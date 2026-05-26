Börsepeople im Podcast S25/04: Jana Tiffner
Autor:
Christian Drastil
>> Website
26.05.2026, 1701 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8721
Jana Tiffner ist studentische Mitarbeiterin bei AT&S, passenderweise am Aufnahmetag wurde sie befördert und hat jetzt "Junior Engineering R&D" auf der Visitenkarte stehen. 2025 hatte Jana für AT&S den "ESBS Young Academics Award" gewonnen. Wir sprechen über Projekte im Bereich Resource Efficiency, über Energiemanagement, den Fussabdruck von Leiterplatten, die Merit-Order, aber auch über die Energie AG, die EEX, die EXAA, Kraftsport und Klavier. Wer Motivation hören will, ist hier richtig.
Die Folge ist Teil 2 einer AT&S-Trilogie mit Gerald Reischl, Jana Tiffner und Markus Leitgeb, es sind die Folgen 25/03 bis 25/05 auf http://www.audio-cd.at/people .
https://ats.net
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Börsepeople im Podcast S25/04: Jana Tiffner
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/518SjN6GXg8XWzNVW5QqQA
Börsepeople im Podcast S25/04: Jana Tiffner - Jana Tiffner ist studentische Mitarbeiterin bei AT&S, passenderweise am Aufnahmetag wurde sie befördert und hat jetzt "Junior Engineering R&D" auf der Visitenkarte stehen. 2025 hatte Jana für AT&S den "ESBS Young Academics Award" gewonnen. Wir sprechen über Projekte im Bereich Resource Efficiency, über Energiemanagement, den Fussabdruck von Leiterplatten, die Merit-Order, aber auch über die Energie AG, die EEX, die EXAA, Kraftsport und Klavier. Wer Motivation hören will, ist hier richtig.
Die Folge ist Teil 2 einer AT&S-Trilogie mit Gerald Reischl, Jana Tiffner und Markus Leitgeb, es sind die Folgen 25/03 bis 25/05 auf http://www.audio-cd.at/people .
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About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
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Jana Tiffner ist studentische Mitarbeiterin bei AT&S, passenderweise am Aufnahmetag wurde sie befördert und hat jetzt "Junior Engineering R&D" auf der Visitenkarte stehen. 2025 hatte Jana für AT&S den "ESBS Young Academics Award" gewonnen. Wir sprechen über Projekte im Bereich Resource Efficiency, über Energiemanagement, den Fussabdruck von Leiterplatten, die Merit-Order, aber auch über die Energie AG, die EEX, die EXAA, Kraftsport und Klavier. Wer Motivation hören will, ist hier richtig.
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