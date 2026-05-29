20 Jahre Zertifikate Forum Austria: Der erste Vorstandsvorsitzende Heinz Karasek blickt zurück (Podcast)
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In der aktuellen Episode der Reihe „Zertifikate Party Österreich" spricht Host Christian Drastil mit einem Mann, der den österreichischen Zertifikate-Markt von Beginn an mitgeprägt hat: Heinz Karasek, erster Vorstandsvorsitzender des Zertifikate Forum Austria (ZFA). Noch 13 Tage vor der 20. Verleihung des Zertifikate Award Austria 2026 liefert das Gespräch einen emotionalen und zugleich aufschlussreichen Rückblick auf die Anfänge einer Branche, die den österreichischen Kapitalmarkt nachhaltig verändert hat. Ein neues Kapitel für österreichische Anleger Als das Zertifikate Forum Austria 2006 gegründet wurde, betrat die österreichische Finanzbranche Neuland. Heinz Karasek, damals bei der Privatbank Sal. Oppenheim tätig, übernahm den Vorsitz des neu geschaffenen Verbands. Die Gründung markierte einen Wendepunkt für private Anleger in Österreich: Strukturierte Produkte machten die Welt der Derivate erstmals...
Weiterlesen: 20 Jahre Zertifikate Forum Austria: Der erste Vorstandsvorsitzende Heinz Karasek blickt zurück
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