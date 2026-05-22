Wiener Börse zu Mittag wieder rekordlaunig: AT&S, RBI und Frequentis gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
22.05.2026, 1358 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:06 liegt der ATX mit +1.49 Prozent im Plus bei 5998 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 12.62% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +10.12% auf 128.4 Euro, dahinter RBI mit +3.10% auf 47.53 Euro und Frequentis mit +3.04% auf 72.95 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24774 (+0.68%, Ultimo 2025: 24490, 0.48% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +4.64% auf 71.155 Euro, dahinter Deutsche Post mit +3.72% auf 49.69 Euro und Zalando mit +3.00% auf 21.27 Euro.
- PIR-News: Strabag baut Schleuse, Wiener Börse Preis 2026 vergeben, Research zu AT&S, Flughafen Wien, Strabag
- Unser Volumensradar sagt: AT&S, Telekom Austria auffällig
- Nachlese: Start Countdown Zertifikate Award Austria mit Christian Scheid, Diana Neumüller-Klein
- Börsegeschichte 22.5.: Extremes zu Polytec, SBO und Uniqa
- Österreich-Depots: Weekend Bilanz
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.40% vs. last #gabb, +5.70% ytd, +127.00% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Gerald Reischl: https://audio-cd.at/page/podcast/8702
Elke Vlach: https://audio-cd.at/page/podcast/8698
Christian Drastil (Plan CD): https://audio-cd.at/page/podcast/8695
Birgit Noggler: https://audio-cd.at/page/podcast/8684
Markus Tritthart: https://audio-cd.at/page/podcast/8677
Wiener Börse Party #1161: ATX nach Wiener Börse Preis mit Sieger VIG (O-Ton Hartwig Löger hier) im 6000er-Flirt; AT&S 10 Prozent Plus
Bildnachweis
1.
#gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club
Aktien auf dem Radar:AT&S, Rosenbauer, Telekom Austria, Zumtobel, Semperit, CPI Europe AG, Bawag, Mayr-Melnhof, Polytec Group, UBM, DO&CO, FACC, Linz Textil Holding, Verbund, Wolford, Bajaj Mobility AG, Warimpex, BKS Bank Stamm, Amag, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, IBM, Fresenius Medical Care, Allianz, Beiersdorf, Merck KGaA, Zalando, Siemens Healthineers, Brenntag, Airbus Group, Commerzbank.
Random Partner
EY
Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 22.5.: Extremes zu Polytec, SBO und Uniqa (Börse Geschic...
» Nachlese: Start Countdown Zertifikate Award Austria mit Christian Scheid...
» PIR-News: Strabag baut Schleuse, Wiener Börse Preis 2026 vergeben, Resea...
» Wiener Börse Party #1161: ATX nach Wiener Börse Preis mit Sieger VIG (O-...
» Wiener Börse zu Mittag wieder rekordlaunig: AT&S, RBI und Frequentis ges...
» 20 Jahre Zertifikate-Award Austria: Rekordbeteiligung und ein bewährter ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Anna Strigl, VIG, Nvidia, Frank Weingar...
» ATX-Trends: Strabag, AT&S, Flughafen Wien ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 22.5.: Extremes zu Polytec, SBO u...
- Nachlese: Start Countdown Zertifikate Award Austr...
- Unser Volumensradar sagt: AT&S, Telekom Austria a...
- PIR-News: Strabag baut Schleuse, Wiener Börse Pre...
- (Christian Drastil)
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Anastasia Potapova kaschiert die eine oder andere Schwäche, aber auch Sinja und Nico punkten
Woche 19 brachte einen Rekord im Punkte-Ranking, aber nicht im Platzziffer-Ranking. Die win2day-Spielerin der Woche ist zum 5. Mal Anastasia Potapova, Sinja Kraus ist wieder unter den Top100, Joel ...
Books josefchladek.com
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope
Masahisa Fukase
Sasuke
2025
Atelier EXB
Pierre Bost
Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
1927
Librairie des arts Décoratifs
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
22.05.2026, 1358 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:06 liegt der ATX mit +1.49 Prozent im Plus bei 5998 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 12.62% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +10.12% auf 128.4 Euro, dahinter RBI mit +3.10% auf 47.53 Euro und Frequentis mit +3.04% auf 72.95 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24774 (+0.68%, Ultimo 2025: 24490, 0.48% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +4.64% auf 71.155 Euro, dahinter Deutsche Post mit +3.72% auf 49.69 Euro und Zalando mit +3.00% auf 21.27 Euro.
- PIR-News: Strabag baut Schleuse, Wiener Börse Preis 2026 vergeben, Research zu AT&S, Flughafen Wien, Strabag
- Unser Volumensradar sagt: AT&S, Telekom Austria auffällig
- Nachlese: Start Countdown Zertifikate Award Austria mit Christian Scheid, Diana Neumüller-Klein
- Börsegeschichte 22.5.: Extremes zu Polytec, SBO und Uniqa
- Österreich-Depots: Weekend Bilanz
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.40% vs. last #gabb, +5.70% ytd, +127.00% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Gerald Reischl: https://audio-cd.at/page/podcast/8702
Elke Vlach: https://audio-cd.at/page/podcast/8698
Christian Drastil (Plan CD): https://audio-cd.at/page/podcast/8695
Birgit Noggler: https://audio-cd.at/page/podcast/8684
Markus Tritthart: https://audio-cd.at/page/podcast/8677
Wiener Börse Party #1161: ATX nach Wiener Börse Preis mit Sieger VIG (O-Ton Hartwig Löger hier) im 6000er-Flirt; AT&S 10 Prozent Plus
Bildnachweis
1.
#gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club
Aktien auf dem Radar:AT&S, Rosenbauer, Telekom Austria, Zumtobel, Semperit, CPI Europe AG, Bawag, Mayr-Melnhof, Polytec Group, UBM, DO&CO, FACC, Linz Textil Holding, Verbund, Wolford, Bajaj Mobility AG, Warimpex, BKS Bank Stamm, Amag, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, IBM, Fresenius Medical Care, Allianz, Beiersdorf, Merck KGaA, Zalando, Siemens Healthineers, Brenntag, Airbus Group, Commerzbank.
Random Partner
EY
Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 22.5.: Extremes zu Polytec, SBO und Uniqa (Börse Geschic...
» Nachlese: Start Countdown Zertifikate Award Austria mit Christian Scheid...
» PIR-News: Strabag baut Schleuse, Wiener Börse Preis 2026 vergeben, Resea...
» Wiener Börse Party #1161: ATX nach Wiener Börse Preis mit Sieger VIG (O-...
» Wiener Börse zu Mittag wieder rekordlaunig: AT&S, RBI und Frequentis ges...
» 20 Jahre Zertifikate-Award Austria: Rekordbeteiligung und ein bewährter ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Anna Strigl, VIG, Nvidia, Frank Weingar...
» ATX-Trends: Strabag, AT&S, Flughafen Wien ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 22.5.: Extremes zu Polytec, SBO u...
- Nachlese: Start Countdown Zertifikate Award Austr...
- Unser Volumensradar sagt: AT&S, Telekom Austria a...
- PIR-News: Strabag baut Schleuse, Wiener Börse Pre...
- (Christian Drastil)
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Anastasia Potapova kaschiert die eine oder andere Schwäche, aber auch Sinja und Nico punkten
Woche 19 brachte einen Rekord im Punkte-Ranking, aber nicht im Platzziffer-Ranking. Die win2day-Spielerin der Woche ist zum 5. Mal Anastasia Potapova, Sinja Kraus ist wieder unter den Top100, Joel ...
Books josefchladek.com
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope
Mark Mahaney
Polar Night
2019/2021
Trespasser
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Yusuf Sevinçli
Oculus
2018
Galerist & Galerie Filles du Calvaire