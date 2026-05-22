Nachlese: Start Countdown Zertifikate Award Austria mit Christian Scheid, Diana Neumüller-Klein (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
22.05.2026, 1438 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8709
Nach dem Award ist vor dem Award: Gestern fand der Wiener Börse Preis mit Sieger VIG statt, heute ist Jury-Schluss (bis auf die Publikumswahl) beim 20. Zertifikate Award Austria. Und mit heute sind auch noch 20 Tage bis zur Verleihung am 11. Juni 2026. Also starte ich hier im Podcast einen Countdown mit täglich einer Folge. Logischer 1. Gast ist Christian Scheid, der Juryvorstand. Christian ist Diplom-Volkswirt, Finanzjournalist, Trader, schneller Läufer und Deutscher.
20 Seiten Zertifikate im Börsejahrbuch 2025: https://boerse-social.com/pdf/magazines/boersehandbuch_24_25
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- Diana Neumüller-Klein läutet die Opening Bell für Donnerstag. Als langjährige Konzern-Sprecherin (Strabag) und CIRA-Vorständin ist sie natürlich nach wir vor interessiert, wer die begehrten Wiener Börse Preise gewinnt. Heute abend ist es mit der Verleihung soweit ...
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- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.05.)
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