Nachlese: Markus Leitgeb AT&S, Alexandra Baldessarini, Sittenbild Medien (audio cd.at)

28.05.2026, 2363 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8731/

- Markus Leitgeb ist Director R&D Microelectronics bei AT&S. Nach Folgen mit Gerald Reischl (Communications) und Jana Tiffner (Energy) schliesse ich die AT&S-Trilogie mit dem international ausgezeichneten Entwickler, der für Reischl aufgrund seiner langen Zugehörigkeit zum Unternehmen zum "Inventar" zählt, ab. Da geht es um anschauliche Deep Dives in Leiterplatten, IC Substrate, Glass Core Substrate, Lineale, internationale Zusammenarbeit und vieles mehr. Weiters auch um den Standort Österreich, Markus Leitgeb von der Post, um die Berge sowie die Montanuni Leoben.

https://ats.net

Börsepeople Gerald Reischl: https://audio-cd.at/page/podcast/8702

Börsepeople Jana Tiffner: https://audio-cd.at/page/podcast/8721

Börsepeople Markus Leitgeb (Post): https://audio-cd.at/page/podcast/7494

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8730

Zertifikate Party Österreich mit dem Zertifikate Award Austria Countdown: Noch 15 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026, heute habe ich einen Talk mit Alexandra Baldessarini, langjährige Volksbank-Managerin und Ex-Vorständin im Zertifikate Forum Austria. Im Volksbank-Sektor war sie danach Bereichsleiterin Capital Markets Sales und letztendlich auch bei der Abbau-Gesellschaft immigon, natürlich auch eine emotionale Angelegenheit.

Alexandra im Börsepeople-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/5471

Der komplette Countdown unter http://www.audio-cd.at/zertifikate

Bisherige Folgen des Countdowns: Christian Scheid, Publikumswahl Final Call, Ronald Nemec, Judith Pap Gründungsstory, Robert Gillinger, Alexandra Baldessarini

Fanboy-Buch mit Zertifikate-Content: http://www.christian-drastil.com

- Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8729

- ATX im Plus

- Wienerberger, Palfinger und Polytec gesucht

- Sittenbild Medien

- PIR-News: Zahlen und Einschätzungen zu Porr, News zu Andritz, Frequentis, Addiko, Bajaj Mobility

- Yvette Rosinger läutet die Opening Bell für Mittwoch. Die erste externe Lieferung der 1. Auflage des druckfrischen Fanboy-Buchs zur Wiener Börse erfolgte zur Rosinger Group ins Schloss Schönbrunn

- Börse Frankfurt mit DAX weiter über 25.000, adidas gesucht

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.05.)

(28.05.2026)

BSN Podcasts

Zertifikate Party Österreich: Marianne Kögel, Raiffeisen Zertifikate, zu Award-Einreichungen (noch 14 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, AT&S, Amag, Zumtobel, Kapsch TrafficCom, FACC, Strabag, Fabasoft, Rosgix, Porr, Verbund, Wiener Privatbank, BTV AG, Semperit, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, adidas, RWE, Zalando, Porsche Automobil Holding, Mercedes-Benz Group, Continental, HeidelbergCement, Fresenius Medical Care, Brenntag, Fresenius.

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