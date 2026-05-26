Wiener Börse zu Mittag nach Pfingstmontags-Rekorden leicht schwächer: FACC, Post und UBM gesucht

26.05.2026, 1378 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 12:24 liegt der ATX mit -0.19 Prozent im Minus bei 6136 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 15.21% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +2.33% auf 16.68 Euro, dahinter Österreichische Post mit +1.03% auf 31.925 Euro und UBM mit +0.74% auf 17.125 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25248 ( -0.56%, Ultimo 2025: 24490, 3.67% ytd). Topperformer DAX sind E.ON mit +1.18% auf 18.6525 Euro, dahinter Zalando mit +1.06% auf 21.95 Euro und Porsche Automobil Holding mit +0.28% auf 32.5 Euro.

- PIR-News: Auftrag für Andritz, Research zu Verbund und Österreichische Post, BKS als Test-Sieger, Erste AM mit Private Markets-Investmentmöglichkeit für Private, Asta auf Messe

- Das sind die grossen Themen an der Wiener Börse im Mai 2026

- Nachlese: Jana Tiffner AT&S, Lilian Kuster

- Börsegeschichte 26.5.: Extremes zu UBM

- Börse Social Depot Trading Kommentar

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.17% vs. last #gabb, +6.72% ytd, +129.20% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Jana Tiffner: https://audio-cd.at/page/podcast/8721

Gerald Reischl: https://audio-cd.at/page/podcast/8702

Elke Vlach: https://audio-cd.at/page/podcast/8698

Christian Drastil (Plan CD): https://audio-cd.at/page/podcast/8695

Birgit Noggler: https://audio-cd.at/page/podcast/8684

(26.05.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1163: Der 100. Handelstag 2026 könnte einen weiteren ATX-Rekord bringen, die ATXFive-Sensation gab es gestern ...

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, AT&S, Rosenbauer, Amag, Zumtobel, Semperit, FACC, Strabag, SBO, Wolford, Wiener Privatbank, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria.

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Die Österreichische Post ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften in zwölf europäischen Ländern. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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