Hinter den Kulissen: Wie Raiffeisen Zertifikate die Einreichung für den Zertifikate Award vorbereitet (Podcast)
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28.05.2026, 971 Zeichen
In der aktuellen Episode des Zertifikate-Podcasts auf Audio-CD spricht Host Christian Drastil mit Marianne Kögel von Raiffeisen Zertifikate über einen Aspekt des österreichischen Zertifikate Awards, der selten beleuchtet wird: Wie geht ein Emittent bei der Auswahl und Einreichung seiner Produkte für den Award konkret vor? Der Countdown läuft: 20 Jahre Zertifikate Award Austria Noch 14 Tage trennen die Branche von einem Jubiläum: Am 11. Juni 2026 wird der 20. Zertifikate Award Austria verliehen – und zwar, wie es in alter Tradition üblich ist, in den Räumlichkeiten am Wiener Stadtpark. Raiffeisen Zertifikate gilt als Rekordsieger dieser Auszeichnung und bringt damit entsprechende Erfahrung in den Einreichungsprozess mit. Marianne Kögel gibt im Gespräch erstmals detaillierte Einblicke in die interne Entscheidungsfindung – ein Perspektivwechsel,...
Weiterlesen: Hinter den Kulissen: Wie Raiffeisen Zertifikate die Einreichung für den Zertifikate Award vorbereitet
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