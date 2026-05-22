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20 Jahre Zertifikate-Award Austria: Rekordbeteiligung und ein bewährter Juryprozess im Jubiläumsjahr (Podcast)

22.05.2026, 982 Zeichen
In der Auftaktfolge des Countdown-Formats „Zertifikate Award Party Österreich" begrüßt Host Christian Drastil den langjährigen Juryvorstand Christian Scheid, um den bevorstehenden 20. Zertifikate-Award Austria am 11. Juni 2026 in Wien einzuläuten. Noch 20 Tage bis zur Verleihung – und hinter den Kulissen läuft die Abstimmungsphase auf Hochtouren. Mit 14 teilnehmenden Emittenten verzeichnet der diesjährige Award die höchste Beteiligung seit 2009. Für den Juryvorstand Christian Scheid, der den Prozess zum 19. Mal leitet, ist das ein starkes Signal für die Bedeutung des österreichischen Zertifikatemarkts. Der Countdown bis zur Gala bietet Anlass, den Juryprozess, die Besonderheiten des österreichischen Marktes und die Struktur des Awards genauer zu beleuchten. Ein Juryvorstand der ersten Stunde Christian Scheid ist seit fast zwei Jahrzehnten das Gesicht der...

Weiterlesen: 20 Jahre Zertifikate-Award Austria: Rekordbeteiligung und ein bewährter Juryprozess im Jubiläumsjahr


(22.05.2026)

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    22.05.2026, 982 Zeichen
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