» Wiener Börse zu Mittag stärker: Wienerberger, Palfinger und Polytec gesucht

27.05.2026, 1250 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:21 liegt der ATX mit +0.69 Prozent im Plus bei 6142 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 15.32% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +3.50% auf 24.53 Euro, dahinter Palfinger mit +2.21% auf 34.75 Euro und Polytec Group mit +2.18% auf 4.445 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25396 (+0.84%, Ultimo 2025: 24490, 2.84% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +5.53% auf 165.9 Euro, dahinter Continental mit +4.29% auf 71.98 Euro und DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.98% auf 43.34 Euro.

- PIR-News: Zahlen und Einschätzungen zu Porr, News zu Andritz, Frequentis, Addiko, Bajaj Mobility

- #gabb Volumensradar: AT&S

- Nachlese: Robert Gillinger ZFA, Karin Kafesie

- Börsegeschichte 27.5.: Frequentis

- Österreich-Depots: Stark

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.04% vs. last #gabb, +6.68% ytd, +129.10% seit Start 2013

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Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Jana Tiffner: https://audio-cd.at/page/podcast/8721

Gerald Reischl: https://audio-cd.at/page/podcast/8702

Elke Vlach: https://audio-cd.at/page/podcast/8698

Christian Drastil (Plan CD): https://audio-cd.at/page/podcast/8695

Birgit Noggler: https://audio-cd.at/page/podcast/8684

(27.05.2026)

BSN Podcasts

Zertifikate Party Österreich: Ex-Vorständin Alexandra Baldessarini, ÖVAG, blickt zurück (noch 15 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

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1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, AT&S, Rosenbauer, Amag, Zumtobel, Semperit, FACC, Strabag, SBO, Wolford, Wiener Privatbank, BTV AG, BKS Bank Stamm, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Bajaj Mobility AG, Zalando, Infineon, Porsche Automobil Holding, Fresenius Medical Care, Mercedes-Benz Group, Continental, HeidelbergCement, Siemens Energy, Brenntag, Bayer, Fresenius, BASF, MTU Aero Engines.

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