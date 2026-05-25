Nachlese: 52 WM-Tipps aus der Finanzbranche, Ronald Nemec, Stephan Scoppetta, ÖTV (audio cd.at)

25.05.2026, 4803 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8716

52 WM-Tipps beim Wiener Börse Preis eingeholt, also Tipps aus der Finanzbranche, diese 7 Minuten sind Part des Monthly Main Event #2, gesendet dann am Pfingstmontag in Länge von 90 Minuten und ich spoilere mal, dass die restlichen 83 Minuten ebenso kurzweilig sind. Übrigens ist auch ein Demo unseres WM-Songs hier kurz eingespielt.



Und jetzt die chronologische Reihenfolge der Tipps: Hans Lang, Florian Heindl, Andreas Grassauer, Peter Llewellyn-Davies, Ronald Nemec, Sylvia Milke, Rupert-Heinrich Staller, Hans Weitmayr, Angelika Kramer, Oskar Weitmayr, Margarita Thiel, Markus Rieger, Wolfgang Aubrunner, Thomas Rainer, Markus Sander, Holger Clemens Hinz, Carsten Werle, Robert Kleedorfer, Natascha Smole, Wolfgang Haas, Berthold Berger, Elis Karner, Christine Petzwinkler, Tanja Maisenberger, Hannes Roither, Michael Steirer, Michael Oplustil, Shanaya Lakhani, Konrad Pannagger, Jan-Dirk Seiler-Hausmann, Peter Schiefer, Florian Beckermann, Alois Wögerbauer, Bernd Maurer, Tiana Majstorovic, Gerald Reidinger, Stefan Marin, Sonja Kunert, Karin Krammer, Stefan Maxian, Alexander Metz, Stefanie Mader, Harald Kröger, Susanne Aglas-Reindl, Berthold Baurek-Karlic, Martin Wenzl, Kristina Aue, Harald Hagenauer, Paul Pichler, Sebastian Holl, Florian Greger und ich, Christian Drastil (ich denke, viele kennen den Song).



Zum nachhören aus 2024: https://open.spotify.com/episode/6WeRmGXtKf6U8BimIaGsVe

24 EM-Tipps: Peter Heinrich, Robert Gillinger, Lukas Stipkovich, Harald Hagenauer, Ingrid Krawarik, Michael Oplustil, Bernd Maurer, Robert Kleedorfer, Martin Kwauka, Anneliese Proissl, Thomas Arnoldner, Stefan Maxian, Martin Sörös, Henriette Lininger, Magnus Brunner, Klaus della Torre, Willi Celeda, Christoph Gabriel. Lars Mosdorf, Florian Beckermann, Rupert-Heinrich Staller, Elis Karner, Daniel Lion und ich. Und hinten der Torhymnen-Vorschlag. I wer narrisch heisst I go crazy.



Pfingstmontag abend erscheint Monthly Main Event 2:

Das war : https://open.spotify.com/episode/1JGACLbaUXplbmM0yO3SpO

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8715

Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 18 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute habe ich einen Talk mit Ronald Nemec, Head Group Equity Trading & Structuring bei der Erste Group und mit Ronald habe ich im Rahmen des Wiener Börse Preises gesprochen, er hat auch einiges mit der Geschichte des Zertifikate Awards in Österreich zu tun. Fein auch, dass er mich immer wieder aktiv auf mein Fanboy-Buch zur Wiener Börse anspricht. http://www.christian-drastil.com

Börsepeople Ronald Nemec: https://audio-cd.at/page/podcast/3936

Der komplette Countdown unter http://www.audio-cd.at/zertifikate

Bisherige Folgen des Countdowns: Christian Scheid, Publikumswahl Final Call, Ronald Nemec

Fanboy-Buch mit Zertifikate-Content: http://www.christian-drastil.com

- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8711

- ATX erneut in Richtung 6000 = All-time-High

- AT&S zweistellig im Plus

- VIG (ATX) und Frequentis (Mid Cap) holen Wiener Börse Preis

- Einspieler Hartwig Löger

- PIR-News: Strabag baut Schleuse, Wiener Börse Preis 2026 vergeben, Research zu AT&S, Flughafen Wien, Strabag

- Stephan Scoppetta läutet die Opening Bell für Freitag. Der Managing Director von Unlimited Communications ist langjähriger Marktbegleiter und gratuliert natürlich ebenfalls der VIG zum Wiener Börse Preis 2026

- Monthly Main Event #2 am Sonntag Abend Hauptabendprogramm auch mit den WM-Tipps der Börse-Community

- Börse Frankfurt fester, Infineon gesucht

ÖTV-Spitzentennis-Podcast nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8714

Woche 21 brachte zwar keine neuen Ranking-Rekorde, aber gute Ausgangangspositionen. In Summe stehen beim Höhepunkt der Sandplatzsaison in Roland Garros nun gar sechs ÖTV-Asse im Einzel in den Hauptfeldern: Bei den Herren sind dies Sebastian Ofner und Juriy Rodionov bzw. bei den Damen Anastasia Potapova, Lilli Tagger, Julia Grabher und Sinja Kraus. win2day-Player der Woche sind erstmals 2: Die Quali-Survivor Kraus und Rodionov.

SportWoche ÖTV-Ö Top10 seit Jänner unverändert zusammengesetzt: Julia Grabher, Sinja Kraus, Anastasia Potapova und Lili Tagger (alphabetische Reihenfolge) bei den Damen sowie Sandro Kopp, Filip Misolic, Lukas Neumayer, Sebastian Ofner, Jurij Rodionov und Joel Schwärzler bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten.

https://mumak.me

https://www.win2day.at

https://www.audio-cd.at/oetv-spitzentennis

http://www.sportgeschichte.at/oetv

Inside In, der ÖTV-Podcast: https://open.spotify.com/show/7KNsgeD8XyXTsAgCFKfI7Y

https://www.oetv.at

Quelle Rankings: Live-Rankings von live-tennis.eu

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.05.)

(25.05.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1162: Pfingstmontag bringt ATX und DAX grosse Aufschläge, AT&S kurz nach Rebalancing schon wieder Top-Gewicht

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:AT&S, FACC, Infineon, Vonovia SE, Merck Co..

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