ATX knapp im Minus vor dem Ultimo – Porr glänzt mit Kurssprung und Kurszielanhebung (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
28.05.2026, 929 Zeichen
In der Episode 1165 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil trotz eines 40-jährigen Maturatreffen-Katers einen kompakten Marktüberblick zum vorletzten Handelstag im Mai 2026 – mit starken Quartalszahlen mehrerer Unternehmen, einem bemerkenswerten Kurssprung bei der Porr-Aktie und einem Analystenupgrade, das für Aufsehen sorgt. ATX und DAX im Gleichschritt leicht im Minus Am Donnerstagmittag notierte der ATX bei 6.087 Punkten und lag damit 0,13 Prozent im Minus. Bemerkenswert: Der DAX zeigte exakt die gleiche prozentuale Veränderung und stand bei 25.046 Punkten. In Frankfurt sorgten Rheinmetall mit einem Plus von 4,3 Prozent, Infineon mit 2,4 Prozent und Adidas mit 2,2 Prozent für die stärksten Kursgewinne. In Wien dominierte die Porr-Aktie das Geschehen mit einem Kurssprung von 7 Prozent auf 39 Euro....
Weiterlesen: ATX knapp im Minus vor dem Ultimo – Porr glänzt mit Kurssprung und Kurszielanhebung
Zertifikate Party Österreich: Talk mit Heinz Karasek, dem 1. ZFA-Vorstandsvorsitzenden (noch 13 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Mayr-Melnhof, Bajaj Mobility AG, Zumtobel, Amag, Agrana, Porr, Semperit, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Verbund, DO&CO, FACC, Frauenthal, Frequentis, Reploid Group AG, CPI Europe AG, Linz Textil Holding, RBI, Uniqa, VIG, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Addiko Group
Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Beide auf Rekord (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 29.5.: CPI Europe, VIG (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Marianne Kögel Raiffeisen Zertifikate, Jason Turner, Alex Schü...
» PIR-News: Zahlen von Uniqa, CPI Europe, News zu Strabag, BKS, Research z...
» ATX auf Rekordjagd: Wiederholt sich das spektakuläre MSCI-Event vom Febr...
» 20 Jahre Zertifikate Forum Austria: Der erste Vorstandsvorsitzende Heinz...
» Wiener Börse Party #1166: ATX deutlich stärker, sehen wir heute eine Wie...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Porr, RBI und Do&Co gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Porr, Alex Schütz, Lufthansa, Space-X, ...
» ATX-Trends: Porr, VIG, Banken ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Frequentis, Linz Textil Holding, CPI Europe A...
- Wie Porr, Uniqa, DO&CO, Lenzing, Andritz und Verb...
- Österreich-Depots: Beide auf Rekord (Depot Kommen...
- wienerberger - Gerhard Hanke wird stellvertretend...
- Börsegeschichte 29.5.: CPI Europe, VIG (Börse Ges...
- Analysten zu VIG: Ideal positioniert, aber konser...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S25/05: Markus Leitgeb (AT&S)
Markus Leitgeb ist Director R&D Microelectronics bei AT&S. Nach Folgen mit Gerald Reischl (Communications) und Jana Tiffner (Energy) schliesse ich die AT&S-Trilogie mit dem international ausgezeich...
Books josefchladek.com
Richard Avedon
Nothing Personal
1964
Atheneum Publishers
L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)
1937
Editions Perceval
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Daido Moriyama
Farewell Photography (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
28.05.2026, 929 Zeichen
In der Episode 1165 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil trotz eines 40-jährigen Maturatreffen-Katers einen kompakten Marktüberblick zum vorletzten Handelstag im Mai 2026 – mit starken Quartalszahlen mehrerer Unternehmen, einem bemerkenswerten Kurssprung bei der Porr-Aktie und einem Analystenupgrade, das für Aufsehen sorgt. ATX und DAX im Gleichschritt leicht im Minus Am Donnerstagmittag notierte der ATX bei 6.087 Punkten und lag damit 0,13 Prozent im Minus. Bemerkenswert: Der DAX zeigte exakt die gleiche prozentuale Veränderung und stand bei 25.046 Punkten. In Frankfurt sorgten Rheinmetall mit einem Plus von 4,3 Prozent, Infineon mit 2,4 Prozent und Adidas mit 2,2 Prozent für die stärksten Kursgewinne. In Wien dominierte die Porr-Aktie das Geschehen mit einem Kurssprung von 7 Prozent auf 39 Euro....
Weiterlesen: ATX knapp im Minus vor dem Ultimo – Porr glänzt mit Kurssprung und Kurszielanhebung
Zertifikate Party Österreich: Talk mit Heinz Karasek, dem 1. ZFA-Vorstandsvorsitzenden (noch 13 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Mayr-Melnhof, Bajaj Mobility AG, Zumtobel, Amag, Agrana, Porr, Semperit, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Verbund, DO&CO, FACC, Frauenthal, Frequentis, Reploid Group AG, CPI Europe AG, Linz Textil Holding, RBI, Uniqa, VIG, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
Addiko Group
Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Beide auf Rekord (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 29.5.: CPI Europe, VIG (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Marianne Kögel Raiffeisen Zertifikate, Jason Turner, Alex Schü...
» PIR-News: Zahlen von Uniqa, CPI Europe, News zu Strabag, BKS, Research z...
» ATX auf Rekordjagd: Wiederholt sich das spektakuläre MSCI-Event vom Febr...
» 20 Jahre Zertifikate Forum Austria: Der erste Vorstandsvorsitzende Heinz...
» Wiener Börse Party #1166: ATX deutlich stärker, sehen wir heute eine Wie...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Porr, RBI und Do&Co gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Porr, Alex Schütz, Lufthansa, Space-X, ...
» ATX-Trends: Porr, VIG, Banken ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Frequentis, Linz Textil Holding, CPI Europe A...
- Wie Porr, Uniqa, DO&CO, Lenzing, Andritz und Verb...
- Österreich-Depots: Beide auf Rekord (Depot Kommen...
- wienerberger - Gerhard Hanke wird stellvertretend...
- Börsegeschichte 29.5.: CPI Europe, VIG (Börse Ges...
- Analysten zu VIG: Ideal positioniert, aber konser...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S25/05: Markus Leitgeb (AT&S)
Markus Leitgeb ist Director R&D Microelectronics bei AT&S. Nach Folgen mit Gerald Reischl (Communications) und Jana Tiffner (Energy) schliesse ich die AT&S-Trilogie mit dem international ausgezeich...
Books josefchladek.com
Bertien van Manen
Let's Sit Down Before We Go
2011
MACK
Daido Moriyama
Ligh and Shadow (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Matteo Girola
Viewfinders
2025
Studiofaganel
Joan van der Keuken
Achter Glas
1957
C. de Boer jr.