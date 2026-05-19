SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Frequentis und Semperit gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

19.05.2026, 1363 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:57 liegt der ATX mit +0.34 Prozent im Plus bei 5895 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.67% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +2.01% auf 22.81 Euro, dahinter Agrana mit +1.71% auf 11.9 Euro und Erste Group mit +1.40% auf 97.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24642 (+1.37%, Ultimo 2025: 24490, -0.74% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +6.58% auf 157.59 Euro, dahinter Rheinmetall mit +4.70% auf 1227.1 Euro und Bayer mit +3.41% auf 39.12 Euro.

- PIR-News: Marinomed, Research zu Do&Co, UBM, Polytec, Flughafen Wien, Verbund, Emerald Horizon vor Börsengang
- Unser Volumensrobot sagt: Frequentis, Bajaj Mobility, Agrana
- Nachlese: Elke Vlach, Frederic Esters, Treasury & Finance Convention 2026
- Börsegeschichte 19.5.. Andreas Treichl, Bajaj Mobility
- Österreich-Depots: Vor Re-Balancing Austria 30 Private IR
- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.13% vs. last #gabb, +5.47% ytd, +126.50% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Elke Vlach: https://audio-cd.at/page/podcast/8698
Christian Drastil (Plan CD): https://audio-cd.at/page/podcast/8695
Birgit Noggler: https://audio-cd.at/page/podcast/8684
Markus Tritthart: https://audio-cd.at/page/podcast/8677
Harald Weygand: https://audio-cd.at/page/podcast/8671


(19.05.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1158: ATX etwas fester, Wienerberger gesucht, Emerald Horizon vor Börsegang und ein Duett zum Schluss




 

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club

Aktien auf dem Radar:Frequentis, Bajaj Mobility AG, Agrana, Amag, UBM, CPI Europe AG, OMV, Verbund, SBO, Porr, Strabag, AT&S, Frauenthal, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, RHI Magnesita, Henkel, Fresenius Medical Care, SAP, Münchener Rück, Hannover Rück, BMW, Deutsche Boerse, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Patrizia Immobilien.

Random Partner

Novomatic
Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» ATX im Plus, Emerald Horizon vor Börsegang und frisches Research zu Wien...

» Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)

» Wiener Börse Party #1158: ATX etwas fester, Wienerberger gesucht, Emera...

» Börsegeschichte 19.5.. Andreas Treichl, Bajaj Mobility (Börse Geschichte...

» Nachlese: Elke Vlach, Frederic Esters, Treasury & Finance Convention 202...

» PIR-News: (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Frequentis und Semperit gesucht

» ATX-Trends: Strabag, wienerberger, Polytec, AT&S ...

» Börsepeople im Podcast S25/02: Elke Vlach


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Ausgewählte Events von BSN-Partnern
11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
Emerald Horizon sieht ideales Momentum für Börsengang in Wien
Neues Kursziel für UBM
Neues Kursziel für DO & CO
Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Frequentis und Semperit gesucht
Upgrade für Flughafen Wien-Aktie
ATX-Trends: Strabag, wienerberger, Polytec, AT&S ...




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event EuroTeleSites AG
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 0.99%, Rutsch der Stunde: FACC -2.43%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(3), Wienerberger(2), VIG(2), Andritz(1), Strabag(1), RBI(1)
    Star der Stunde: AT&S 0.58%, Rutsch der Stunde: UBM -1.75%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: RBI(1), Telekom Austria(1), OMV(1), Erste Group(1)
    Star der Stunde: Zumtobel 0.97%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -0.86%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(1)
    Star der Stunde: CPI Europe AG 0.58%, Rutsch der Stunde: Porr -1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Strabag(1), OMV(1)
    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #31: Der Host holpert zu Andritz, Strabag, Bawag, Marinomed, Telekom Austria, Agrana und Asta Energy

    Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute hab ic...

    Books josefchladek.com

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Daido Moriyama
    Farewell Photography (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Joan van der Keuken
    Achter Glas
    1957
    C. de Boer jr.

    John Gossage
    LAMF (Special Edition)
    2026
    Magic Hour Press

    Mark Mahaney
    Polar Night
    2019/2021
    Trespasser



    Autor: Christian Drastil

    19.05.2026, 1363 Zeichen

    Heute im #gabb:

    Um 12:57 liegt der ATX mit +0.34 Prozent im Plus bei 5895 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.67% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +2.01% auf 22.81 Euro, dahinter Agrana mit +1.71% auf 11.9 Euro und Erste Group mit +1.40% auf 97.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24642 (+1.37%, Ultimo 2025: 24490, -0.74% ytd). Topperformer DAX sind SAP mit +6.58% auf 157.59 Euro, dahinter Rheinmetall mit +4.70% auf 1227.1 Euro und Bayer mit +3.41% auf 39.12 Euro.

    - PIR-News: Marinomed, Research zu Do&Co, UBM, Polytec, Flughafen Wien, Verbund, Emerald Horizon vor Börsengang
    - Unser Volumensrobot sagt: Frequentis, Bajaj Mobility, Agrana
    - Nachlese: Elke Vlach, Frederic Esters, Treasury & Finance Convention 2026
    - Börsegeschichte 19.5.. Andreas Treichl, Bajaj Mobility
    - Österreich-Depots: Vor Re-Balancing Austria 30 Private IR
    - wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.13% vs. last #gabb, +5.47% ytd, +126.50% seit Start 2013

    Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

    Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

    Elke Vlach: https://audio-cd.at/page/podcast/8698
    Christian Drastil (Plan CD): https://audio-cd.at/page/podcast/8695
    Birgit Noggler: https://audio-cd.at/page/podcast/8684
    Markus Tritthart: https://audio-cd.at/page/podcast/8677
    Harald Weygand: https://audio-cd.at/page/podcast/8671


    (19.05.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1158: ATX etwas fester, Wienerberger gesucht, Emerald Horizon vor Börsegang und ein Duett zum Schluss




     

    Bildnachweis

    1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club

    Aktien auf dem Radar:Frequentis, Bajaj Mobility AG, Agrana, Amag, UBM, CPI Europe AG, OMV, Verbund, SBO, Porr, Strabag, AT&S, Frauenthal, SW Umwelttechnik, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Semperit, Telekom Austria, RHI Magnesita, Henkel, Fresenius Medical Care, SAP, Münchener Rück, Hannover Rück, BMW, Deutsche Boerse, Deutsche Telekom, Rheinmetall, Patrizia Immobilien.

    Random Partner

    Novomatic
    Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » ATX im Plus, Emerald Horizon vor Börsegang und frisches Research zu Wien...

    » Börse Social Depot Trading Kommentar (Depot Kommentar)

    » Wiener Börse Party #1158: ATX etwas fester, Wienerberger gesucht, Emera...

    » Börsegeschichte 19.5.. Andreas Treichl, Bajaj Mobility (Börse Geschichte...

    » Nachlese: Elke Vlach, Frederic Esters, Treasury & Finance Convention 202...

    » PIR-News: (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Frequentis und Semperit gesucht

    » ATX-Trends: Strabag, wienerberger, Polytec, AT&S ...

    » Börsepeople im Podcast S25/02: Elke Vlach


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    Emerald Horizon sieht ideales Momentum für Börsengang in Wien
    Neues Kursziel für UBM
    Neues Kursziel für DO & CO
    Wiener Börse zu Mittag leichter: Verbund, Frequentis und Semperit gesucht
    Upgrade für Flughafen Wien-Aktie
    ATX-Trends: Strabag, wienerberger, Polytec, AT&S ...




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event EuroTeleSites AG
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 0.99%, Rutsch der Stunde: FACC -2.43%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(3), Wienerberger(2), VIG(2), Andritz(1), Strabag(1), RBI(1)
      Star der Stunde: AT&S 0.58%, Rutsch der Stunde: UBM -1.75%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: RBI(1), Telekom Austria(1), OMV(1), Erste Group(1)
      Star der Stunde: Zumtobel 0.97%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -0.86%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(1)
      Star der Stunde: CPI Europe AG 0.58%, Rutsch der Stunde: Porr -1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Strabag(1), OMV(1)
      Featured Partner Video

      Private Investor Relations Podcast #31: Der Host holpert zu Andritz, Strabag, Bawag, Marinomed, Telekom Austria, Agrana und Asta Energy

      Herzlich willkommen zum Private Investor Relations Podcast. Dieser Kanal auf audio-cd.at ist presented by CIRA, EY und wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Heute hab ic...

      Books josefchladek.com

      Machiel Botman
      Heartbeat
      1994
      Volute

      Ralph Gibson
      The Somnambulist
      1970
      Lustrum Press

      Richard Avedon
      Nothing Personal
      1964
      Atheneum Publishers

      Dimitri Bogachuk
      Atlantic
      2025
      form.

      Jack Davison
      13–15 November. Portraits: London
      2026
      Helions

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de