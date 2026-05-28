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Ein Vierteljahrhundert Technologiegeschichte: AT&S-Forscher Markus Leitgeb über Glaskerne, KI-Hunger und Europas Innovationsvorsprung (Podcast)

28.05.2026, 1067 Zeichen
In der Jubiläumsstaffel des Podcasts „Börsepeople" empfängt Host Christian Drastil als dritten Teil einer AT&S-Trilogie den langjährigen Forscher Markus Leitgeb am Standort Leoben. Der Director R&D Microelectronics gewährt dabei seltene Einblicke in die technologische Evolution eines österreichischen Halbleiter-Zulieferers, der sich vom Leiterplattenhersteller zum globalen Hightech-Konzern gewandelt hat. Vom Montanisten zum Engineer of the Year Markus Leitgeb kam im Jahr 2000 zur AT&S – nur ein Jahr nach dem Börsengang des Unternehmens in Frankfurt. Der Absolvent der Montanuniversität Leoben gehörte damals zu den wenigen Montanisten im Unternehmen. Mittlerweile habe man es geschafft, die AT&S auf der Montanuniversität bekannt zu machen und den vollen Kompetenzrahmen in Materialwissenschaft für die Forschung und Entwicklung zu nutzen, berichtet Leitgeb. Sein Vorstellungsgespräch führte er seinerzeit direkt...

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(28.05.2026)

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