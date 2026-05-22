SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 22.5.: Extremes zu Polytec, SBO und Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

22.05.2026, 733 Zeichen

Extrema:
22.05.2006: Flop 2: Polytec Group: -14.61% - [Flop 1: -17.22% (19.11.2008), Flop 3: -13.91% (08.10.2008)] zum Kalender
22.05.2006: Flop 2: SBO: -13.42% - [Flop 1: -16.7692% (09.03.2020), Flop 3: -13.0785% (12.03.2020)] zum Kalender
22.05.2006: Flop 3: Uniqa: -12.03% - [Flop 1: -15.88% (18.02.2009), Flop 2: -14.47% (24.07.2002)]

Bisher gab es an einem 22. Mai 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 22.05. beträgt -0,11%. Der beste 22.05. fand im Jahr 2012 mit 2,92% statt, der schlechteste 22.05. im Jahr 2006 mit -7,47%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 22.05. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.05.)


(22.05.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1161: ATX nach Wiener Börse Preis mit Sieger VIG (O-Ton Hartwig Löger hier) im 6000er-Flirt; AT&S 10 Prozent Plus




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, FACC.

Random Partner

VBV
Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 22.5.: Extremes zu Polytec, SBO und Uniqa (Börse Geschic...

» Nachlese: Start Countdown Zertifikate Award Austria mit Christian Scheid...

» PIR-News: Strabag baut Schleuse, Wiener Börse Preis 2026 vergeben, Resea...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1161: ATX nach Wiener Börse Preis mit Sieger VIG (O-...

» Wiener Börse zu Mittag wieder rekordlaunig: AT&S, RBI und Frequentis ges...

» 20 Jahre Zertifikate-Award Austria: Rekordbeteiligung und ein bewährter ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Anna Strigl, VIG, Nvidia, Frank Weingar...

» ATX-Trends: Strabag, AT&S, Flughafen Wien ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Ausgewählte Events von BSN-Partnern
11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
Neue Kursziele für AT&S
Wiener Börse zu Mittag wieder rekordlaunig: AT&S, RBI und Frequentis gesucht
Upgrade für Strabag-Aktie
Unser Volumensradar sagt: AT&S, Telekom Austria auffällig (#gabb Radar)
Wie AT&S, Andritz, Lenzing, Verbund, SBO und CA Immo für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: RBI(1)
    Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.24%, Rutsch der Stunde: RBI -1.89%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: AT&S(1)
    Star der Stunde: Strabag 0.74%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.57%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(3), AT&S(1), Verbund(1), RBI(1)
    Star der Stunde: AT&S 0.91%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.68%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(2), Erste Group(1), Telekom Austria(1), OMV(1)
    BSN Vola-Event FACC
    BSN Vola-Event Deutsche Post
    Featured Partner Video

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Finanzpodcaster und Superläufer Noah Leidinger wurde mir zu langsam, hier meine Top7 Finanzpodcasts

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Warum mir Finanzpodcaster und Superläufer Noah Leidinger (Ohne Aktien wird schwer) zu langsam wurde ..

    Börsepeople Noah Leidinger:

    Books josefchladek.com

    Bertien van Manen
    Let's Sit Down Before We Go
    2011
    MACK

    John Gossage
    LAMF (Special Edition)
    2026
    Magic Hour Press

    Daido Moriyama
    Japan, A Photo Theater (English Version
    2018
    Getsuyosha, bookshop M

    Machiel Botman
    Heartbeat
    1994
    Volute

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void



    Autor: Börse Geschichte

    22.05.2026, 733 Zeichen

    Extrema:
    22.05.2006: Flop 2: Polytec Group: -14.61% - [Flop 1: -17.22% (19.11.2008), Flop 3: -13.91% (08.10.2008)] zum Kalender
    22.05.2006: Flop 2: SBO: -13.42% - [Flop 1: -16.7692% (09.03.2020), Flop 3: -13.0785% (12.03.2020)] zum Kalender
    22.05.2006: Flop 3: Uniqa: -12.03% - [Flop 1: -15.88% (18.02.2009), Flop 2: -14.47% (24.07.2002)]

    Bisher gab es an einem 22. Mai 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 22.05. beträgt -0,11%. Der beste 22.05. fand im Jahr 2012 mit 2,92% statt, der schlechteste 22.05. im Jahr 2006 mit -7,47%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 22.05. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.05.)


    (22.05.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1161: ATX nach Wiener Börse Preis mit Sieger VIG (O-Ton Hartwig Löger hier) im 6000er-Flirt; AT&S 10 Prozent Plus




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, FACC.

    Random Partner

    VBV
    Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 22.5.: Extremes zu Polytec, SBO und Uniqa (Börse Geschic...

    » Nachlese: Start Countdown Zertifikate Award Austria mit Christian Scheid...

    » PIR-News: Strabag baut Schleuse, Wiener Börse Preis 2026 vergeben, Resea...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1161: ATX nach Wiener Börse Preis mit Sieger VIG (O-...

    » Wiener Börse zu Mittag wieder rekordlaunig: AT&S, RBI und Frequentis ges...

    » 20 Jahre Zertifikate-Award Austria: Rekordbeteiligung und ein bewährter ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Anna Strigl, VIG, Nvidia, Frank Weingar...

    » ATX-Trends: Strabag, AT&S, Flughafen Wien ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    Neue Kursziele für AT&S
    Wiener Börse zu Mittag wieder rekordlaunig: AT&S, RBI und Frequentis gesucht
    Upgrade für Strabag-Aktie
    Unser Volumensradar sagt: AT&S, Telekom Austria auffällig (#gabb Radar)
    Wie AT&S, Andritz, Lenzing, Verbund, SBO und CA Immo für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: RBI(1)
      Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.24%, Rutsch der Stunde: RBI -1.89%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: AT&S(1)
      Star der Stunde: Strabag 0.74%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.57%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: FACC(3), AT&S(1), Verbund(1), RBI(1)
      Star der Stunde: AT&S 0.91%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.68%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: AT&S(2), Erste Group(1), Telekom Austria(1), OMV(1)
      BSN Vola-Event FACC
      BSN Vola-Event Deutsche Post
      Featured Partner Video

      Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Finanzpodcaster und Superläufer Noah Leidinger wurde mir zu langsam, hier meine Top7 Finanzpodcasts

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Warum mir Finanzpodcaster und Superläufer Noah Leidinger (Ohne Aktien wird schwer) zu langsam wurde ..

      Börsepeople Noah Leidinger:

      Books josefchladek.com

      Daido Moriyama
      Ligh and Shadow (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      Mellen Burns
      Skimpies
      2024
      burns books

      Mark Mahaney
      Polar Night
      2019/2021
      Trespasser

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de