Das sind die grossen Themen an der Wiener Börse im Mai 2026 (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
26.05.2026, 1591 Zeichen
Um 12:24 liegt der ATX mit -0.19 Prozent im Minus bei 6136 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 15.21% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +2.33% auf 16.68 Euro, dahinter Österreichische Post mit +1.03% auf 31.925 Euro und UBM mit +0.74% auf 17.125 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 25248 ( -0.56%, Ultimo 2025: 24490, 3.67% ytd). Topperformer DAX sind E.ON mit +1.18% auf 18.6525 Euro, dahinter Zalando mit +1.06% auf 21.95 Euro und Porsche Automobil Holding mit +0.28% auf 32.5 Euro.
Und "Willkommen zum 2. Monthly Main Event" - das bedeutet Wiener Börse XXL im Hauptabendprogramm. Im Mai geht es den Gastgebern Christian Drastil und Robert Gillinger vor allem um den Wiener Börse Preis. Unsere Studiorunde bildeten Bettina Schragl (Semperit), Stefan Marin (Frequentis) und Bernhard Haas (EAM). Zu Wort kommen weiters Gerald Reischl, Jana Tiffner und Markus Leitgeb (alle AT&S), Ernst Huber (dad.at) sowie Kalina Jarova-Müller und Wolfgang Aubrunner (CCPA). Die Folge ist präsentiert von Buwog anlässlich 75 Jahren Unternehmensbestand, da gab es auch viereinhalb tolle Jahre an der Börse und hier bringen wir Daniel Riedl und Birgit Noggler mit Memories. Und finally 52 WM-Tipps aus der Finanzbranche. Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8720
Und wie bei MME #1: Auch MME #2 wird Coverstory des http://www.boerse-social.com/magazine , dann in der 2. Juli-Hälfte. Die Monthly Main Events sind eine Initiative für kapitalmarkt-stimme.at.
MME #3 wird im Juni dem 20. Zertifikate Award Austria gewidmet sein.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.05.)
Wiener Börse Party #1163: Der 100. Handelstag 2026 könnte einen weiteren ATX-Rekord bringen, die ATXFive-Sensation gab es gestern ...
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26.05.2026, 1591 Zeichen
Um 12:24 liegt der ATX mit -0.19 Prozent im Minus bei 6136 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 15.21% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +2.33% auf 16.68 Euro, dahinter Österreichische Post mit +1.03% auf 31.925 Euro und UBM mit +0.74% auf 17.125 Euro.
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