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ATX und DAX am Pfingstmontag auf All-time-High-Kurs (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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25.05.2026, 561 Zeichen

Um 11:12 liegt der ATX mit +1.92 Prozent im Plus bei 6097 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 14.48% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +8.49% auf 141.9 Euro, dahinter DO&CO mit +5.69% auf 191.3 Euro und Palfinger mit +3.52% auf 34.525 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 25202 (+1.26%, Ultimo 2025: 24490, 1.63% ytd). Topperformer DAX sind MTU Aero Engines mit +5.57% auf 312.5 Euro, dahinter DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.54% auf 41.55 Euro und Zalando mit +3.02% auf 21.47 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.05.)


(25.05.2026)

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    Autor: Christian Drastil

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