ATX im Aufwind: AT&S stürmt auf neues Allzeithoch vor dem Wiener Börsepreis (Podcast)
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21.05.2026, 889 Zeichen
In Episode #1159 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Überblick über einen starken Handelstag am Mittwoch – und das ausgerechnet einen Tag vor der Verleihung des Wiener Börsepreises 2026. Der ATX zeigt sich deutlich fester, angeführt von einem Dauerbrenner an der Spitze. ATX klettert auf 5.884 Punkte Der österreichische Leitindex präsentiert sich am Mittwoch, den 20. Mai 2026, in robuster Verfassung. Um 14 Uhr notiert der ATX mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 5.884 Punkten. Drastil bezeichnet den ATX als „Modethema" – und das am Tag vor dem Wiener Börsepreis, bei dem am Donnerstagabend verschiedene Auszeichnungen vergeben werden. Welche Wünsche bei der Preisverleihung erfüllt werden, bleibt vorerst noch offen. AT&S dominiert erneut – Allzeithoch bei...
Weiterlesen: ATX im Aufwind: AT&S stürmt auf neues Allzeithoch vor dem Wiener Börsepreis
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