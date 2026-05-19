Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Frequentis und Semperit gesucht
Autor:
Christian Drastil
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19.05.2026, 1363 Zeichen
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Um 12:57 liegt der ATX mit +0.34 Prozent im Plus bei 5895 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.67% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +2.01% auf 22.81 Euro, dahinter Agrana mit +1.71% auf 11.9 Euro und Erste Group mit +1.40% auf 97.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24642 (+1.37%, Ultimo 2025: 24490, -0.74% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +6.58% auf 157.59 Euro, dahinter Rheinmetall mit +4.70% auf 1227.1 Euro und Bayer mit +3.41% auf 39.12 Euro.
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Wiener Börse Party #1158: ATX etwas fester, Wienerberger gesucht, Emerald Horizon vor Börsegang und ein Duett zum Schluss
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