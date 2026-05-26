Wiener Börse zu Mittag nach Pfingstmontags-Rekorden leicht schwächer: FACC, Post und UBM gesucht
Autor:
Christian Drastil
>> Website
26.05.2026, 1378 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:24 liegt der ATX mit -0.19 Prozent im Minus bei 6136 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 15.21% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +2.33% auf 16.68 Euro, dahinter Österreichische Post mit +1.03% auf 31.925 Euro und UBM mit +0.74% auf 17.125 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25248 ( -0.56%, Ultimo 2025: 24490, 3.67% ytd). Topperformer DAX sind E.ON mit +1.18% auf 18.6525 Euro, dahinter Zalando mit +1.06% auf 21.95 Euro und Porsche Automobil Holding mit +0.28% auf 32.5 Euro.
- PIR-News: Auftrag für Andritz, Research zu Verbund und Österreichische Post, BKS als Test-Sieger, Erste AM mit Private Markets-Investmentmöglichkeit für Private, Asta auf Messe
- Das sind die grossen Themen an der Wiener Börse im Mai 2026
- Nachlese: Jana Tiffner AT&S, Lilian Kuster
- Börsegeschichte 26.5.: Extremes zu UBM
- Börse Social Depot Trading Kommentar
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.17% vs. last #gabb, +6.72% ytd, +129.20% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Jana Tiffner: https://audio-cd.at/page/podcast/8721
Gerald Reischl: https://audio-cd.at/page/podcast/8702
Elke Vlach: https://audio-cd.at/page/podcast/8698
Christian Drastil (Plan CD): https://audio-cd.at/page/podcast/8695
Birgit Noggler: https://audio-cd.at/page/podcast/8684
Wiener Börse Party #1163: Der 100. Handelstag 2026 könnte einen weiteren ATX-Rekord bringen, die ATXFive-Sensation gab es gestern ...
Bildnachweis
1.
#gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, AT&S, Rosenbauer, Amag, Zumtobel, Semperit, FACC, Strabag, SBO, Wolford, Wiener Privatbank, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Österreichische Post
Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1163: Der 100. Handelstag 2026 könnte einen weiteren...
» Österreich-Depots: Wieder beide auf Rekordniveau (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 26.5.: Extremes zu UBM (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Jana Tiffner AT&S, Lilian Kuster (audio cd.at)
» PIR-News: Auftrag für Andritz, Research zu Verbund und Österreichische P...
» Zertifikate sind „eigentlich nicht so schwer" – Ein Plädoyer für den Ein...
» Das sind die grossen Themen an der Wiener Börse im Mai 2026 (Christian D...
» Wiener Börse zu Mittag nach Pfingstmontags-Rekorden leicht schwächer: FA...
» ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, DO & CO ...
» Börsepeople im Podcast S25/04: Jana Tiffner
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX büßt am Dienstag 0,79 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wolford am besten
- Wie Wolford, Wiener Privatbank, FACC, Bajaj Mobil...
- Wie SBO, VIG, AT&S, Lenzing, Verbund und Österrei...
- Wiener Börse Party #1163: Der 100. Handelstag 202...
- Frequentis vertieft Kooperation mit brasilianisch...
Featured Partner Video
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Felix Lamezan-Salins anlässlich ATX 6000 zu Spekulation vs. Vorsorge, Mindset und Best Practise
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Felix Lamezan-Salins ist Ex-Kabinettschef von Ministern und Gründer der Boutiqueagentur Stratvice, die sich auf Standortkommunikation und B2G-Sal...
Books josefchladek.com
Jack Davison
13–15 November. Portraits: London
2026
Helions
Marcel Natkin (ed.)
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
Stephen Gill
The Pillar
2019
Nobody
Joan van der Keuken
Achter Glas
1957
C. de Boer jr.
26.05.2026, 1378 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 12:24 liegt der ATX mit -0.19 Prozent im Minus bei 6136 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 15.21% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +2.33% auf 16.68 Euro, dahinter Österreichische Post mit +1.03% auf 31.925 Euro und UBM mit +0.74% auf 17.125 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25248 ( -0.56%, Ultimo 2025: 24490, 3.67% ytd). Topperformer DAX sind E.ON mit +1.18% auf 18.6525 Euro, dahinter Zalando mit +1.06% auf 21.95 Euro und Porsche Automobil Holding mit +0.28% auf 32.5 Euro.
- PIR-News: Auftrag für Andritz, Research zu Verbund und Österreichische Post, BKS als Test-Sieger, Erste AM mit Private Markets-Investmentmöglichkeit für Private, Asta auf Messe
- Das sind die grossen Themen an der Wiener Börse im Mai 2026
- Nachlese: Jana Tiffner AT&S, Lilian Kuster
- Börsegeschichte 26.5.: Extremes zu UBM
- Börse Social Depot Trading Kommentar
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.17% vs. last #gabb, +6.72% ytd, +129.20% seit Start 2013
Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .
Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:
Jana Tiffner: https://audio-cd.at/page/podcast/8721
Gerald Reischl: https://audio-cd.at/page/podcast/8702
Elke Vlach: https://audio-cd.at/page/podcast/8698
Christian Drastil (Plan CD): https://audio-cd.at/page/podcast/8695
Birgit Noggler: https://audio-cd.at/page/podcast/8684
Wiener Börse Party #1163: Der 100. Handelstag 2026 könnte einen weiteren ATX-Rekord bringen, die ATXFive-Sensation gab es gestern ...
Bildnachweis
1.
#gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, AT&S, Rosenbauer, Amag, Zumtobel, Semperit, FACC, Strabag, SBO, Wolford, Wiener Privatbank, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Österreichische Post
Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1163: Der 100. Handelstag 2026 könnte einen weiteren...
» Österreich-Depots: Wieder beide auf Rekordniveau (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 26.5.: Extremes zu UBM (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Jana Tiffner AT&S, Lilian Kuster (audio cd.at)
» PIR-News: Auftrag für Andritz, Research zu Verbund und Österreichische P...
» Zertifikate sind „eigentlich nicht so schwer" – Ein Plädoyer für den Ein...
» Das sind die grossen Themen an der Wiener Börse im Mai 2026 (Christian D...
» Wiener Börse zu Mittag nach Pfingstmontags-Rekorden leicht schwächer: FA...
» ATX-Trends: Bajaj Mobility, AT&S, DO & CO ...
» Börsepeople im Podcast S25/04: Jana Tiffner
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX büßt am Dienstag 0,79 Prozent ein
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Wolford am besten
- Wie Wolford, Wiener Privatbank, FACC, Bajaj Mobil...
- Wie SBO, VIG, AT&S, Lenzing, Verbund und Österrei...
- Wiener Börse Party #1163: Der 100. Handelstag 202...
- Frequentis vertieft Kooperation mit brasilianisch...
Featured Partner Video
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Felix Lamezan-Salins anlässlich ATX 6000 zu Spekulation vs. Vorsorge, Mindset und Best Practise
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Felix Lamezan-Salins ist Ex-Kabinettschef von Ministern und Gründer der Boutiqueagentur Stratvice, die sich auf Standortkommunikation und B2G-Sal...
Books josefchladek.com
Daido Moriyama
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Mellen Burns
Skimpies
2024
burns books
Pierre Bost
Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
1927
Librairie des arts Décoratifs
Anton Bruehl
Mexico
1933
Delphic Studios