produziert. Wir nahmen bereits zu 9/11/2025 auf und Elke hat dazu eine starke Memory aus ihrer frühen PwC-Zeit 2001. Im Zentrum des Podcasts steht aber der - Ende 2022 gestartete und mittlerweile erfolgreich beendete - Transformationsprozess der GG Group, Wir sprechen über die CFO-Rolle dabei, über Profitabilität, Financial Engineering, externe Inputs, Portfolioüberarbeitungen, verlässliche Eigentümer und ein Panel bei der #tfc25 mit SLG Treasury Partnerin Edith Leitner. Dazu ein Hinweis zur #tfc26.
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