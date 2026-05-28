Börsepeople im Podcast S25/05: Markus Leitgeb (AT&S)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
28.05.2026, 1868 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8731/
https://open.spotify.com/episode/3Y0wOp6Y5yCdzumNuEhvNb
Markus Leitgeb ist Director R&D Microelectronics bei AT&S. Nach Folgen mit Gerald Reischl (Communications) und Jana Tiffner (Energy) schliesse ich die AT&S-Trilogie mit dem international ausgezeichneten Entwickler, der für Reischl aufgrund seiner langen Zugehörigkeit zum Unternehmen zum "Inventar" zählt, ab. Da geht es um anschauliche Deep Dives in Leiterplatten, IC Substrate, Glass Core Substrate, Lineale, internationale Zusammenarbeit und vieles mehr. Weiters auch um den Standort Österreich, Markus Leitgeb von der Post, um die Berge sowie die Montanuni Leoben.
https://ats.net
Börsepeople Gerald Reischl: https://audio-cd.at/page/podcast/8702
Börsepeople Jana Tiffner: https://audio-cd.at/page/podcast/8721
Börsepeople Markus Leitgeb (Post): https://audio-cd.at/page/podcast/7494
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Anniversary Season 25 wird nach davor 24 Seasons mit fixen Presentern und insgesamt 574 Folgen (seit 2022 jeden Montag, Mittwoch und Freitag) nun für eine Freestyle-Phase ohne fixe Sendetermine sorgen, die bis Ende Sommer dauert. Als Nebeneffekt soll die Logistik rund um Drastils Fanboy-Buch, vgl. http://www.christian-drastil.com , erleichtert werden. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
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Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/3Y0wOp6Y5yCdzumNuEhvNb
Börsepeople im Podcast S25/05: Markus Leitgeb (AT&S) - Markus Leitgeb ist Director R&D Microelectronics bei AT&S. Nach Folgen mit Gerald Reischl (Communications) und Jana Tiffner (Energy) schliesse ich die AT&S-Trilogie mit dem international ausgezeichneten Entwickler, der für Reischl aufgrund seiner langen Zugehörigkeit zum Unternehmen zum "Inventar" zählt, ab. Da geht es um anschauliche Deep Dives in Leiterplatten, IC Substrate, Glass Core Substrate, Lineale, internationale Zusammenarbeit und vieles mehr. Weiters auch um den Standort Österreich, Markus Leitgeb von der Post, um die Berge sowie die Montanuni Leoben.
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