ATX und DAX am Pfingstmontag auf All-time-High-Kurs (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
25.05.2026, 561 Zeichen
Um 11:12 liegt der ATX mit +1.92 Prozent im Plus bei 6097 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 14.48% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +8.49% auf 141.9 Euro, dahinter DO&CO mit +5.69% auf 191.3 Euro und Palfinger mit +3.52% auf 34.525 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 25202 (+1.26%, Ultimo 2025: 24490, 1.63% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +5.57% auf 312.5 Euro, dahinter DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.54% auf 41.55 Euro und Zalando mit +3.02% auf 21.47 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.05.)
Wiener Börse Party #1162: Pfingstmontag bringt ATX und DAX grosse Aufschläge, AT&S kurz nach Rebalancing schon wieder Top-Gewicht
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