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Pfingstmontag beschert ATX und DAX kräftige Kursaufschläge – ATX deutlich über der 6.000er-Marke (Podcast)

25.05.2026, 935 Zeichen
In der Episode #1162 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil einen energiegeladenen Marktüberblick zum Pfingstmontag – einem Feiertag, an dem dennoch gehandelt wird und der mit beeindruckenden Kursgewinnen für Gesprächsstoff sorgt. ATX mit 1,9 Prozent im Plus – die 6.000er-Schwelle in Reichweite „Ja, bist du deppert, was sind denn das für Kurse?" – so die spontane Reaktion von Drastil angesichts der Marktentwicklung am Pfingstmontag, dem 25. Mai. Der ATX notierte um 11:25 Uhr bei 6.097 Punkten und damit 1,9 Prozent im Plus. Ein bemerkenswertes Signal, denn obwohl man in den vergangenen Handelstagen bereits mehrfach intraday über die 6.000-Punkte-Marke geschaut habe, sei ein Schlusskurs oberhalb dieser psychologisch wichtigen Schwelle bislang noch nicht gelungen. Am heutigen Tag sei dies jedoch...

Weiterlesen: Pfingstmontag beschert ATX und DAX kräftige Kursaufschläge – ATX deutlich über der 6.000er-Marke


(25.05.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1162: Pfingstmontag bringt ATX und DAX grosse Aufschläge, AT&S kurz nach Rebalancing schon wieder Top-Gewicht




 

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