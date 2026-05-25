Börsegeschichte 25.5.: Herbert Stepic, AT&S, AUA, voestalpine (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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25.05.2026, 846 Zeichen
Geburtstage:
31.12.1946: Herbert Stepic: CEO Raiffeisen International Bank Holding stv. Generaldirektor RZB 29000 Tage
Extrema:
25.05.2000: Top 2: AT&S: 19.6983% - [Top 1: 21.3942% (09.10.2017), Top 3: 18.7755% (02.08.2001)] zum Kalender
Indexumstellungen:
25.05.1999: AUA kommt in den ATX.
Doubled:
25.05.2009: voestalpine: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von voestalpine: 56 Tage von 30.03.2009 (Kurs 9,72) bis 25.05.2009 (Kurs 19,48)
Bisher gab es an einem 25. Mai 20 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 25.05. beträgt -0,18%. Der beste 25.05. fand im Jahr 2022 mit 1,88% statt, der schlechteste 25.05. im Jahr 2010 mit -4,36%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 25.05. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.05.)
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