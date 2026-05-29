» Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Porr, RBI und Do&Co gesucht

29.05.2026, 1298 Zeichen

Heute im #gabb:

Um 11:33 liegt der ATX mit +1.67 Prozent im Plus bei 6143 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 15.33% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Porr mit +5.95% auf 40.525 Euro, dahinter RBI mit +3.66% auf 49.22 Euro und DO&CO mit +3.50% auf 192.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 25167 (+0.30%, Ultimo 2025: 24490, 2.46% ytd). Topperformer DAX sind Zalando mit +2.90% auf 23.45 Euro, dahinter Airbus Group mit +2.86% auf 182.78 Euro und MTU Aero Engines mit +2.08% auf 321.95 Euro.

- PIR-News: Zahlen von Uniqa, CPI Europe, News zu Strabag, BKS, Research zu Erste Group, Porr, Asta

- #gabb Volumensradar: Bajaj Mobility, AT&S

- Nachlese: Marianne Kögel Raiffeisen Zertifikate, Jason Turner, Alex Schütz

- Börsegeschichte 29.5.: CPI Europe, VIG

- Österreich-Depots: Beide auf Rekord

- wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: +0.57% vs. last #gabb, +7.19% ytd, +130.20% seit Start 2013

Bitte weitersagen : https://www.boerse-social.com/gabb und http://www.audio-cd.at/wienerboerseparty .

Die jüngsten 5 Börsepeople-Folgen:

Markus Leitgeb (AT&S): https://audio-cd.at/page/podcast/8731

Jana Tiffner: https://audio-cd.at/page/podcast/8721

Gerald Reischl: https://audio-cd.at/page/podcast/8702

Elke Vlach: https://audio-cd.at/page/podcast/8698

Christian Drastil (Plan CD): https://audio-cd.at/page/podcast/8695

(29.05.2026)

BSN Podcasts

Zertifikate Party Österreich: Heiko Geiger, der ZFA-Vorstand auf Vontobel-Ticket (noch 12 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)

Bildnachweis

1. #gabb goboersewien - active Börsianer Brief des Börse Social Network Club





Aktien auf dem Radar:Austriacard Holdings AG, Mayr-Melnhof, Bajaj Mobility AG, Zumtobel, Amag, Agrana, Porr, Semperit, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Verbund, DO&CO, FACC, Frauenthal, Frequentis, Reploid Group AG, CPI Europe AG, Linz Textil Holding, RBI, Uniqa, VIG, EuroTeleSites AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zalando, Microsoft, IBM, salesforce.com, Fresenius Medical Care, Merck KGaA, Airbus Group.

Random Partner RWT AG

Die Firma RWT Hornegger & Thor GmbH wurde 1999 von den beiden Geschäftsführern Hannes Hornegger und Reinhard Thor gegründet. Seitdem ist das Unternehmen kontinuierlich, auf einen derzeitigen Stand von ca. 30 Mitarbeitern, gewachsen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Werkzeugbau, Formenbau, Prototypenbau und Baugruppenfertigung tätig und stellt des Weiteren moderne Motorkomponenten und Präzisionsteile her. >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

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