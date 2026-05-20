Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Frequentis und RBI gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
20.05.2026, 1293 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 14:00 liegt der ATX mit +0.80 Prozent im Plus bei 5884 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.47% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.98% auf 109.8 Euro, dahinter Frequentis mit +3.98% auf 73.2 Euro und RBI mit +2.09% auf 45.94 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24509 (+0.44%, Ultimo 2025: 24490, -0.36% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +2.78% auf 66.435 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.50% auf 171.9 Euro und Siemens mit +1.77% auf 261.35 Euro.
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- Börsegeschichte 20.5.: Maculan, Addiko Bank
- Österreich-Depots: Etwas leichter
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Birgit Noggler: https://audio-cd.at/page/podcast/8684
Markus Tritthart: https://audio-cd.at/page/podcast/8677
Wiener Börse Party #1159: ATX fester, AT&S schon wieder die Nr.1, dies vor dem morgigen Wiener Börse Preis
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1.
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Aktien auf dem Radar:AT&S, Rosenbauer, Telekom Austria, Zumtobel, Semperit, CPI Europe AG, Bawag, Porr, Strabag, Polytec Group, DO&CO, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Verbund, voestalpine, Bajaj Mobility AG, BTV AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Amag, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Infineon, Goldman Sachs, Fresenius Medical Care, Allianz, Bayer, Beiersdorf, Fresenius, Merck KGaA.
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RWT AG
Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.
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