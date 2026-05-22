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Nachlese: Start Countdown Zertifikate Award Austria mit Christian Scheid, Diana Neumüller-Klein (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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22.05.2026, 1438 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8709
Nach dem Award ist vor dem Award: Gestern fand der Wiener Börse Preis mit Sieger VIG statt, heute ist Jury-Schluss (bis auf die Publikumswahl) beim 20. Zertifikate Award Austria. Und mit heute sind auch noch 20 Tage bis zur Verleihung am 11. Juni 2026. Also starte ich hier im Podcast einen Countdown mit täglich einer Folge. Logischer 1. Gast ist Christian Scheid, der Juryvorstand. Christian ist Diplom-Volkswirt, Finanzjournalist, Trader, schneller Läufer und Deutscher.
20 Seiten Zertifikate im Börsejahrbuch 2025: https://boerse-social.com/pdf/magazines/boersehandbuch_24_25

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- Konkursverfahren gegen ein 2020er-Listing in Wien
- PIR-News: Zahlen von AT&S und Strabag, Aufträge für Palfinger und Andritz, Research zu Verbund und Uniqa
- Diana Neumüller-Klein läutet die Opening Bell für Donnerstag. Als langjährige Konzern-Sprecherin (Strabag) und CIRA-Vorständin ist sie natürlich nach wir vor interessiert, wer die begehrten Wiener Börse Preise gewinnt. Heute abend ist es mit der Verleihung soweit ...
- Börse Frankfurt leichter, Merck gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.05.)


(22.05.2026)

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