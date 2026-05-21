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Börsegeschichte: Extremes zu Warimpex und Mayr-Melnhof (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

21.05.2026, 676 Zeichen

Negative Serie in Tagen:
21.05.2012: Warimpex: Längste negative Serie: 12 Tage (endete am 21.05.2012) zum Kalender

Doubled:
21.05.2002: Mayr-Melnhof: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Mayr-Melnhof: 580 Tage von 18.10.2000 (Kurs 20,2) bis 21.05.2002 (Kurs 40,89)

Bisher gab es an einem 21. Mai 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 21.05. beträgt 0,07%. Der beste 21.05. fand im Jahr 1997 mit 1,55% statt, der schlechteste 21.05. im Jahr 2020 mit -2,15%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 21.05. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.05.)


(21.05.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

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