» Börsepeople im Podcast S25/02: Elke Vlach

19.05.2026, 2083 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8698/

Elke Vlach ist CFO bei Gebauer & Griller (GG Group), einer in­ter­na­tio­na­len Un­ter­neh­mens­grup­pe in Fa­mi­li­en­be­sitz, die tech­no­lo­gisch ­an­spruchs­vol­le­ ­Ka­bel­ und­ Lei­tungs­sys­te­me ­für­ An­wen­dun­gen ­in­ den ­Ge­schäfts­be­rei­chen­ Au­to­mo­bil und In­dus­trie pro­du­ziert. Wir nahmen bereits zu 9/11/2025 auf und Elke hat dazu eine starke Memory aus ihrer frühen PwC-Zeit 2001. Im Zentrum des Podcasts steht aber der - Ende 2022 gestartete und mittlerweile erfolgreich beendete - Transformationsprozess der GG Group, Wir sprechen über die CFO-Rolle dabei, über Profitabilität, Financial Engineering, externe Inputs, Portfolioüberarbeitungen, verlässliche Eigentümer und ein Panel bei der #tfc25 mit SLG Treasury Partnerin Edith Leitner. Dazu ein Hinweis zur #tfc26.



Treasury & Finance Convention 2026 am 23.6.: https://treasury-finance-convention.at

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About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

(19.05.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S25/02: Elke Vlach

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/07X7hAztHbTUvpISDSP4rl Börsepeople im Podcast S25/02: Elke Vlach - Elke Vlach ist CFO bei Gebauer & Griller (GG Group), einer in­ter­na­tio­na­len Un­ter­neh­mens­grup­pe in Fa­mi­li­en­be­sitz, die tech­no­lo­gisch ­an­spruchs­vol­le­ ­Ka­bel­ und­ Lei­tungs­sys­te­me ­für­ An­wen­dun­gen ­in­ den ­Ge­schäfts­be­rei­chen­ Au­to­mo­bil und In­dus­trie pro­du­ziert. Wir nahmen bereits zu 9/11/2025 auf und Elke hat dazu eine starke Memory aus ihrer frühen PwC-Zeit 2001. Im Zentrum des Podcasts steht aber der - Ende 2022 gestartete und mittlerweile erfolgreich beendete - Transformationsprozess der GG Group, Wir sprechen über die CFO-Rolle dabei, über Profitabilität, Financial Engineering, externe Inputs, Portfolioüberarbeitungen, verlässliche Eigentümer und ein Panel bei der #tfc25 mit SLG Treasury Partnerin Edith Leitner. Dazu ein Hinweis zur #tfc26.



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About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.



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