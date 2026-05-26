» Nachlese: Jana Tiffner AT&S, Lilian Kuster (audio cd.at)

26.05.2026, 1379 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8721

- Jana Tiffner ist studentische Mitarbeiterin bei AT&S, passenderweise am Aufnahmetag wurde sie befördert und hat jetzt "Junior Engineering R&D" auf der Visitenkarte stehen. 2025 hatte Jana für AT&S den "ESBS Young Academics Award" gewonnen. Wir sprechen über Projekte im Bereich Resource Efficiency, über Energiemanagement, den Fussabdruck von Leiterplatten, die Merit-Order, aber auch über die Energie AG, die EEX, die EXAA, Kraftsport und Klavier. Wer Motivation hören will, ist hier richtig.

- die Folge ist Teil 2 einer AT&S-Trilogie mit Gerald Reischl, Jana Tiffner und Markus Leitgeb, es sind die Folgen 25/03 bis 25/05 auf http://www.audio-cd.at/people .

https://ats.net

- Wiener Börse Party Pfingstmontag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8717

- ATX fast zwei Prozent im Plus

- AT&S zu Mittag 8 Prozent rauf, dazu das Rebalancing Thema

- Vintage zu AUA, AT&S, Herbert Stepic

- Lilian Kuster läutet die Opening Bell für Montag. Die sportliche Leiterin der SportUnion Niederösterreich freut sich auf ihren Rosenarcadelauf, der in 7 Tagen (also am 1. Juli) in Tulln stattfindet. https://www.rosenarcadelauf.at

- Börse Frankfurt mit DAX über 25.000

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.05.)

(26.05.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1163: Der 100. Handelstag 2026 könnte einen weiteren ATX-Rekord bringen, die ATXFive-Sensation gab es gestern ...

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, AT&S, Rosenbauer, Amag, Zumtobel, Semperit, FACC, Strabag, SBO, Wolford, Wiener Privatbank, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

Random Partner Wiener Privatbank

Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien. Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1163: Der 100. Handelstag 2026 könnte einen weiteren...

» Österreich-Depots: Wieder beide auf Rekordniveau (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 26.5.: Extremes zu UBM (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Jana Tiffner AT&S, Lilian Kuster (audio cd.at)

» PIR-News: Auftrag für Andritz, Research zu Verbund und Österreichische P...

» Zertifikate sind „eigentlich nicht so schwer" – Ein Plädoyer für den Ein...

» Das sind die grossen Themen an der Wiener Börse im Mai 2026 (Christian D...

» Wiener Börse zu Mittag nach Pfingstmontags-Rekorden leicht schwächer: FA...

» ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, DO & CO ...

» Börsepeople im Podcast S25/04: Jana Tiffner