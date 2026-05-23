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Publikumsvoting zum 20. Zertifikate Award Austria endet am Pfingstsonntag – Raiffeisen Zertifikate als Dauersieger (Podcast)

23.05.2026, 996 Zeichen
In der aktuellen Episode des Zertifikate-Podcasts auf Audio-CD widmet sich Host Christian Drastil dem Publikumsvoting für den 20. Zertifikate Award Austria und präsentiert dabei eine bemerkenswerte Siegesserie, die den österreichischen Zertifikatemarkt seit Jahren prägt. Der Countdown läuft: Noch 19 Tage bis zur Jubiläumsverleihung Der 20. Zertifikate Award Austria steht vor der Tür. Am 11. Juni findet die Jubiläumsveranstaltung statt, und Christian Drastil begleitet die Vorbereitungen mit einem Countdown von 20 auf 0. In der zweiten Folge dieser Reihe – gezählt als Folge 19 – rückt ein besonderes Element der Preisverleihung in den Fokus: das Publikumsvoting. Dieses läuft unabhängig von der Jurywertung und gibt Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, direkt für ihren bevorzugten Emittenten abzustimmen. Letzte Chance: Abstimmung endet am Pfingstsonntag...

Weiterlesen: Publikumsvoting zum 20. Zertifikate Award Austria endet am Pfingstsonntag – Raiffeisen Zertifikate als Dauersieger


(23.05.2026)

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    In der aktuellen Episode des Zertifikate-Podcasts auf Audio-CD widmet sich Host Christian Drastil dem Publikumsvoting für den 20. Zertifikate Award Austria und präsentiert dabei eine bemerkenswerte Siegesserie, die den österreichischen Zertifikatemarkt seit Jahren prägt. Der Countdown läuft: Noch 19 Tage bis zur Jubiläumsverleihung Der 20. Zertifikate Award Austria steht vor der Tür. Am 11. Juni findet die Jubiläumsveranstaltung statt, und Christian Drastil begleitet die Vorbereitungen mit einem Countdown von 20 auf 0. In der zweiten Folge dieser Reihe – gezählt als Folge 19 – rückt ein besonderes Element der Preisverleihung in den Fokus: das Publikumsvoting. Dieses läuft unabhängig von der Jurywertung und gibt Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, direkt für ihren bevorzugten Emittenten abzustimmen. Letzte Chance: Abstimmung endet am Pfingstsonntag...

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