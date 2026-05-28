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ATX knapp im Minus vor dem Ultimo – Porr glänzt mit Kurssprung und Kurszielanhebung (Podcast)

28.05.2026, 929 Zeichen
In der Episode 1165 der Wiener Börse Party liefert Moderator Christian Drastil trotz eines 40-jährigen Maturatreffen-Katers einen kompakten Marktüberblick zum vorletzten Handelstag im Mai 2026 – mit starken Quartalszahlen mehrerer Unternehmen, einem bemerkenswerten Kurssprung bei der Porr-Aktie und einem Analystenupgrade, das für Aufsehen sorgt. ATX und DAX im Gleichschritt leicht im Minus Am Donnerstagmittag notierte der ATX bei 6.087 Punkten und lag damit 0,13 Prozent im Minus. Bemerkenswert: Der DAX zeigte exakt die gleiche prozentuale Veränderung und stand bei 25.046 Punkten. In Frankfurt sorgten Rheinmetall mit einem Plus von 4,3 Prozent, Infineon mit 2,4 Prozent und Adidas mit 2,2 Prozent für die stärksten Kursgewinne. In Wien dominierte die Porr-Aktie das Geschehen mit einem Kurssprung von 7 Prozent auf 39 Euro....

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(28.05.2026)

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