Börsegeschichte 26.5.: Extremes zu UBM (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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26.05.2026, 484 Zeichen
under MA200:
26.05.1998: UBM: Am längsten unter MA200: 1849 Tage (endete am: 26.05.1998)
Bisher gab es an einem 26. Mai 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 26.05. beträgt 0,59%. Der beste 26.05. fand im Jahr 2006 mit 4,44% statt, der schlechteste 26.05. im Jahr 2015 mit -1,66%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 26.05. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.05.)
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