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AT&S: Wie Glass Core und KI-Substrate den österreichischen Technologieführer in die Zukunft katapultieren (Podcast)

30.05.2026, 1053 Zeichen
In der 33. Episode des Private Investor Relations Podcasts widmet sich Moderator Christian Drastil dem steirischen Substrat- und Leiterplattenhersteller AT&S – einem Unternehmen, dessen Aktie in den vergangenen zwölf Monaten eine bemerkenswerte Entwicklung von 17 auf 141 Euro hingelegt hat, wie der Showname „Aspekte und Insights" verrät. Vor Ort im Werk Leoben-Hinterberg sprach Drastil mit Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications, sowie den Forschungsexperten Markus Leitgeb und Jana Tiffner über Technologie-Megatrends, das viel diskutierte Glass Core und die Rolle von AT&S im globalen KI-Ökosystem. Vom Leiterplattenerklärer zum Substrat-Kommunikator Gerald Reischl, seit sieben Jahren für die Kommunikation bei AT&S verantwortlich, beschreibt seine zentrale Herausforderung mit einer bemerkenswerten Offenheit: Hochtechnologie so zu erklären, dass Aktionäre, Kunden und die breite Öffentlichkeit sie verstehen...

Weiterlesen: AT&S: Wie Glass Core und KI-Substrate den österreichischen Technologieführer in die Zukunft katapultieren


(30.05.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #33: AT&S - Aspekte und Insights (Aktie in 12 Monaten von 17 auf 141 Euro)




 

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    Autor: Audio-CD.at mit Archiv-Zusätzen

    30.05.2026, 1053 Zeichen
    In der 33. Episode des Private Investor Relations Podcasts widmet sich Moderator Christian Drastil dem steirischen Substrat- und Leiterplattenhersteller AT&S – einem Unternehmen, dessen Aktie in den vergangenen zwölf Monaten eine bemerkenswerte Entwicklung von 17 auf 141 Euro hingelegt hat, wie der Showname „Aspekte und Insights" verrät. Vor Ort im Werk Leoben-Hinterberg sprach Drastil mit Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications, sowie den Forschungsexperten Markus Leitgeb und Jana Tiffner über Technologie-Megatrends, das viel diskutierte Glass Core und die Rolle von AT&S im globalen KI-Ökosystem. Vom Leiterplattenerklärer zum Substrat-Kommunikator Gerald Reischl, seit sieben Jahren für die Kommunikation bei AT&S verantwortlich, beschreibt seine zentrale Herausforderung mit einer bemerkenswerten Offenheit: Hochtechnologie so zu erklären, dass Aktionäre, Kunden und die breite Öffentlichkeit sie verstehen...

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