20 Jahre Zertifikate-Award Austria: Ronald Nemec, Erste Group, blickt auf zwei Jahrzehnte Marktaufbau zurück (Podcast)
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24.05.2026, 1001 Zeichen
In der aktuellen Episode der „Zertifikate Party Österreich" spricht Host Christian Drastil mit Ronald Nemec von der Erste Group über die bevorstehende 20. Ausgabe des Zertifikate-Award Austria – noch 18 Tage bis zur Jubiläumsveranstaltung. Ein Gründungsmitglied erinnert sich Ronald Nemec, Head Group Equity Trading and Structuring bei der Erste Group, gehört zu jenen Akteuren, die den österreichischen Zertifikatemarkt von Anfang an mitgestaltet haben. Als Gründungsmitglied des Zertifikate Forums Austria (ZFA) blickt er auf eine bewegte Geschichte zurück. „Vor 20 Jahren haben sich vier Banken in Österreich zusammengeschlossen, um den Zertifikate-Markt zu etablieren", erinnert sich Nemec. Was damals als Initiative zur Marktetablierung begann, hat sich über zwei Jahrzehnte zu einer festen Größe im österreichischen Kapitalmarkt entwickelt. Der Weg dorthin war allerdings...
Weiterlesen: 20 Jahre Zertifikate-Award Austria: Ronald Nemec, Erste Group, blickt auf zwei Jahrzehnte Marktaufbau zurück
Zertifikate Party Österreich: Ronald Nemec, Erste Group, mit feinen Erinnerungen (noch 18 Tage bis zum 20. Zertifikate Award Austria)
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