» Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Frequentis und Semperit gesucht

19.05.2026, 1363 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:57 liegt der ATX mit +0.34 Prozent im Plus bei 5895 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.67% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +2.01% auf 22.81 Euro, dahinter Agrana mit +1.71% auf 11.9 Euro und Erste Group mit +1.40% auf 97.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24642 (+1.37%, Ultimo 2025: 24490, -0.74% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +6.58% auf 157.59 Euro, dahinter Rheinmetall mit +4.70% auf 1227.1 Euro und Bayer mit +3.41% auf 39.12 Euro.

- PIR-News: Marinomed, Research zu Do&Co, UBM, Polytec, Flughafen Wien, Verbund, Emerald Horizon vor Börsengang

- Unser Volumensrobot sagt: Frequentis, Bajaj Mobility, Agrana

- Nachlese: Elke Vlach, Frederic Esters, Treasury & Finance Convention 2026

- Börsegeschichte 19.5.. Andreas Treichl, Bajaj Mobility

- Österreich-Depots: Vor Re-Balancing Austria 30 Private IR

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.13% vs. last #gabb, +5.47% ytd, +126.50% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Elke Vlach: https://audio-cd.at/page/podcast/8698

Christian Drastil (Plan CD): https://audio-cd.at/page/podcast/8695

Birgit Noggler: https://audio-cd.at/page/podcast/8684

Markus Tritthart: https://audio-cd.at/page/podcast/8677

Harald Weygand: https://audio-cd.at/page/podcast/8671

(19.05.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1158: ATX etwas fester, Wienerberger gesucht, Emerald Horizon vor Börsegang und ein Duett zum Schluss

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Frequentis, Bajaj Mobility AG, Agrana, Amag, UBM, CPI Europe AG, OMV, Verbund, SBO, Porr, Strabag, AT&S, Frauenthal, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, RHI Magnesita, Henkel, Fresenius Medical Care, SAP, Münchener Rück, Hannover Rück, BMW, Deutsche Boerse, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Patrizia Immobilien.

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