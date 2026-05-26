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Börsepeople im Podcast S25/04: Jana Tiffner

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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26.05.2026, 1701 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8721

Jana Tiffner ist studentische Mitarbeiterin bei AT&S, passenderweise am Aufnahmetag wurde sie befördert und hat jetzt "Junior Engineering R&D" auf der Visitenkarte stehen. 2025 hatte Jana für AT&S den "ESBS Young Academics Award" gewonnen. Wir sprechen über Projekte im Bereich Resource Efficiency, über Energiemanagement, den Fussabdruck von Leiterplatten, die Merit-Order, aber auch über die Energie AG, die EEX, die EXAA, Kraftsport und Klavier. Wer Motivation hören will, ist hier richtig.

Die Folge ist Teil 2 einer AT&S-Trilogie mit Gerald Reischl, Jana Tiffner und Markus Leitgeb, es sind die Folgen 25/03 bis 25/05 auf http://www.audio-cd.at/people .

https://ats.net

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

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(26.05.2026)

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Börsepeople im Podcast S25/04: Jana Tiffner




 

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/518SjN6GXg8XWzNVW5QqQA Börsepeople im Podcast S25/04: Jana Tiffner -

Jana Tiffner ist studentische Mitarbeiterin bei AT&S, passenderweise am Aufnahmetag wurde sie befördert und hat jetzt "Junior Engineering R&D" auf der Visitenkarte stehen. 2025 hatte Jana für AT&S den "ESBS Young Academics Award" gewonnen. Wir sprechen über Projekte im Bereich Resource Efficiency, über Energiemanagement, den Fussabdruck von Leiterplatten, die Merit-Order, aber auch über die Energie AG, die EEX, die EXAA, Kraftsport und Klavier. Wer Motivation hören will, ist hier richtig.

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