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ATX auf Rekordjagd: Wiederholt sich das spektakuläre MSCI-Event vom Februar? (Podcast)

29.05.2026, 877 Zeichen
In Episode #1166 der Wiener Börse Party richtet Moderator Christian Drastil den Blick auf einen potenziell historischen Handelstag an der Wiener Börse – der Mai-Ultimo könnte für ähnliche Volumina-Ausschläge sorgen wie der legendäre 27. Februar 2026. ATX kratzt am All-Time-High Der österreichische Leitindex ATX zeigte sich am Freitag, dem 29. Mai 2026, in beeindruckender Verfassung. Zur Mittagszeit notierte der Index bei rund 6.143 Punkten, was einem Plus von etwa einem Prozent entspricht. Damit fehlten dem ATX nur noch rund fünf Punkte zum erst zu Wochenbeginn aufgestellten Allzeithoch von 6.148,24 Punkten. Die Stimmung an der Wiener Börse war damit klar positiv, angeführt von starken Einzelwerten: Die Do & Co-Aktie legte um rund fünf Prozent zu, gefolgt von der RBI und der...

Weiterlesen: ATX auf Rekordjagd: Wiederholt sich das spektakuläre MSCI-Event vom Februar?


(29.05.2026)

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