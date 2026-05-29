ATX auf Rekordjagd: Wiederholt sich das spektakuläre MSCI-Event vom Februar? (Podcast)
Autor:
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
httsp://audio-cd.at
>> Website
29.05.2026, 877 Zeichen
In Episode #1166 der Wiener Börse Party richtet Moderator Christian Drastil den Blick auf einen potenziell historischen Handelstag an der Wiener Börse – der Mai-Ultimo könnte für ähnliche Volumina-Ausschläge sorgen wie der legendäre 27. Februar 2026. ATX kratzt am All-Time-High Der österreichische Leitindex ATX zeigte sich am Freitag, dem 29. Mai 2026, in beeindruckender Verfassung. Zur Mittagszeit notierte der Index bei rund 6.143 Punkten, was einem Plus von etwa einem Prozent entspricht. Damit fehlten dem ATX nur noch rund fünf Punkte zum erst zu Wochenbeginn aufgestellten Allzeithoch von 6.148,24 Punkten. Die Stimmung an der Wiener Börse war damit klar positiv, angeführt von starken Einzelwerten: Die Do & Co-Aktie legte um rund fünf Prozent zu, gefolgt von der RBI und der...
Weiterlesen: ATX auf Rekordjagd: Wiederholt sich das spektakuläre MSCI-Event vom Februar?
Zertifikate Party Österreich: Heiko Geiger, der ZFA-Vorstand auf Vontobel-Ticket (noch 12 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Mayr-Melnhof, Bajaj Mobility AG, Zumtobel, Amag, Agrana, Porr, Semperit, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Verbund, DO&CO, FACC, Frauenthal, Frequentis, Reploid Group AG, CPI Europe AG, Linz Textil Holding, RBI, Uniqa, VIG, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zalando, Microsoft, IBM, salesforce.com, Fresenius Medical Care, Merck KGaA, Airbus Group.
Random Partner
Freisinger
FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» 20 Jahre Zertifikate-Forum Austria: Wie Vontobel den österreichischen Ma...
» Österreich-Depots: Beide auf Rekord (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 29.5.: CPI Europe, VIG (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Marianne Kögel Raiffeisen Zertifikate, Jason Turner, Alex Schü...
» PIR-News: Zahlen von Uniqa, CPI Europe, News zu Strabag, BKS, Research z...
» ATX auf Rekordjagd: Wiederholt sich das spektakuläre MSCI-Event vom Febr...
» 20 Jahre Zertifikate Forum Austria: Der erste Vorstandsvorsitzende Heinz...
» Wiener Börse Party #1166: ATX deutlich stärker, sehen wir heute eine Wie...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Porr, RBI und Do&Co gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Porr, Alex Schütz, Lufthansa, Space-X, ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Polytec Group und Wienerberger vs. RHI und Mayr-M...
- Uniqa und Generali Assicuraz. vs. Talanx und Hann...
- Tele Columbus und O2 vs. BT Group und Drillisch –...
- Salzgitter und ThyssenKrupp vs. voestalpine und A...
- Neue Bilder: Bernhard Haas, Michael Marek, Franz ...
- bet-at-home.com und adidas vs. World Wrestling En...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S25/01: Christian Drastil (Plan CD)
Die Season 25 meiner Börsepeople-Reihe http://www.audio-cd.at/people wird nun eine Freestyle-Season. Nach 574 Folgen jeden Montag / Mittw...
Books josefchladek.com
Machiel Botman
Heartbeat
1994
Volute
Daido Moriyama
Japan, A Photo Theater (English Version
2018
Getsuyosha, bookshop M
Dean Garlick
100 Sculptural Circumstances
2025
Lodge Press
Mark Mahaney
Polar Night
2019/2021
Trespasser
29.05.2026, 877 Zeichen
In Episode #1166 der Wiener Börse Party richtet Moderator Christian Drastil den Blick auf einen potenziell historischen Handelstag an der Wiener Börse – der Mai-Ultimo könnte für ähnliche Volumina-Ausschläge sorgen wie der legendäre 27. Februar 2026. ATX kratzt am All-Time-High Der österreichische Leitindex ATX zeigte sich am Freitag, dem 29. Mai 2026, in beeindruckender Verfassung. Zur Mittagszeit notierte der Index bei rund 6.143 Punkten, was einem Plus von etwa einem Prozent entspricht. Damit fehlten dem ATX nur noch rund fünf Punkte zum erst zu Wochenbeginn aufgestellten Allzeithoch von 6.148,24 Punkten. Die Stimmung an der Wiener Börse war damit klar positiv, angeführt von starken Einzelwerten: Die Do & Co-Aktie legte um rund fünf Prozent zu, gefolgt von der RBI und der...
Weiterlesen: ATX auf Rekordjagd: Wiederholt sich das spektakuläre MSCI-Event vom Februar?
Zertifikate Party Österreich: Heiko Geiger, der ZFA-Vorstand auf Vontobel-Ticket (noch 12 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
Bildnachweis
1.
Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen
Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Mayr-Melnhof, Bajaj Mobility AG, Zumtobel, Amag, Agrana, Porr, Semperit, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Verbund, DO&CO, FACC, Frauenthal, Frequentis, Reploid Group AG, CPI Europe AG, Linz Textil Holding, RBI, Uniqa, VIG, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zalando, Microsoft, IBM, salesforce.com, Fresenius Medical Care, Merck KGaA, Airbus Group.
Random Partner
Freisinger
FREISINGER enterprises setzt auf Old-Economy im Bereich von technischen und industriellen Gütern. Persönlicher Kontakt mit einer guten Mischung aus E-Commerce ergeben eine optimale Vertriebsstruktur für technische Gase, Zubehör und Dienstleistungen.
>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» 20 Jahre Zertifikate-Forum Austria: Wie Vontobel den österreichischen Ma...
» Österreich-Depots: Beide auf Rekord (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 29.5.: CPI Europe, VIG (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Marianne Kögel Raiffeisen Zertifikate, Jason Turner, Alex Schü...
» PIR-News: Zahlen von Uniqa, CPI Europe, News zu Strabag, BKS, Research z...
» ATX auf Rekordjagd: Wiederholt sich das spektakuläre MSCI-Event vom Febr...
» 20 Jahre Zertifikate Forum Austria: Der erste Vorstandsvorsitzende Heinz...
» Wiener Börse Party #1166: ATX deutlich stärker, sehen wir heute eine Wie...
» Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Porr, RBI und Do&Co gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Porr, Alex Schütz, Lufthansa, Space-X, ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Polytec Group und Wienerberger vs. RHI und Mayr-M...
- Uniqa und Generali Assicuraz. vs. Talanx und Hann...
- Tele Columbus und O2 vs. BT Group und Drillisch –...
- Salzgitter und ThyssenKrupp vs. voestalpine und A...
- Neue Bilder: Bernhard Haas, Michael Marek, Franz ...
- bet-at-home.com und adidas vs. World Wrestling En...
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S25/01: Christian Drastil (Plan CD)
Die Season 25 meiner Börsepeople-Reihe http://www.audio-cd.at/people wird nun eine Freestyle-Season. Nach 574 Folgen jeden Montag / Mittw...
Books josefchladek.com
Gerhard Puhlmann
Die Stalinallee
1953
Verlag der Nation
Stephen Gill
The Pillar
2019
Nobody
Anton Bruehl
Mexico
1933
Delphic Studios
Ralph Gibson
The Somnambulist
1970
Lustrum Press
Ryuji Miyamoto
Kobe 1995 After the Earthquake
1995
Telescope