Publikumsvoting zum 20. Zertifikate Award Austria endet am Pfingstsonntag – Raiffeisen Zertifikate als Dauersieger (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
23.05.2026, 996 Zeichen
In der aktuellen Episode des Zertifikate-Podcasts auf Audio-CD widmet sich Host Christian Drastil dem Publikumsvoting für den 20. Zertifikate Award Austria und präsentiert dabei eine bemerkenswerte Siegesserie, die den österreichischen Zertifikatemarkt seit Jahren prägt. Der Countdown läuft: Noch 19 Tage bis zur Jubiläumsverleihung Der 20. Zertifikate Award Austria steht vor der Tür. Am 11. Juni findet die Jubiläumsveranstaltung statt, und Christian Drastil begleitet die Vorbereitungen mit einem Countdown von 20 auf 0. In der zweiten Folge dieser Reihe – gezählt als Folge 19 – rückt ein besonderes Element der Preisverleihung in den Fokus: das Publikumsvoting. Dieses läuft unabhängig von der Jurywertung und gibt Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, direkt für ihren bevorzugten Emittenten abzustimmen. Letzte Chance: Abstimmung endet am Pfingstsonntag...
Weiterlesen: Publikumsvoting zum 20. Zertifikate Award Austria endet am Pfingstsonntag – Raiffeisen Zertifikate als Dauersieger
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Jetzt drei Frauen vorne, morgen startet French Open Spektakel mit 6x ÖTV in Single-Hauptfeldern
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:AT&S, FACC, Infineon, Vonovia SE, Merck Co..
Random Partner
gettex
gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Publikumsvoting zum 20. Zertifikate Award Austria endet am Pfingstsonnta...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. VIG, AT&S, OHB, Markus Marterbauer, Chr...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 22.5.: Extremes zu Polytec, SBO und Uniqa (Börse Geschic...
» Nachlese: Start Countdown Zertifikate Award Austria mit Christian Scheid...
» PIR-News: Strabag baut Schleuse, Wiener Börse Preis 2026 vergeben, Resea...
» Wiener Börse Party #1161: ATX nach Wiener Börse Preis mit Sieger VIG (O-...
» Wiener Börse zu Mittag wieder rekordlaunig: AT&S, RBI und Frequentis ges...
» 20 Jahre Zertifikate-Award Austria: Rekordbeteiligung und ein bewährter ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- FACC und Ryanair vs. Thomas Cook Group und Air Be...
- Dialight und Fagerhult vs. Cree und Osram Licht –...
- 3M und Beiersdorf vs. Unilever und Procter & Gamb...
- ams-Osram und IBM vs. SLM Solutions und Dialog Se...
- IBEX 35 und TECDAX vs. Nasdaq und HANG SENG – kom...
- LEG Immobilien und UBM vs. TLG Immobilien und Deu...
Featured Partner Video
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wow, der ATX geht gerade im absoluten Wert über den Euro-Stoxx-50, ist seit Start auch in Prozent vorne
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Passend zur Österreich-ESC-Phase (mag ich weniger) ein ATX-ESX-Marktvorfall (mag ich sehr).
Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 202...
Books josefchladek.com
Stephen Gill
The Pillar
2019
Nobody
Daido Moriyama
Ligh and Shadow (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Richard Avedon
Nothing Personal
1964
Atheneum Publishers
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
23.05.2026, 996 Zeichen
In der aktuellen Episode des Zertifikate-Podcasts auf Audio-CD widmet sich Host Christian Drastil dem Publikumsvoting für den 20. Zertifikate Award Austria und präsentiert dabei eine bemerkenswerte Siegesserie, die den österreichischen Zertifikatemarkt seit Jahren prägt. Der Countdown läuft: Noch 19 Tage bis zur Jubiläumsverleihung Der 20. Zertifikate Award Austria steht vor der Tür. Am 11. Juni findet die Jubiläumsveranstaltung statt, und Christian Drastil begleitet die Vorbereitungen mit einem Countdown von 20 auf 0. In der zweiten Folge dieser Reihe – gezählt als Folge 19 – rückt ein besonderes Element der Preisverleihung in den Fokus: das Publikumsvoting. Dieses läuft unabhängig von der Jurywertung und gibt Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, direkt für ihren bevorzugten Emittenten abzustimmen. Letzte Chance: Abstimmung endet am Pfingstsonntag...
Weiterlesen: Publikumsvoting zum 20. Zertifikate Award Austria endet am Pfingstsonntag – Raiffeisen Zertifikate als Dauersieger
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Jetzt drei Frauen vorne, morgen startet French Open Spektakel mit 6x ÖTV in Single-Hauptfeldern
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:AT&S, FACC, Infineon, Vonovia SE, Merck Co..
Random Partner
gettex
gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für alle Investorentypen – vom Retail-Anleger bis zum Vermögensverwalter und institutionellen Anleger. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Publikumsvoting zum 20. Zertifikate Award Austria endet am Pfingstsonnta...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. VIG, AT&S, OHB, Markus Marterbauer, Chr...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 22.5.: Extremes zu Polytec, SBO und Uniqa (Börse Geschic...
» Nachlese: Start Countdown Zertifikate Award Austria mit Christian Scheid...
» PIR-News: Strabag baut Schleuse, Wiener Börse Preis 2026 vergeben, Resea...
» Wiener Börse Party #1161: ATX nach Wiener Börse Preis mit Sieger VIG (O-...
» Wiener Börse zu Mittag wieder rekordlaunig: AT&S, RBI und Frequentis ges...
» 20 Jahre Zertifikate-Award Austria: Rekordbeteiligung und ein bewährter ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- FACC und Ryanair vs. Thomas Cook Group und Air Be...
- Dialight und Fagerhult vs. Cree und Osram Licht –...
- 3M und Beiersdorf vs. Unilever und Procter & Gamb...
- ams-Osram und IBM vs. SLM Solutions und Dialog Se...
- IBEX 35 und TECDAX vs. Nasdaq und HANG SENG – kom...
- LEG Immobilien und UBM vs. TLG Immobilien und Deu...
Featured Partner Video
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wow, der ATX geht gerade im absoluten Wert über den Euro-Stoxx-50, ist seit Start auch in Prozent vorne
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Passend zur Österreich-ESC-Phase (mag ich weniger) ein ATX-ESX-Marktvorfall (mag ich sehr).
Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 202...
Books josefchladek.com
Masahisa Fukase
Sasuke
2025
Atelier EXB
Machiel Botman
Heartbeat
1994
Volute
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Lisette Model
Lisette Model
1979
Aperture
Daido Moriyama
Ligh and Shadow (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M