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Vom Punk-Rock zum Fondsmanagement: Bernhard Haas und die Kunst des österreichischen Aktienmarkts (Podcast)

31.05.2026, 1001 Zeichen
In der aktuellen Episode „Börsepeople im Podcast S25/06" begrüßt Host Christian Drastil den Senior Fondsmanager Bernhard Haas von der Erste Asset Management – und zeichnet dabei einen ungewöhnlichen Karriereweg nach, der von Musikfestivals über eigenständiges Trading bis hin zur Verwaltung von Milliarden an österreichischem Aktienvermögen führt. Von Musikfestivals und Punk-Rock zur Finanzwelt Bernhard Haas' berufliche Anfänge lesen sich wie alles andere als ein klassischer Finanz-Lebenslauf. Noch zu Gymnasiumszeiten organisierte er gemeinsam mit Freunden Musikfestivals mit 200 bis 300 Besuchern, vornehmlich im Punk-Rock-Genre. Er selbst spielte Gitarre und war zeitweise in einer Band aktiv – ein geplanter Auftritt scheiterte allerdings daran, dass sich der Schlagzeuger kurz zuvor die Hand brach. Was blieb, war eine Jam-Session, die Haas rückblickend als durchaus „Punk-gerisch"...

Weiterlesen: Vom Punk-Rock zum Fondsmanagement: Bernhard Haas und die Kunst des österreichischen Aktienmarkts


(31.05.2026)

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