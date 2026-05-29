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Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Porr, RBI und Do&Co gesucht

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

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29.05.2026, 1298 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:33 liegt der ATX mit +1.67 Prozent im Plus bei 6143 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 15.33% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +5.95% auf 40.525 Euro, dahinter RBI mit +3.66% auf 49.22 Euro und DO&CO mit +3.50% auf 192.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25167 (+0.30%, Ultimo 2025: 24490, 2.46% ytd). Topperformer DAX sind Zalando mit +2.90% auf 23.45 Euro, dahinter Airbus Group mit +2.86% auf 182.78 Euro und MTU Aero Engines mit +2.08% auf 321.95 Euro.

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- #gabb Volumensradar: Bajaj Mobility, AT&S
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Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.

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    2026
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