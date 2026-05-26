SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Jana Tiffner AT&S, Lilian Kuster (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

26.05.2026, 1379 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8721
- Jana Tiffner ist studentische Mitarbeiterin bei AT&S, passenderweise am Aufnahmetag wurde sie befördert und hat jetzt "Junior Engineering R&D" auf der Visitenkarte stehen. 2025 hatte Jana für AT&S den "ESBS Young Academics Award" gewonnen. Wir sprechen über Projekte im Bereich Resource Efficiency, über Energiemanagement, den Fussabdruck von Leiterplatten, die Merit-Order, aber auch über die Energie AG, die EEX, die EXAA, Kraftsport und Klavier. Wer Motivation hören will, ist hier richtig.
- die Folge ist Teil 2 einer AT&S-Trilogie mit Gerald Reischl, Jana Tiffner und Markus Leitgeb, es sind die Folgen 25/03 bis 25/05 auf http://www.audio-cd.at/people .
https://ats.net

- Wiener Börse Party Pfingstmontag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8717
- ATX fast zwei Prozent im Plus
- AT&S zu Mittag 8 Prozent rauf, dazu das Rebalancing Thema
- Vintage zu AUA, AT&S, Herbert Stepic
- Lilian Kuster läutet die Opening Bell für Montag. Die sportliche Leiterin der SportUnion Niederösterreich freut sich auf ihren Rosenarcadelauf, der in 7 Tagen (also am 1. Juli) in Tulln stattfindet. https://www.rosenarcadelauf.at
- Börse Frankfurt mit DAX über 25.000
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.05.)


(26.05.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1163: Der 100. Handelstag 2026 könnte einen weiteren ATX-Rekord bringen, die ATXFive-Sensation gab es gestern ...




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, AT&S, Rosenbauer, Amag, Zumtobel, Semperit, FACC, Strabag, SBO, Wolford, Wiener Privatbank, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner

Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien.  Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1163: Der 100. Handelstag 2026 könnte einen weiteren...

» Österreich-Depots: Wieder beide auf Rekordniveau (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 26.5.: Extremes zu UBM (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Jana Tiffner AT&S, Lilian Kuster (audio cd.at)

» PIR-News: Auftrag für Andritz, Research zu Verbund und Österreichische P...

» Zertifikate sind „eigentlich nicht so schwer" – Ein Plädoyer für den Ein...

» Das sind die grossen Themen an der Wiener Börse im Mai 2026 (Christian D...

» Wiener Börse zu Mittag nach Pfingstmontags-Rekorden leicht schwächer: FA...

» ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, DO & CO ...

» Börsepeople im Podcast S25/04: Jana Tiffner


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Ausgewählte Events von BSN-Partnern
11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

Meistgelesen
>> mehr
Xulvertik Erfahrungen & Test 2026 - eine Einschätzung (Austria)
Nasdaq Impressionen 2016
Neue Bilder: Lina Mosentseva mumak.me, Aleksandra Grabljic, Birgit Noggler, Veronika Korbei, Doris Kindl WM, Monika Kalbacher und Verena Tanos
PIR-News: Auftrag für Andritz, Research zu Verbund und Österreichische Post, BKS als Test-Sieger, Erste AM mit Private Markets-Investmentmöglichkeit für Private, Asta auf Messe (Christine Petzwinkler)
Nachlese: Jana Tiffner AT&S, Lilian Kuster (audio cd.at)
Wiener Börse Party #1163: Der 100. Handelstag 2026 könnte einen weiteren ATX-Rekord bringen, die ATXFive-Sensation gab es gestern ...




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Telekom Austria(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Fabasoft(1)
    Star der Stunde: Verbund 0.58%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.74%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Erste Group(1), VIG(1), AT&S(1), Bawag(1), Uniqa(1)
    Star der Stunde: SBO 0.96%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.94%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: OMV(2), RBI(2), AT&S(1), voestalpine(1), Rosenbauer(1), VIG(1)
    Star der Stunde: SBO 1.8%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.08%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: CPI Europe AG(1), FACC(1)
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.36%, Rutsch der Stunde: FACC -0.6%
    Featured Partner Video

    Zertifikate Party Österreich: Der 20er Countdown, heute Christian Scheid zu Gast (noch 20 Tage bis zum 20. Zertifikate Award Austria)

    Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Vontobel, dad.at, ge...

    Books josefchladek.com

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Gerhard Puhlmann
    Die Stalinallee
    1953
    Verlag der Nation

    Richard Avedon
    Nothing Personal
    1964
    Atheneum Publishers

    Daido Moriyama
    A Hunter (English Version
    2019
    Getsuyosha, bookshop M

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel



    Autor: Christian Drastil

    26.05.2026, 1379 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8721
    - Jana Tiffner ist studentische Mitarbeiterin bei AT&S, passenderweise am Aufnahmetag wurde sie befördert und hat jetzt "Junior Engineering R&D" auf der Visitenkarte stehen. 2025 hatte Jana für AT&S den "ESBS Young Academics Award" gewonnen. Wir sprechen über Projekte im Bereich Resource Efficiency, über Energiemanagement, den Fussabdruck von Leiterplatten, die Merit-Order, aber auch über die Energie AG, die EEX, die EXAA, Kraftsport und Klavier. Wer Motivation hören will, ist hier richtig.
    - die Folge ist Teil 2 einer AT&S-Trilogie mit Gerald Reischl, Jana Tiffner und Markus Leitgeb, es sind die Folgen 25/03 bis 25/05 auf http://www.audio-cd.at/people .
    https://ats.net

    - Wiener Börse Party Pfingstmontag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8717
    - ATX fast zwei Prozent im Plus
    - AT&S zu Mittag 8 Prozent rauf, dazu das Rebalancing Thema
    - Vintage zu AUA, AT&S, Herbert Stepic
    - Lilian Kuster läutet die Opening Bell für Montag. Die sportliche Leiterin der SportUnion Niederösterreich freut sich auf ihren Rosenarcadelauf, der in 7 Tagen (also am 1. Juli) in Tulln stattfindet. https://www.rosenarcadelauf.at
    - Börse Frankfurt mit DAX über 25.000
    - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.05.)


    (26.05.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1163: Der 100. Handelstag 2026 könnte einen weiteren ATX-Rekord bringen, die ATXFive-Sensation gab es gestern ...




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, AT&S, Rosenbauer, Amag, Zumtobel, Semperit, FACC, Strabag, SBO, Wolford, Wiener Privatbank, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

    Random Partner

    Wiener Privatbank
    Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien.  Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1163: Der 100. Handelstag 2026 könnte einen weiteren...

    » Österreich-Depots: Wieder beide auf Rekordniveau (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 26.5.: Extremes zu UBM (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Jana Tiffner AT&S, Lilian Kuster (audio cd.at)

    » PIR-News: Auftrag für Andritz, Research zu Verbund und Österreichische P...

    » Zertifikate sind „eigentlich nicht so schwer" – Ein Plädoyer für den Ein...

    » Das sind die grossen Themen an der Wiener Börse im Mai 2026 (Christian D...

    » Wiener Börse zu Mittag nach Pfingstmontags-Rekorden leicht schwächer: FA...

    » ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, DO & CO ...

    » Börsepeople im Podcast S25/04: Jana Tiffner


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Ausgewählte Events von BSN-Partnern
    11.06.: VBV im Diskurs | 11.06.2026 | 14:30 – 16:00 Uhr

    Meistgelesen
    >> mehr
    Xulvertik Erfahrungen & Test 2026 - eine Einschätzung (Austria)
    Nasdaq Impressionen 2016
    Neue Bilder: Lina Mosentseva mumak.me, Aleksandra Grabljic, Birgit Noggler, Veronika Korbei, Doris Kindl WM, Monika Kalbacher und Verena Tanos
    PIR-News: Auftrag für Andritz, Research zu Verbund und Österreichische Post, BKS als Test-Sieger, Erste AM mit Private Markets-Investmentmöglichkeit für Private, Asta auf Messe (Christine Petzwinkler)
    Nachlese: Jana Tiffner AT&S, Lilian Kuster (audio cd.at)
    Wiener Börse Party #1163: Der 100. Handelstag 2026 könnte einen weiteren ATX-Rekord bringen, die ATXFive-Sensation gab es gestern ...




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Telekom Austria(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Fabasoft(1)
      Star der Stunde: Verbund 0.58%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.74%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Erste Group(1), VIG(1), AT&S(1), Bawag(1), Uniqa(1)
      Star der Stunde: SBO 0.96%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.94%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: OMV(2), RBI(2), AT&S(1), voestalpine(1), Rosenbauer(1), VIG(1)
      Star der Stunde: SBO 1.8%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.08%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: CPI Europe AG(1), FACC(1)
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 1.36%, Rutsch der Stunde: FACC -0.6%
      Featured Partner Video

      Zertifikate Party Österreich: Der 20er Countdown, heute Christian Scheid zu Gast (noch 20 Tage bis zum 20. Zertifikate Award Austria)

      Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Vontobel, dad.at, ge...

      Books josefchladek.com

      Lisette Model
      Lisette Model
      1979
      Aperture

      Ralph Gibson
      The Somnambulist
      1970
      Lustrum Press

      Daido Moriyama
      Ligh and Shadow (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      Stephen Gill
      The Pillar
      2019
      Nobody

      John Gossage
      LAMF (Special Edition)
      2026
      Magic Hour Press

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de