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PIR-News: Auftrag für Andritz, Research zu AT&S, Porr, Polytec, Kontron-CEO stockt auf, Uniqa-Personalie (Christine Petzwinkler)

20.05.2026, 3080 Zeichen

Das türkische Unternehmen Aksan Kozmetik A.S. hat bei Andritz eine komplette Spunlace-Anlage bestellt. Der Auftrag ist im Auftragseingang von Andritz für das 4. Quartal 2026 enthalten. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2027 geplant. Die neXline spunlace Anlage ist auf einen Betrieb mit hoher Kapazität und auf gleichbleibende Vliesqualität ausgelegt. „Mit der Anlage werden Feuchttücher mit einem Flächengewicht von 30 bis 80 g/m² hergestellt, die den Anforderungen des lokalen Marktes entsprechen und eine große Vielfalt an Fasermischungen ermöglichen“, sagt Servet Gerz, Geschäftsführer von Aksan Kozmetik A.S.
Andritz ( Akt. Indikation:  72,70 /72,90, 0,69%)

Die Analysten der Erste Group stufen AT&S mit Hold und Kursziel 110,60 Euro ein, davor war die Aktie "under review". Optimistischer sind die Analysten von Cantor Fitzgerald, die die Aktie mit Kaufen und Kursziel 133,0 Euro einstufen. Die Bank Pekao vergibt ebenso ein Buy mit Kursziel 112, 92 Euro. Während die Berenberg Bank der Aktie jüngst eine Verkaufen-Empfehlung mit Kursziel 35,0 Euro vergeben hat. AT&S legt am 21. Mai die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025/26 vor.
AT&S ( Akt. Indikation:  109,80 /110,00, 6,08%)

Die Berenberg Bank bestätigt die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 40,0 Euro für die Porr-Aktie.
Porr ( Akt. Indikation:  34,50 /34,60, -0,14%)

Die Analysten von Oddo BHF bestätigen die Outperform-Empfehlung für die Polytec-Aktie und erhöhen das Kursziel von 4,0 auf 5,3 Euro. Ihr Fazit: "Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von nur 0,4-0,5x betrachten wir Polytec immer noch als eine preiswerte Aktie. Die günstige Bewertung spiegelt die schwache Renditeentwicklung mehr als wider, die nicht ausreicht, um die Kapitalkosten zu decken. Bis sich die Produktionszahlen der europäischen Automobilindustrie spürbar erholen, wird die Rentabilität von Polytec voraussichtlich unter dem Niveau vor der Pandemie bleiben (EBIT-Marge > 5 Prozent). Polytec hat sichtbare Fortschritte bei der Kostenoptimierung gemacht, welches die Annahme einer moderaten Margenverbesserung unterstützt. Das Management treibt die Diversifizierung der Gruppe voran und strebt einen Umsatzanteil von 30 Prozent aus neuen Kunststoffanwendungen außerhalb der Autobranche an. Allerdings sollte diese langfristige Perspektive unserer Meinung nach kurzfristig keinen wesentlichen Einfluss auf den Investition Case haben."
Polytec Group ( Akt. Indikation:  4,35 /4,38, -0,80%)

Kontron-CEO Hannes Niederhauser hat den Kauf von 2000 Aktien zu je 22,53 Euro gemeldet. Vergangene Woche hat er 3000 Aktien erworben.
Kontron ( Akt. Indikation:  22,68 /22,70, 0,22%)

Karriere: Mit 1. Juni übernimmt René Roider die Funktion Head of Group Data & IT bei der Uniqa Insurance Group. Seit 2022 war er Mitglied der Geschäftsführung der UNIQA IT Services GmbH (UITS) und folgt nun auf Christian Gosch, der die Group-IT in den vergangenen Jahren entscheidend geprägt hat und das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.05.)


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Andritz
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Uhrzeit:  08:08:25
Veränderung zu letztem SK:  -0.07%
Letzter SK:  74.00 ( 2.35%)

AT&S
Akt. Indikation:  114.80 / 115.80
Uhrzeit:  08:09:18
Veränderung zu letztem SK:  -0.77%
Letzter SK:  116.20 ( 12.16%)

Kontron
Akt. Indikation:  22.80 / 22.86
Uhrzeit:  08:07:51
Veränderung zu letztem SK:  0.57%
Letzter SK:  22.70 ( 0.27%)

Polytec Group
Akt. Indikation:  4.26 / 4.36
Uhrzeit:  08:08:46
Veränderung zu letztem SK:  0.23%
Letzter SK:  4.30 ( -2.27%)

Porr
Akt. Indikation:  33.80 / 33.95
Uhrzeit:  08:08:46
Veränderung zu letztem SK:  -0.66%
Letzter SK:  34.10 ( -1.45%)



 

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    Autor: Christine Petzwinkler

    20.05.2026, 3080 Zeichen

    Das türkische Unternehmen Aksan Kozmetik A.S. hat bei Andritz eine komplette Spunlace-Anlage bestellt. Der Auftrag ist im Auftragseingang von Andritz für das 4. Quartal 2026 enthalten. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2027 geplant. Die neXline spunlace Anlage ist auf einen Betrieb mit hoher Kapazität und auf gleichbleibende Vliesqualität ausgelegt. „Mit der Anlage werden Feuchttücher mit einem Flächengewicht von 30 bis 80 g/m² hergestellt, die den Anforderungen des lokalen Marktes entsprechen und eine große Vielfalt an Fasermischungen ermöglichen“, sagt Servet Gerz, Geschäftsführer von Aksan Kozmetik A.S.
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