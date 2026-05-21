Wiener Börse zwischen AT&S-Allzeithoch, Strabag-Wachstum und einem Konkursverfahren (Podcast)
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21.05.2026, 1004 Zeichen
In der Episode #1160 der Wiener Börse Party nimmt Moderator Christian Drastil die Hörer mit durch einen bewegten Handelstag, an dessen Abend die begehrten Wiener Börsepreise verliehen werden. Der Bogen spannt sich von starken Quartalszahlen über Großaufträge bis hin zu einem Konkursverfahren gegen ein ehemaliges Wiener Listing. AT&S liefert und überzeugt – CEO sieht keinen KI-Hype Der Halbleiter-Substrat- und Leiterplattenhersteller AT&S hat am Donnerstag Quartalszahlen vorgelegt, die laut CEO Michael Mertin den eigenen Versprechungen entsprechen. „Wir haben das, was wir versprochen haben, auch eingehalten", sagte Mertin bei der Pressekonferenz. Das Unternehmen will sich nachhaltig profitabel aufstellen und setzt dabei auf Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit, Transparenz und Cash-Generierung – Faktoren, die der CEO als Treiber der aktuell guten Aktienperformance identifiziert. Die Zahlen untermauern...
Weiterlesen: Wiener Börse zwischen AT&S-Allzeithoch, Strabag-Wachstum und einem Konkursverfahren
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