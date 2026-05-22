Nachlese: Start Countdown Zertifikate Award Austria mit Christian Scheid, Diana Neumüller-Klein (audio cd.at)

22.05.2026, 1438 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8709

Nach dem Award ist vor dem Award: Gestern fand der Wiener Börse Preis mit Sieger VIG statt, heute ist Jury-Schluss (bis auf die Publikumswahl) beim 20. Zertifikate Award Austria. Und mit heute sind auch noch 20 Tage bis zur Verleihung am 11. Juni 2026. Also starte ich hier im Podcast einen Countdown mit täglich einer Folge. Logischer 1. Gast ist Christian Scheid, der Juryvorstand. Christian ist Diplom-Volkswirt, Finanzjournalist, Trader, schneller Läufer und Deutscher.

20 Seiten Zertifikate im Börsejahrbuch 2025: https://boerse-social.com/pdf/magazines/boersehandbuch_24_25

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8707

- ATX etwas fester

- FACC, Strabag und Verbund gesucht

- Rechenspiel bei Party-Sieger AT&S

- Konkursverfahren gegen ein 2020er-Listing in Wien

- PIR-News: Zahlen von AT&S und Strabag, Aufträge für Palfinger und Andritz, Research zu Verbund und Uniqa

- Diana Neumüller-Klein läutet die Opening Bell für Donnerstag. Als langjährige Konzern-Sprecherin (Strabag) und CIRA-Vorständin ist sie natürlich nach wir vor interessiert, wer die begehrten Wiener Börse Preise gewinnt. Heute abend ist es mit der Verleihung soweit ...

- Börse Frankfurt leichter, Merck gesucht

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.05.)

(22.05.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1161: ATX nach Wiener Börse Preis mit Sieger VIG (O-Ton Hartwig Löger hier) im 6000er-Flirt; AT&S 10 Prozent Plus

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, FACC.

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Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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