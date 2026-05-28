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Nachlese: Markus Leitgeb AT&S, Alexandra Baldessarini, Sittenbild Medien (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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28.05.2026, 2363 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8731/
- Markus Leitgeb ist Director R&D Microelectronics bei AT&S. Nach Folgen mit Gerald Reischl (Communications) und Jana Tiffner (Energy) schliesse ich die AT&S-Trilogie mit dem international ausgezeichneten Entwickler, der für Reischl aufgrund seiner langen Zugehörigkeit zum Unternehmen zum "Inventar" zählt, ab. Da geht es um anschauliche Deep Dives in Leiterplatten, IC Substrate, Glass Core Substrate, Lineale, internationale Zusammenarbeit und vieles mehr. Weiters auch um den Standort Österreich, Markus Leitgeb von der Post, um die Berge sowie die Montanuni Leoben.
https://ats.net
Börsepeople Gerald Reischl: https://audio-cd.at/page/podcast/8702
Börsepeople Jana Tiffner: https://audio-cd.at/page/podcast/8721
Börsepeople Markus Leitgeb (Post): https://audio-cd.at/page/podcast/7494

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8730
Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 15 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute habe ich einen Talk mit Alexandra Baldessarini, langjährige Volksbank-Managerin und Ex-Vorständin im Zertifikate Forum Austria. Im Volksbank-Sektor war sie danach Bereichsleiterin Capital Markets Sales und letztendlich auch bei der Abbau-Gesellschaft immigon, natürlich auch eine emotionale Angelegenheit.
Alexandra im Börsepeople-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/5471
Der komplette Countdown unter http://www.audio-cd.at/zertifikate
Bisherige Folgen des Countdowns: Christian Scheid, Publikumswahl Final Call, Ronald Nemec, Judith Pap Gründungsstory, Robert Gillinger, Alexandra Baldessarini
Fanboy-Buch mit Zertifikate-Content: http://www.christian-drastil.com

- Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8729
- ATX im Plus
- Wienerberger, Palfinger und Polytec gesucht
- Sittenbild Medien
- PIR-News: Zahlen und Einschätzungen zu Porr, News zu Andritz, Frequentis, Addiko, Bajaj Mobility
- Yvette Rosinger läutet die Opening Bell für Mittwoch. Die erste externe Lieferung der 1. Auflage des druckfrischen Fanboy-Buchs zur Wiener Börse erfolgte zur Rosinger Group ins Schloss Schönbrunn
- Börse Frankfurt mit DAX weiter über 25.000, adidas gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.05.)


(28.05.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Zertifikate Party Österreich: Marianne Kögel, Raiffeisen Zertifikate, zu Award-Einreichungen (noch 14 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)




 

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    Autor: Christian Drastil

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