20 Jahre Zertifikate-Forum Austria: Wie Vontobel den österreichischen Markt mitgestaltet (Podcast)
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30.05.2026, 976 Zeichen
In der aktuellen Folge der „Zertifikate Party Österreich" auf Audio-CD spricht Host Christian Drastil mit Heiko Geiger, Head Flow Products Distribution bei Vontobel und Vorstandsmitglied im Zertifikate-Forum Austria (ZFA), über das bevorstehende Jubiläum des 20. Zertifikate Award Austria und die Rolle internationaler Emittenten im österreichischen Markt. Der Countdown läuft: Zwölf Tage bis zum Jubiläums-Award Am 11. Juni 2026 wird in Wien der 20. Zertifikate Award Austria verliehen – ein Meilenstein für die österreichische Zertifikatebranche. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die besten Produkte der Emittenten sind bereits eingereicht und einem Jury-Prozess unterworfen worden. Heiko Geiger, der seit 18 Jahren bei Vontobel tätig ist und zuvor bei der Deutschen Börse arbeitete, wird persönlich bei der Verleihung vor Ort sein. Damit unterstreicht Vontobel...
Weiterlesen: 20 Jahre Zertifikate-Forum Austria: Wie Vontobel den österreichischen Markt mitgestaltet
Zertifikate Party Österreich: Heiko Geiger, der ZFA-Vorstand auf Vontobel-Ticket (noch 12 Tage bis zum 20. Zertifikate Award 2026)
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