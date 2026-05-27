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ATX auf Rekordjagd: Der 100. Handelstag 2026 könnte Geschichte schreiben (Podcast)

27.05.2026, 880 Zeichen
In der Episode #1163 der Wiener Börse Party ordnet Moderator Christian Drastil die historischen Entwicklungen am Wiener Aktienmarkt ein – und die haben es in sich: Nach einem neuen ATX-Allzeithoch am Vortag steht der Index auch am 100. Handelstag des Jahres an der Schwelle zum nächsten Rekord. ATX-Allzeithoch und eine 19 Jahre alte Bestmarke fällt Der Pfingstmontag 2026 wird als bemerkenswerter Handelstag in die Geschichte der Wiener Börse eingehen. Am 99. Handelstag des Jahres – einem Feiertag, an dem dennoch regulär gehandelt wurde – markierte der ATX einen neuen Rekord. Auch der ATX Total Return erreichte eine neue Bestmarke. Die eigentliche Sensation spielte sich jedoch beim ATX-5 ab, dem Index der fünf größten börsenotierten Unternehmen Österreichs: Dessen alter Rekord stammte...

Weiterlesen: ATX auf Rekordjagd: Der 100. Handelstag 2026 könnte Geschichte schreiben


(27.05.2026)

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