» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S, Frequentis und RBI gesucht

20.05.2026, 1293 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 14:00 liegt der ATX mit +0.80 Prozent im Plus bei 5884 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.47% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +5.98% auf 109.8 Euro, dahinter Frequentis mit +3.98% auf 73.2 Euro und RBI mit +2.09% auf 45.94 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24509 (+0.44%, Ultimo 2025: 24490, -0.36% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +2.78% auf 66.435 Euro, dahinter Siemens Energy mit +2.50% auf 171.9 Euro und Siemens mit +1.77% auf 261.35 Euro.

- PIR-News: Auftrag für Andritz, Research zu AT&S, Porr, Polytec, Kontron-CEO stockt auf, Uniqa-Personalie

- Unser Volumensrobot sagt: Bajaj Mobility, AT&S, Wienerberger

- Nachlese: Gerald Reischl AT&S, Nina Ritzinger

- Börsegeschichte 20.5.: Maculan, Addiko Bank

- Österreich-Depots: Etwas leichter

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.22% vs. last #gabb, +5.23% ytd, +126.00% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Gerald Reischl: https://audio-cd.at/page/podcast/8702

Elke Vlach: https://audio-cd.at/page/podcast/8698

Christian Drastil (Plan CD): https://audio-cd.at/page/podcast/8695

Birgit Noggler: https://audio-cd.at/page/podcast/8684

Markus Tritthart: https://audio-cd.at/page/podcast/8677

(20.05.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1159: ATX fester, AT&S schon wieder die Nr.1, dies vor dem morgigen Wiener Börse Preis

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, Rosenbauer, Telekom Austria, Zumtobel, Semperit, CPI Europe AG, Bawag, Porr, Strabag, Polytec Group, DO&CO, Frequentis, Kapsch TrafficCom, Verbund, voestalpine, Bajaj Mobility AG, BTV AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Amag, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Infineon, Goldman Sachs, Fresenius Medical Care, Allianz, Bayer, Beiersdorf, Fresenius, Merck KGaA.

Random Partner RWT AG

Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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