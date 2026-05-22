Wiener Börse zu Mittag wieder rekordlaunig: AT&S, RBI und Frequentis gesucht

22.05.2026, 1358 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:06 liegt der ATX mit +1.49 Prozent im Plus bei 5998 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 12.62% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +10.12% auf 128.4 Euro, dahinter RBI mit +3.10% auf 47.53 Euro und Frequentis mit +3.04% auf 72.95 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24774 (+0.68%, Ultimo 2025: 24490, 0.48% ytd). Topperformer DAX sind Infineon mit +4.64% auf 71.155 Euro, dahinter Deutsche Post mit +3.72% auf 49.69 Euro und Zalando mit +3.00% auf 21.27 Euro.

- PIR-News: Strabag baut Schleuse, Wiener Börse Preis 2026 vergeben, Research zu AT&S, Flughafen Wien, Strabag

- Unser Volumensradar sagt: AT&S, Telekom Austria auffällig

- Nachlese: Start Countdown Zertifikate Award Austria mit Christian Scheid, Diana Neumüller-Klein

- Börsegeschichte 22.5.: Extremes zu Polytec, SBO und Uniqa

- Österreich-Depots: Weekend Bilanz

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.40% vs. last #gabb, +5.70% ytd, +127.00% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Gerald Reischl: https://audio-cd.at/page/podcast/8702

Elke Vlach: https://audio-cd.at/page/podcast/8698

Christian Drastil (Plan CD): https://audio-cd.at/page/podcast/8695

Birgit Noggler: https://audio-cd.at/page/podcast/8684

Markus Tritthart: https://audio-cd.at/page/podcast/8677

(22.05.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1161: ATX nach Wiener Börse Preis mit Sieger VIG (O-Ton Hartwig Löger hier) im 6000er-Flirt; AT&S 10 Prozent Plus

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:AT&S, Rosenbauer, Telekom Austria, Zumtobel, Semperit, CPI Europe AG, Bawag, Mayr-Melnhof, Polytec Group, UBM, DO&CO, FACC, Linz Textil Holding, Verbund, Wolford, Bajaj Mobility AG, Warimpex, BKS Bank Stamm, Amag, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, IBM, Fresenius Medical Care, Allianz, Beiersdorf, Merck KGaA, Zalando, Siemens Healthineers, Brenntag, Airbus Group, Commerzbank.

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