Börsegeschichte 22.5.: Extremes zu Polytec, SBO und Uniqa (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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22.05.2026, 733 Zeichen
Extrema:
22.05.2006: Flop 2: Polytec Group: -14.61% - [Flop 1: -17.22% (19.11.2008), Flop 3: -13.91% (08.10.2008)] zum Kalender
22.05.2006: Flop 2: SBO: -13.42% - [Flop 1: -16.7692% (09.03.2020), Flop 3: -13.0785% (12.03.2020)] zum Kalender
22.05.2006: Flop 3: Uniqa: -12.03% - [Flop 1: -15.88% (18.02.2009), Flop 2: -14.47% (24.07.2002)]
Bisher gab es an einem 22. Mai 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 22.05. beträgt -0,11%. Der beste 22.05. fand im Jahr 2012 mit 2,92% statt, der schlechteste 22.05. im Jahr 2006 mit -7,47%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 22.05. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.05.)
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