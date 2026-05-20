Börsegeschichte 20.5.: Maculan, Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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20.05.1996: Maculan (Vorzüge) scheidet aus dem ATX aus
Positive Serie in Tagen:
20.05.2024: Addiko Bank: Längste positive Serie: 7 Tage (endete am 20.05.2024)
Bisher gab es an einem 20. Mai 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 20.05. beträgt 0,36%. Der beste 20.05. fand im Jahr 2009 mit 3,22%statt, der schlechteste 20.05. im Jahr 2008 mit -2,72%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 20.05. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.05.)
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