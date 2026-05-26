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Börsegeschichte 26.5.: Extremes zu UBM (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

26.05.2026, 484 Zeichen

under MA200:
26.05.1998: UBM: Am längsten unter MA200: 1849 Tage (endete am: 26.05.1998)

Bisher gab es an einem 26. Mai 23 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 26.05. beträgt 0,59%. Der beste 26.05. fand im Jahr 2006 mit 4,44% statt, der schlechteste 26.05. im Jahr 2015 mit -1,66%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 26.05. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.05.)


(26.05.2026)

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Die 2020 gegründete REPLOID Group AG stellt hochwertige Proteine und Fette sowie biologischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen – den REPLOID ReFarmUnits – erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung.

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    Autor: Börse Geschichte

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