Wiener Börse zu Mittag stärker: Wienerberger, Palfinger und Polytec gesucht
Autor:
Christian Drastil
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27.05.2026, 1250 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:21 liegt der ATX mit +0.69 Prozent im Plus bei 6142 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 15.32% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Wienerberger mit +3.50% auf 24.53 Euro, dahinter Palfinger mit +2.21% auf 34.75 Euro und Polytec Group mit +2.18% auf 4.445 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25396 (+0.84%, Ultimo 2025: 24490, 2.84% ytd). Topperformer DAX sind adidas mit +5.53% auf 165.9 Euro, dahinter Continental mit +4.29% auf 71.98 Euro und DAIMLER TRUCK HLD... mit +3.98% auf 43.34 Euro.
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