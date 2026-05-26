Zertifikate sind „eigentlich nicht so schwer" – Ein Plädoyer für den Einstieg in strukturierte Produkte (Podcast)
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26.05.2026, 976 Zeichen
In der aktuellen Episode der „Zertifikate Party Österreich" spricht Host Christian Drastil mit Robert Gillinger vom Börse Express über den bevorstehenden 20. Zertifikate Award Austria, die redaktionelle Begleitung strukturierter Produkte und die zentrale Botschaft: Zertifikate sind für Privatanleger zugänglicher, als viele denken. Der Countdown zum 20. Zertifikate Award Austria läuft Noch 16 Tage – dann wird in Österreich zum 20. Mal der Zertifikate Award verliehen. Die Jury hat bereits abgestimmt, die Ergebnisse stehen fest, werden aber erst am 11. Juni 2026 bei der feierlichen Verleihung enthüllt. Robert Gillinger, langjähriger Begleiter des österreichischen Zertifikatemarkts, gehört zur Jury und verrät augenzwinkernd, dass er bei der Abstimmung „meistens einer der Ersten" sei – ein Reminder durch Organisator Christian Scheid sei bei ihm nicht...
Weiterlesen: Zertifikate sind „eigentlich nicht so schwer" – Ein Plädoyer für den Einstieg in strukturierte Produkte
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