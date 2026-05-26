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Wiener Börse zu Mittag nach Pfingstmontags-Rekorden leicht schwächer: FACC, Post und UBM gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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26.05.2026, 1378 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:24 liegt der ATX mit -0.19 Prozent im Minus bei 6136 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 15.21% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +2.33% auf 16.68 Euro, dahinter Österreichische Post mit +1.03% auf 31.925 Euro und UBM mit +0.74% auf 17.125 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25248 ( -0.56%, Ultimo 2025: 24490, 3.67% ytd). Topperformer DAX sind E.ON mit +1.18% auf 18.6525 Euro, dahinter Zalando mit +1.06% auf 21.95 Euro und Porsche Automobil Holding mit +0.28% auf 32.5 Euro.

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- Das sind die grossen Themen an der Wiener Börse im Mai 2026
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- Börsegeschichte 26.5.: Extremes zu UBM
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(26.05.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1163: Der 100. Handelstag 2026 könnte einen weiteren ATX-Rekord bringen, die ATXFive-Sensation gab es gestern ...




 

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