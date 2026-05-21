Börsegeschichte: Extremes zu Warimpex und Mayr-Melnhof (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

21.05.2026, 676 Zeichen

Negative Serie in Tagen:

21.05.2012: Warimpex: Längste negative Serie: 12 Tage (endete am 21.05.2012) zum Kalender



Doubled:

21.05.2002: Mayr-Melnhof: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Mayr-Melnhof: 580 Tage von 18.10.2000 (Kurs 20,2) bis 21.05.2002 (Kurs 40,89)

Bisher gab es an einem 21. Mai 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 21.05. beträgt 0,07%. Der beste 21.05. fand im Jahr 1997 mit 1,55% statt, der schlechteste 21.05. im Jahr 2020 mit -2,15%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 21.05. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.05.)

(21.05.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1160: AT&S, Banken oder Versicherer (die Party ist entschieden)?, Konkursverfahren gegen ein 2020er-Listing in Wien

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, Rosenbauer, Telekom Austria, Zumtobel, Semperit, CPI Europe AG, Bawag, Mayr-Melnhof, Polytec Group, UBM, DO&CO, FACC, Linz Textil Holding, Verbund, Wolford, Bajaj Mobility AG, Warimpex, BKS Bank Stamm, Amag, EuroTeleSites AG, Österreichische Post.

Random Partner wienerberger

wienerberger ist einer der führenden Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse Social Depot Trading Kommentar: Weiteres Verbund-Trading (Depot Ko...

» Börsegeschichte: Extremes zu Warimpex und Mayr-Melnhof (Börse Geschichte...

» Nachlese: Bernhard Haas, Anna Strigl (audio cd.at)

» Wiener Börse zwischen AT&S-Allzeithoch, Strabag-Wachstum und einem Konku...

» ATX im Aufwind: AT&S stürmt auf neues Allzeithoch vor dem Wiener Börsepr...

» Wiener Börse Party #1160: AT&S, Banken oder Versicherer (die Party ist e...

» PIR-News: Zahlen von AT&S und Strabag, Aufträge für Palfinger und Andrit...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse zu Mittag fester: FACC, Strabag und Verbund gesucht

» ATX-Trends: AT&S, Porr, DO & CO ...