Börsegeschichte 28.5.: Bitte wieder so wie 2004 (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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28.05.2026, 397 Zeichen
Bisher gab es an einem 28. Mai 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 28.05. beträgt 0,04%. Der beste 28.05. fand im Jahr 2004 mit 1,30% statt, der schlechteste 28.05. im Jahr 1999 mit -2,14%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 28.05. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.05.)
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