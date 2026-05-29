Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Porr, RBI und Do&Co gesucht
Autor:
Christian Drastil
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29.05.2026, 1298 Zeichen
Heute im #gabb:
Um 11:33 liegt der ATX mit +1.67 Prozent im Plus bei 6143 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 15.33% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +5.95% auf 40.525 Euro, dahinter RBI mit +3.66% auf 49.22 Euro und DO&CO mit +3.50% auf 192.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25167 (+0.30%, Ultimo 2025: 24490, 2.46% ytd). Topperformer DAX sind Zalando mit +2.90% auf 23.45 Euro, dahinter Airbus Group mit +2.86% auf 182.78 Euro und MTU Aero Engines mit +2.08% auf 321.95 Euro.
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- #gabb Volumensradar: Bajaj Mobility, AT&S
- Nachlese: Marianne Kögel Raiffeisen Zertifikate, Jason Turner, Alex Schütz
- Börsegeschichte 29.5.: CPI Europe, VIG
- Österreich-Depots: Beide auf Rekord
- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: +0.57% vs. last #gabb, +7.19% ytd, +130.20% seit Start 2013
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Gerald Reischl: https://audio-cd.at/page/podcast/8702
Elke Vlach: https://audio-cd.at/page/podcast/8698
Christian Drastil (Plan CD): https://audio-cd.at/page/podcast/8695
Zertifikate Party Österreich: Heiko Geiger, der ZFA-Vorstand auf Vontobel-Ticket (noch 12 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
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Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Mayr-Melnhof, Bajaj Mobility AG, Zumtobel, Amag, Agrana, Porr, Semperit, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Verbund, DO&CO, FACC, Frauenthal, Frequentis, Reploid Group AG, CPI Europe AG, Linz Textil Holding, RBI, Uniqa, VIG, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zalando, Microsoft, IBM, salesforce.com, Fresenius Medical Care, Merck KGaA, Airbus Group.
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Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her.
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