SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX im Aufwind: AT&S stürmt auf neues Allzeithoch vor dem Wiener Börsepreis (Podcast)

21.05.2026, 889 Zeichen
In Episode #1159 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Überblick über einen starken Handelstag am Mittwoch – und das ausgerechnet einen Tag vor der Verleihung des Wiener Börsepreises 2026. Der ATX zeigt sich deutlich fester, angeführt von einem Dauerbrenner an der Spitze. ATX klettert auf 5.884 Punkte Der österreichische Leitindex präsentiert sich am Mittwoch, den 20. Mai 2026, in robuster Verfassung. Um 14 Uhr notiert der ATX mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 5.884 Punkten. Drastil bezeichnet den ATX als „Modethema" – und das am Tag vor dem Wiener Börsepreis, bei dem am Donnerstagabend verschiedene Auszeichnungen vergeben werden. Welche Wünsche bei der Preisverleihung erfüllt werden, bleibt vorerst noch offen. AT&S dominiert erneut – Allzeithoch bei...

Weiterlesen: ATX im Aufwind: AT&S stürmt auf neues Allzeithoch vor dem Wiener Börsepreis


(21.05.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1160: AT&S, Banken oder Versicherer (die Party ist entschieden)?, Konkursverfahren gegen ein 2020er-Listing in Wien




 

Bildnachweis

1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

Aktien auf dem Radar:AT&S, Rosenbauer, Telekom Austria, Zumtobel, Semperit, CPI Europe AG, Bawag, Mayr-Melnhof, Polytec Group, UBM, DO&CO, FACC, Linz Textil Holding, Verbund, Wolford, Bajaj Mobility AG, Warimpex, BKS Bank Stamm, Amag, EuroTeleSites AG, Österreichische Post.

Random Partner

gettex
gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse Social Depot Trading Kommentar: Weiteres Verbund-Trading (Depot Ko...

» Börsegeschichte: Extremes zu Warimpex und Mayr-Melnhof (Börse Geschichte...

» Nachlese: Bernhard Haas, Anna Strigl (audio cd.at)

» Wiener Börse zwischen AT&S-Allzeithoch, Strabag-Wachstum und einem Konku...

» ATX im Aufwind: AT&S stürmt auf neues Allzeithoch vor dem Wiener Börsepr...

» Wiener Börse Party #1160: AT&S, Banken oder Versicherer (die Party ist e...

» PIR-News: Zahlen von AT&S und Strabag, Aufträge für Palfinger und Andrit...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag fester: FACC, Strabag und Verbund gesucht

» ATX-Trends: AT&S, Porr, DO & CO ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Ausgewählte Events von BSN-Partnern
11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
Neues Kursziel für Verbund-Aktie
ATX-Trends: AT&S, Porr, DO & CO ...
ATX TR-Frühmover: Strabag, AT&S, Porr, Österreichische Post, Uniqa, Verbund, Palfinger, Andritz, voestalpine und OMV
AT&S-CEO: "Haben die Wettbewerbsfähigkeit deutlich erhöht"
Börse Social Depot Trading Kommentar: Weiteres Verbund-Trading (Depot Kommentar)
BayWa am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Strabag 1.66%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.07%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Telekom Austria(1), Erste Group(1)
    Star der Stunde: AT&S 2.55%, Rutsch der Stunde: RBI -0.92%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Rosenbauer(1), AT&S(1), OMV(1), Telekom Austria(1)
    Star der Stunde: SBO 1.91%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -3.04%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Uniqa(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 0.97%, Rutsch der Stunde: Telekom Austria -0.66%
    Smeilinho zu Verbund
    Smeilinho zu Uniqa
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S24/20: Elke Müller

    Elke Müller ist langjährige Zertifikate Forum Austria Betreuerin und stets im Ping Pong zwischen Wirtschaft und Politik, jetzt tätig im Bundesministerium für Inneres. Wir sprechen über eine frühe P...

    Books josefchladek.com

    Pierre Bost
    Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
    1927
    Librairie des arts Décoratifs

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Machiel Botman
    Heartbeat
    1994
    Volute

    John Gossage
    LAMF (Special Edition)
    2026
    Magic Hour Press



    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    21.05.2026, 889 Zeichen
    In Episode #1159 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen kompakten Überblick über einen starken Handelstag am Mittwoch – und das ausgerechnet einen Tag vor der Verleihung des Wiener Börsepreises 2026. Der ATX zeigt sich deutlich fester, angeführt von einem Dauerbrenner an der Spitze. ATX klettert auf 5.884 Punkte Der österreichische Leitindex präsentiert sich am Mittwoch, den 20. Mai 2026, in robuster Verfassung. Um 14 Uhr notiert der ATX mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 5.884 Punkten. Drastil bezeichnet den ATX als „Modethema" – und das am Tag vor dem Wiener Börsepreis, bei dem am Donnerstagabend verschiedene Auszeichnungen vergeben werden. Welche Wünsche bei der Preisverleihung erfüllt werden, bleibt vorerst noch offen. AT&S dominiert erneut – Allzeithoch bei...

    Weiterlesen: ATX im Aufwind: AT&S stürmt auf neues Allzeithoch vor dem Wiener Börsepreis


    (21.05.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1160: AT&S, Banken oder Versicherer (die Party ist entschieden)?, Konkursverfahren gegen ein 2020er-Listing in Wien




     

    Bildnachweis

    1. Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Rosenbauer, Telekom Austria, Zumtobel, Semperit, CPI Europe AG, Bawag, Mayr-Melnhof, Polytec Group, UBM, DO&CO, FACC, Linz Textil Holding, Verbund, Wolford, Bajaj Mobility AG, Warimpex, BKS Bank Stamm, Amag, EuroTeleSites AG, Österreichische Post.

    Random Partner

    gettex
    gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse Social Depot Trading Kommentar: Weiteres Verbund-Trading (Depot Ko...

    » Börsegeschichte: Extremes zu Warimpex und Mayr-Melnhof (Börse Geschichte...

    » Nachlese: Bernhard Haas, Anna Strigl (audio cd.at)

    » Wiener Börse zwischen AT&S-Allzeithoch, Strabag-Wachstum und einem Konku...

    » ATX im Aufwind: AT&S stürmt auf neues Allzeithoch vor dem Wiener Börsepr...

    » Wiener Börse Party #1160: AT&S, Banken oder Versicherer (die Party ist e...

    » PIR-News: Zahlen von AT&S und Strabag, Aufträge für Palfinger und Andrit...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse zu Mittag fester: FACC, Strabag und Verbund gesucht

    » ATX-Trends: AT&S, Porr, DO & CO ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    Neues Kursziel für Verbund-Aktie
    ATX-Trends: AT&S, Porr, DO & CO ...
    ATX TR-Frühmover: Strabag, AT&S, Porr, Österreichische Post, Uniqa, Verbund, Palfinger, Andritz, voestalpine und OMV
    AT&S-CEO: "Haben die Wettbewerbsfähigkeit deutlich erhöht"
    Börse Social Depot Trading Kommentar: Weiteres Verbund-Trading (Depot Kommentar)
    BayWa am besten (Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte powered by Erste Group)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Strabag 1.66%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.07%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Telekom Austria(1), Erste Group(1)
      Star der Stunde: AT&S 2.55%, Rutsch der Stunde: RBI -0.92%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Rosenbauer(1), AT&S(1), OMV(1), Telekom Austria(1)
      Star der Stunde: SBO 1.91%, Rutsch der Stunde: Rosenbauer -3.04%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Uniqa(1)
      Star der Stunde: Rosenbauer 0.97%, Rutsch der Stunde: Telekom Austria -0.66%
      Smeilinho zu Verbund
      Smeilinho zu Uniqa
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S24/20: Elke Müller

      Elke Müller ist langjährige Zertifikate Forum Austria Betreuerin und stets im Ping Pong zwischen Wirtschaft und Politik, jetzt tätig im Bundesministerium für Inneres. Wir sprechen über eine frühe P...

      Books josefchladek.com

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      Ralph Gibson
      The Somnambulist
      1970
      Lustrum Press

      Mellen Burns
      Skimpies
      2024
      burns books

      Joan van der Keuken
      Achter Glas
      1957
      C. de Boer jr.

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de